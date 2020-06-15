Общество
Lenta.ruПлемянница Трампа раскроет его налоговые схемы
Племянница американского президента Дональда Трампа Мэри опубликует книгу, в которой раскроет информацию о налогах своего дяди. Об этом сообщил новостной портал Daily Beast.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Племянница Трампа раскрыла «шокирующие и непристойные» факты из жизни дяди
Московский Комсомолецвчера в 22:38
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 03:32, Ашберн
Финансы
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2700 пунктов
На момент открытия торговой сессии индекс Мосбиржи снизился на 1,4% - до 2705,64 пункта, а индекс РТС терял 1,9% и опускался до 1214,13 пункта.
ТАСС 03:28
Политика
Посла Чехии вызвали в МИД России
Чешский посол Витезслав Пивонька вызван в МИД России в связи с дипломатическим скандалом. Об этом сообщил источник «РИА Новости» 15 июня.
Известия 02:50
Армия и оружие
NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО
РИА Новости 12 июня в 21:10
Шоу-бизнес
Тимати обматерил Собчак за шутку об изнасиловании Костюшкина педофилом
Рэпер Тимати обматерил телеведущую Ксению Собчак после шутки на тему изнасилования музыканта Стаса Костюшкина педофилом.
Lenta.ru вчера в 16:58
Общество
Россияне определились с желаемой зарплатой после пандемии коронавируса
Результаты опроса, оказавшиеся в распоряжении принадлежащего Григорию Березкину РБК, предоставил сервиса поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» Согласно исследованию, в среднем после стабилизации ситуации с COVID-19 работники хотели бы получать 74 тысячи рублей после вычета налогов.
Lenta.ru вчера в 22:39
Происшествия
Погибшая 12-летняя школьница уже подвергалась насилию и угрозам убийства в Шушенском районе
После смерти 12-летней школьницы из деревни Нижняя Коя Шушенского района, чье тело со следами насильственной смерти найдено в заброшенном пожарном резервуаре, прокуратура инициировала ряд проверок и совместно с представителями следственного комитета и полиции провела сход местных жителей.
ИА Запад24 01:15
Общество
Радий Хабиров ослабил масочно-перчаточный режим в Башкирии
Радий Хабиров на оперативном совещании дал поручение ослабить масочно-перчаточный режим.
UfaTime.ru 02:53
Политика
Украина пообещала жителям Донбасса «в тысячу раз больше прав»
Жители неподконтрольных Киеву территорий Донбасса получат в составе Украины гораздо больше прав, чем имеют сейчас, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Lenta.ru 02:16
Экономика
Казахстан закрылся от российских вагонов
Казахстан закрылся от российских вагонов Казахстан, уже запрещавший зимой въезд на свою железнодорожную сеть чужих вагонов, вновь вводит такое ограничение.
Коммерсантъ вчера в 18:00
Общество
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене
Следствие предъявило обвинение в государственной измене петербургскому ученому Валерию Митько, который занимает пост президента Арктической академии наук.
Известия 01:56
Общество
В Саратовской области заболели коронавирусом еще 128 человек
Всего за период распространения эпидемии в Саратовской области заболели коронавирусом 4734 человека, выздоровели - 2071 человек.
RuNews24.ru 03:20
Общество
Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса
Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
Происшествия
Скончалась лжехирург Алена Верди
Лжехирург Алена Верди, обвиненная следствием в уродовании пациенток, скончалась, не приходя в сознание.
Известия 03:08
Армия и оружие
Ливийская армия стягивает силы к городу Сирт
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара стягивает дополнительные силы к стратегически важному городу Сирт.
News.ru вчера в 10:37
Здоровье
У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение
Газета.Ru 03:01
Происшествия
Адвокат Ефремова прокомментировал отказ семьи Захарова от помощи
Эльман Пашаев, адвокат актёра Михаила Ефремова, прокомментировал отказ от контакта и помощи семьи Сергея Захарова, погибшего в результате ДТП на Смоленской площади в Москве.
RT на русском вчера в 19:18
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли
Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело 02:15
Культура
Самый дорогой памятник на Новодевичьем кладбище поставлен актеру Вячеславу Тихонову
Определен самый дорогой памятник, расположенный на территории Новодевичьего кладбища.
Millionaire.ru вчера в 12:16
Общество
Стал известен заработок Михаила Ефремова
Om1.ru 00:00
Футбол
Тренер сборной Украины: Если Зидан доверится Лунину, он сожрет Куртуа
Главный тренер юношеской сборной Украины Александр Петраков поделился мнением о перспективах голкипера Андрея Лунина в мадридском «Реале».
Нева Спорт 01:28
Происшествия
В Волгограде убили иностранного студента-медика
Газета.Ru 02:31
Хоккей
«Витязь» обменял Якупова в «Амур»
Официальный сайт ХК «Витязь» объявил о том, что клуб обменял 26-летнего нападающего Наиля Якупова в хабаровский «Амур» на денежную компенсацию.
Советский спорт вчера в 06:20
Общество
Жириновский предложил установить стандарт уровня зарплат
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал повысить минимальную зарплату, а также ограничить максимальный заработок.
Российская газета вчера в 02:45
Происшествия
СК начал проверку по факту столкновения двух самолетов в Пулково
Известия вчера в 12:32
Происшествия
В США полицейские при задержании убили еще одного афроамериканца
В Атланте еще один афроамериканец был убит при задержании, и там вспыхнула новая волна протестов.
Вести.Ru 13 июня в 18:37
Космос
«Роскосмос» разработал схему незаметной работы спутника-инспектора
Специалисты "Роскосмоса" разработали такой способ запуска, который заключается в выведении спутника-инспектора на орбиту ниже, чем спутник-цель.
РИА Новости вчера в 21:53
Шоу-бизнес
11-летний сын Анджелины Джоли показал, как звезда выглядит дома
Анджелина Джоли проводит карантин со своими детьми и их домашними животными.
Киноафиша России 03:23
Финансы
Спрогнозирован курс доллара к концу года
Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 00:52