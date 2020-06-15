Племянница президента США Дональда Трампа опубликует в августе свою книгу "Слишком много и никогда не хватает". В ней 55-летняя Мэри Трамп расскажет случаи из жизни американского лидера.

Племянница Трампа передала The New York Times данные о его налогах

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