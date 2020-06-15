Общество

Lenta.ruLenta.ruПлемянница Трампа раскроет его налоговые схемы

Племянница американского президента Дональда Трампа Мэри опубликует книгу, в которой раскроет информацию о налогах своего дяди. Об этом сообщил новостной портал Daily Beast.
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Племянница Трампа собирается раскрыть его налоговые схемы

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Племянница Трампа раскроет его налоговые схемы

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Племянница Трампа раскрыла «шокирующие и непристойные» факты из жизни дяди

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СМИ: племянница Трампа передала The New York Times информацию о налогах президента

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Всего за период распространения эпидемии в Саратовской области заболели коронавирусом 4734 человека, выздоровели - 2071 человек.
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