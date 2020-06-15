Общество

Российская газетаРоссийская газетаПлемянница Трампа передала The New York Times данные о его налогах

Племянница президента США Дональда Трампа опубликует в августе свою книгу "Слишком много и никогда не хватает". В ней 55-летняя Мэри Трамп расскажет случаи из жизни американского лидера.
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Племянница Трампа собирается раскрыть его налоговые схема

Комсомольская правда00:20

Племянница Трампа собралась раскрыть «непристойные истории» о президенте

РБКвчера в 23:43

Племянница Трампа раскрыла «шокирующие и непристойные» факты из жизни дяди

Московский Комсомолецвчера в 22:38

Племянница Трампа передала The New York Times данные о его налогах

Российская газетавчера в 22:31

Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы

Lenta.ruвчера в 22:08

Племянница Трампа передала New York Times данные о налогах президента

РЕН ТВвчера в 21:47

СМИ: племянница Трампа передала The New York Times информацию о налогах президента

ТАССвчера в 21:43
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Политика

КНДР предупредила Сеул об акте возмездия из-за агитационных листовок

Власти КНДР предупредили Южную Корею о подготовке вооруженными силами страны "акта возмездия", причиной которого стало распространение агитационных листовок, оскорблявших высшее руководство республики.
РЕН ТВ вчера в 23:36
Энергетика

Глава «Газпром нефти» назвал логичным продление сделки ОПЕК+ на месяц

Продление сделки ОПЕК+ является логичным, поскольку баланс спроса и предложения на рынке нефти еще не достигнут.
ТАСС вчера в 23:23
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Армия и оружие

Атомная подлодка «Князь Владимир» вошла в состав ВМФ России

Отмечается, что экипаж ракетного подводного крейсера прошел обучение по новейшим программам в Учебном центре ВМФ.
Радио Маяк 12 июня в 06:05
1,5K
Здоровье

Медицинское оборудование для Амурского ГПЗ доставлено в Приамурье

Интерфакс - Россия 00:00
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Политика

Путин ответил на критику поправок к Конституции

Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
7,1K
Происшествия

В Москве машина скорой помощи насмерть сбила женщину

"Сегодня на Носовихинском шоссе водитель кареты скорой помощи сбил женщину, после чего столкнулся с иномаркой", - сказал собеседник агентства.
ТАСС вчера в 15:04
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Игры

На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн

Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM вчера в 08:09
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Кино

Изменились правила выбора номинантов на «Оскар»

Напомним, 93-ю церемонию вручения премии «Оскар» решили отложить из-за пандемии коронавируса — она запланирована на 28 февраля 2021 года.
RuNews24.ru 12 июня в 22:12
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Теннис

Теннис. Джокович переиграл Зверева на турнире в Белграде

Вести.Ru вчера в 12:25
Общество

Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок

Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости 13 июня в 10:14
1,4K
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru вчера в 11:12
1,4K
Политика

Пресс-секретарь Лукашенко сообщила о признаниях в деле Белгазпромбанка

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт сообщила, что задержанные по делу Белгазпромбанка дают признательные показания, в том числе и против бывшего руководителя банка и кандидата на президентский пост Виктора Бабарико.
Коммерсантъ вчера в 04:52
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Футбол

«Челси» забил семь мячей «КПР» в товарищеском матче

Игра завершилась в пользу клуба Романа Абромовича со счётом: 7:1. Два гола удалось забить англичанину Рубену Лофтус-Чику, выступающему на позиции полузащитника.
ГЛАС.RU вчера в 12:01
Общество

Би-би-си показала первый эпизод сериала «Отравления в Солсбери»

Корпорация Би-би-си показала первую серию игрового мини-сериала «Отравления в Солсбери» (The Salisbury Poisonings).
Взгляд.ру 00:22
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
4,2K
Единоборства

Мария Агапова прокомментировала победный дебют в UFC

Боец UFC наилегчайшего веса Мария Агапова высказалась о победе над американкой Ханной Сайферс на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10.
Metaratings вчера в 07:40
Общество

В Свердловской области рассказали о ситуации с коронавирусом

В региональном оперативном штабе по борьбе с пандемией прокомментировали ситуацию с коронавирусом в Свердловской области.
RT на русском 12 июня в 09:04
1,1K
Происшествия

Озвучены причины крушения катера на Камчатке

Вести.Ru вчера в 08:13
35
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей

Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
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Происшествия

В Новосибирской области выявили еще 109 случаев COVID-19

Сто девять случаев коронавируса выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписаны из больниц 45 пациентов, скончались два человека, сообщает региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости вчера в 23:18
33
Технологии

Назван простой способ смотреть ролики на YouTube без рекламы

Газета DAILY вчера в 07:36
55
Армия и оружие

В России создадут водоплавающую версию комплекса ПВО «Тор-М2»

Начальник войсковой противовоздушной обороны ВС РФ Александр Леонов сообщил, что в России разрабатывается модификация версии комплекса ПВО «Тор-М2», которая будет уметь плавать.
Известия вчера в 22:49
Политика

В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием

В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
Интерфакс вчера в 06:27
2,9K
Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности из-за коронавируса

Режим повышенной готовности в Приморье продлен до 30 июня из-за сохраняющегося прироста числа случаев коронавируса.
РИА Новости вчера в 21:02
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Общество

Россиянам дали советы по подготовке ко второй волне коронавируса

Россиянам посоветовали вести здоровый образ жизни, чтобы подготовиться ко второй волне коронавируса.
Lenta.ru вчера в 01:58
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Экономика

Российские банки грозят увеличить плату за выпуск и обслуживание карт

Москва, 15 июня 2020, 04:36 — REGNUM Ассоциация банков России попросила правительство не ограничивать комиссию за прием платежей, в противном случае кредитные организации вынуждены будут компенсировать финансовые потери за счет клиентов, сообщают 15 июня «Известия».
REGNUM вчера в 23:00
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Происшествия

В Красноярске ищут женщину, избившую маленькую девочку в лифте

Полиция ищет женщину, избившую в лифте дома в Красноярске малолетнюю девочку.
ТАСС 00:21
19
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров

Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском 13 июня в 21:02
1,8K
Происшествия

Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи

Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
Российская газета вчера в 21:08
177
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия вчера в 04:13
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