Общество

Телеканал 360°Телеканал 360°Племянница Трампа выпустит обличительную книгу против президента

Племянница американского президента Мэри Трамп опубликует в августе книгу, где расскажет в том числе, как передала журналистам финансовую информацию о семье. Именно она стала главным источником для расследования The New York Times о налоговых схемах Трампа.
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Племянница Трампа передала The New York Times данные о его налогах

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РБКвчера в 23:43

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Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы

Lenta.ruвчера в 22:08

Племянница Трампа передала New York Times данные о налогах президента

РЕН ТВвчера в 21:47

СМИ: племянница Трампа передала The New York Times информацию о налогах президента

ТАССвчера в 21:43
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В России за сутки коронавирус выявили у 8246 человек

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