Общество
Российская газетаПлемянница Трампа передала The New York Times данные о его налогах
Племянница президента США Дональда Трампа опубликует в августе свою книгу "Слишком много и никогда не хватает". В ней 55-летняя Мэри Трамп расскажет случаи из жизни американского лидера.
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Племянница Трампа раскрыла «шокирующие и непристойные» факты из жизни дяди
Московский Комсомолецвчера в 22:38
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Политика
КНДР предупредила Сеул об акте возмездия из-за агитационных листовок
Власти КНДР предупредили Южную Корею о подготовке вооруженными силами страны "акта возмездия", причиной которого стало распространение агитационных листовок, оскорблявших высшее руководство республики.
РЕН ТВ вчера в 23:36
Энергетика
Глава «Газпром нефти» назвал логичным продление сделки ОПЕК+ на месяц
Продление сделки ОПЕК+ является логичным, поскольку баланс спроса и предложения на рынке нефти еще не достигнут.
ТАСС вчера в 23:23
Армия и оружие
Атомная подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ России
Отмечается, что экипаж ракетного подводного крейсера прошел обучение по новейшим программам в Учебном центре ВМФ.
Радио Маяк 12 июня в 06:05
Здоровье
Медицинское оборудование для Амурского ГПЗ доставлено в Приамурье
Интерфакс - Россия 00:00
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Происшествия
В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину
"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС вчера в 15:04
Игры
На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн
Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM вчера в 08:09
Кино
Изменились правила выбора номинантов на «Оскар»
Напомним, 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» решили отложить из-за пандемии коронавируса — она запланирована на 28 февраля 2021 года.
RuNews24.ru 12 июня в 22:12
Теннис
Теннис. Джокович переиграл Зверева на турнире в Белграде
Вести.Ru вчера в 12:25
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
Политика
Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах
Газета.Ru вчера в 11:12
Политика
Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка
Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Футбол
«Челси» забил семь мячей «КПР» в товарищеском матче
Игра завершилась в пользу клуба Романа Абромовича со счётом: 7:1. Два гола удалось забить англичанину Рубену Лофтус-Чику, выступающему на позиции полузащитника.
ГЛАС.RU вчера в 12:01
Общество
Би-би-си показала первый эпизод сериала «Отравления в Солсбери»
Корпорация Би-би-си показала первую серию игрового мини-сериала «Отравления в Солсбери» (The Salisbury Poisonings).
Взгляд.ру 00:22
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Единоборства
Мария Агапова прокомментировала победный дебют в UFC
Боец UFC наилегчайшего веса Мария Агапова высказалась о победе над американкой Ханной Сайферс на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10.
Metaratings вчера в 07:40
Общество
В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом
В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском 12 июня в 09:04
Происшествия
Озвучены причины крушения катера на Камчатке
Вести.Ru вчера в 08:13
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Происшествия
В Новосибирской области выявили еще 109 случаев COVID-19
Сто девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 45 пациентов, скончались два человека, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:18
Технологии
Назван простой способ смотреть ролики на YouTube без рекламы
Газета DAILY вчера в 07:36
Армия и оружие
В России создадут водоплавающую версию комплекса ПВО «Тор-М2»
Начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ Александр Леонов сообщил, что в России разрабатывается модификация версии комплекса ПВО «Тор-М2», которая будет уметь плавать.
Известия вчера в 22:49
Политика
В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием
В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
Интерфакс вчера в 06:27
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:02
Общество
Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса
Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru вчера в 01:58
Экономика
Российские банки грозят увеличить плату за выпуск и обслуживание карт
Москва, 15 июня 2020, 04:36 — REGNUM Ассоциация банков России попросила правительство не ограничивать комиссию за прием платежей, в противном случае кредитные организации вынуждены будут компенсировать финансовые потери за счет клиентов, сообщают 15 июня «Известия».
REGNUM вчера в 23:00
Происшествия
В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте
Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
Происшествия
Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи
Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
Российская газета вчера в 21:08
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 04:13