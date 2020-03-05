Политика
Lenta.ruПлемянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
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с чего всё началось
Основной целью являются выборы в Госдуму, на которых мы рассчитываем преодолеть 5% барьер.Коммерсантъвчера в 19:06
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Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть
Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
Происшествия
Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки
Наука
Ученые не нашли свидетельств создания коронавируса в лаборатории
Общество
Отели Турции откажутся от «шведского стола» из-за коронавируса
Ассоциация отельеров Турции (TÜROB) из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выпустила рекомендацию для отелей и гостиниц временно отказаться от формата «шведского стола».
Здоровье
Общественные деятели потребовали у руководства страны принять экстренные меры для борьбы с коронавирусом
Представители медицинского сообщества, общественные деятели, бизнесмены и граждане России потребовали у руководства страны принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса в России.
Общество
Предприятия Дерипаски построят инфекционные блоки в городах присутствия
Компания Олега Дерипаски Базовый элемент приступила к созданию инфекционных блоков в городах присутствия.
Общество
Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары
Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары.
Общество
Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах
Политика
Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область
По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Политика
Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского
Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Общество
Еще четыре человека излечились от коронавируса в России
В России еще четыре человека излечились от коронавируса.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Общество
Итальянский легкоатлет рассказал о симптомах коронавируса
Общество
Назарбаев поддержал действия правительства по защите населения
Нурсултан Назарбаев – первый президент Казахстана – призвал население республики поддержать действия Касым-Жомарта Токаева и правительства в условиях борьбы с коронавирусом.
Происшествия
Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта
Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Происшествия
Под Ростовом сгорели павильоны на оптовом рынке «Атлант»
На расположенном около Ростова-на-Дону оптовом рынке "Аталант", насчитывающем 3 500 магазинов, в ночь на пятницу произошел пожар.
Армия и оружие
В НАТО пересмотрели программу учений из-за коронавируса
Вся программа учений военнослужащих НАТО пересмотрена из-за пандемии коронавируса, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Наука
Биологи проследили развитие дружбы между рукокрылыми вампирами
Энергетика
Стоимость нефти Brent подскочила выше $30 за баррель
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают повышаться, и рост котировок даже усилился, причем сорт Brent превысил $30 за баррель.
Здоровье
В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом
Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Политика
На Украине заявили о риске гибели страны
Украина может погибнуть от «вируса ненависти», заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Культура
«Яндекс.Эфир» открыл платформу для создателей видеоконтента
Сервис «Яндекс.Эфир» открыл платформу для размещения профессионального видеоконтента, сообщила пресс-служба «Яндекса».
Финансы
Индексы МосБиржи и РТС взлетели более чем на 5% на открытии торгов
К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 5,2%, до 2393,43 пункта, индекс РТС взлетел на 5,5%, до 952,32 пункта.
Общество
В Красноярском крае у 30 жителей подозревают коронавирус
Как сообщил зампред регионального правительства Алексей Подкорытов, коронавирус подозревают у 30 жителей Красноярского края.
Авто
«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva
Сборочных операций над кузовом обновленной Niva пока не осуществлялось – скорее всего, это был тестовый прогон для адаптации действующего производства к новой (для него) модели.
Экономика
Кудрин предсказал беспрецедентный кризис из-за коронавируса
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что из-за коронавируса может случиться кризис, который затронет все стороны жизни общества.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали второго убийцу архитектора Кротова
В Екатеринбурге задержали второго убийцу архитектора Кротова. Им оказался официально неработающий местный житель 1987 года рождения.