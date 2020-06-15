Общество
Телеканал 360°Племянница Трампа выпустит обличительную книгу против президента
Племянница американского президента Мэри Трамп опубликует в августе книгу, где расскажет в том числе, как передала журналистам финансовую информацию о семье. Именно она стала главным источником для расследования The New York Times о налоговых схемах Трампа.
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Племянница Трампа раскрыла «шокирующие и непристойные» факты из жизни дяди
Московский Комсомолецвчера в 22:38
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Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Посол Чехии Витезслав Пивонька сегодня, 15 июня, прибудет в МИД России, сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Чехии в Москве Ян Йиндрих.
Коммерсантъ 04:43
Общество
Мосгорсуд приговорил Пола Уилана к 16 годам колонии
Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж, передаёт РИА Новости.
RT на русском 04:21
Происшествия
В Волгограде подростка задержали за подготовку нападения на школу
Сотрудники ФСБ задержали 14-летнего волгоградца, готовившего нападение на школу с использованием взрывного устройства и коктейлей Молотова.
Российская газета 04:15
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске рассказал, кому достанется его наследство
В эфире передачи «Ты не поверишь» на НТВ Владимир Фриске рассказал, что всё имущество, которым он владеет, в конечном итоге будет передано Платону – сыну Жанны и ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева.
Bimru.ru 02:39
Общество
Стало известно, когда откроются фитнес-центры в Башкирии
Фитнес-центры смогут начать свою работу с 22 июня.
Bash.News 02:33
Общество
Собянин сообщил о новом этапе снятия ограничений
С 16 июня в Москве начнется новый этап снятия ограничений, введенных для предотвращения распространения коронавирусной инфекции нового типа.
Вести.Ru 04:58
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Президент Арктической академии наук Валерий Митько обвиняется в государственной измене в пользу Китая.
Российская газета 04:10
Политика
В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием
В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
Интерфакс вчера в 06:27
Происшествия
РЕН: умерла лжехирург из Краснодара, изуродовавшая пациентов
В Краснодаре умерла Алена Верди, которую подозревают в том, что она изуродовала нескольких пациентов, сообщает РЕН-ТВ.
РИА Новости 04:07
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском вчера в 09:24
Общество
В Приморье режим повышенной готовности продлили до 30 июня
В понедельник на заседании оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Приморском крае было принято решение продлить режим повышенной готовности еще на две недели - до 30 июня.
Российская газета вчера в 21:29
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
Здоровье
В Свердловской области заразились коронавирусом еще 254 человека
Еще 254 случая заражения вирусом SARS-CoV-2 подтвердили эпидемиологи Свердловской области. Данные от 14 июня сообщили в оперштабе региона.
ИА Красная Весна вчера в 05:43
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без справок
Новые правила касаются в том числе выплат семьям с детьми от трех до семи лет.
Коммерсантъ 13 июня в 05:08
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
RT на русском вчера в 19:18
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем благосостояния семей
Согласно результатам исследования, в Ямало-Ненецком автономном округе в среднестатистической семье с двумя работающими родителями со средним по региону заработком и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат максимальный остаток составил 88,5 тыс. руб. Регион возглавил рейтинг благосостояния в девятый раз подряд.
Коммерсантъ вчера в 21:25
Общество
В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек
За сутки в России зарегистрировали 8246 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.
РИА Новости 04:04
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru вчера в 07:40
Космос
Ученые зафиксировали сердцебиение черной дыры
ТК Звезда 13 июня в 20:54
Футбол
Тренер юношеской сборной Украины: Лунин сожрет Куртуа в «Реале»
Главный тренер юношеской сборной Украины (U17) Александр Петраков поделился мнением о перспективах в «Реале» голкипера Андрея Лунина.
Bookmaker-ratings.ru 03:10
Экономика
МВФ позаботился о стабильном будущем Украины
За столь скромную сумму МВФ получил от Украины авансом: — закон о рынке земли; — передачу МВФ полного контроля над Национальным банком Украины (далее — НБУ) и даже частичный его вывод из правового поля Украины; — ряд налоговых изменений в интересах международных финансовых спекулянтов и транснациональных компаний.
РИА Новости 01:00
Общество
Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
Газета.Ru вчера в 06:09
Шоу-бизнес
Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
Финансы
Курс рубля к доллару обновил минимум июня
К 10:20 мск в понедельник 15 июня доллар подорожал на 23 копейки до 70,4 рублей — максимума начавшегося первого летнего месяца, но рубль остался стабилен к евро – европейская валюта торгуется на уровне закрытия торгов пятницы.
Вести.Ru 03:55
Хоккей
Гусев оценил свой первый сезон в НХЛ
Нападающий «Нью-Джерси» Никита Гусев поставил себе оценку по пятибалльной шкале за дебютный сезон в НХЛ.
Bookmaker-ratings.ru 02:39
Театры
БДТ выпускает первый в России Minecraft-спектакль «Вишневый сад»
Игровая вселенная Minecraft станет сценой для постановки «Вишневого сада» Большого драматического театра Санкт-Петербурга.
Mockva.ru 13 июня в 23:27
Происшествия
В Петербурге на Адмиралтейских верфях взорвался газ на корабле
Три человека, по предварительным данным, пострадали при взрыве газа на строящемся судне на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге.
ТАСС 04:27
Происшествия
В Дижоне десять человек пострадали при массовых столкновениях
Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского города Дижона, сообщает телеканал France Info со ссылкой на местные власти.
РИА Новости 03:24
Общество
Московских чиновников заподозрили в злоупотреблении персональными данными
Правозащитники просят Роскомнадзор дать правовую оценку действиям МАДИ, а в случае нарушения привлечь виновных к административной ответственности за нарушение законодательства о персональных данных.
Ведомости вчера в 17:02