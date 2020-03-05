Политика

Lenta.ruLenta.ruПлемянник Путина собрался в политику

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
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с чего всё началось

Роман Путин — о задачах новой партии

Основной целью являются выборы в Госдуму, на которых мы рассчитываем преодолеть 5% барьер.
Коммерсантъвчера в 19:06

Подробнее о событии

Двоюродный племянник Путина сообщил о планах по созданию партии

РБК01:18

Роман Путин — о задачах новой партии

Коммерсантъвчера в 19:06

Племянник Путина высказался об альтернативе президенту

Lenta.ru01:08

Двоюродный племянник Владимира Путина объявил о создании партии

Эхо Москвы03:04

Племянник Путина собирается создать свою партию

Znak.comвчера в 22:45

«Коммерсант»: Племянник Путина создает новую партию

URA.Ruвчера в 22:16

Роман Путин, двоюродный племянник президента, создает партию, «чтобы бороться с популизмом»

Фонтанка.Ру00:35
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 03:57, Ашберн
Энергетика

Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5

Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
RT на русском 02:45
Общество

WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть

Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
Коммерсантъ вчера в 14:59
Происшествия

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятки

РИА Новости 18 марта в 06:38
Наука

Ученые не нашли свидетельств создания коронавируса в лаборатории

Росбалт вчера в 05:48
Общество

Отели Турции откажутся от «шведского стола» из-за коронавируса

Ассоциация отельеров Турции (TÜROB) из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 выпустила рекомендацию для отелей и гостиниц временно отказаться от формата «шведского стола».
АБН 02:43
Здоровье

Общественные деятели потребовали у руководства страны принять экстренные меры для борьбы с коронавирусом

Представители медицинского сообщества, общественные деятели, бизнесмены и граждане России потребовали у руководства страны принять экстренные меры для предотвращения эпидемии коронавируса в России.
Православие и Мир 03:41
Общество

Предприятия Дерипаски построят инфекционные блоки в городах присутствия

Компания Олега Дерипаски Базовый элемент приступила к созданию инфекционных блоков в городах присутствия.
Znak.com 03:26
Общество

Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары

Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары.
RT на русском 01:21
Общество

Из-за коронавируса в Венеции очистилась вода в каналах

Повестка дня 18 марта в 08:24
Политика

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Политика

Лукашенко пошутил про сто грамм и Жириновского

Александр Григорьевич рассказал анекдот, согласно которому после недовольства его советами Владимир Вольфович пришел домой и попросил жену налить сто грамм, поскольку будет лечиться от коронавируса.
Вести.Ru вчера в 09:14
Общество

Еще четыре человека излечились от коронавируса в России

В России еще четыре человека излечились от коронавируса.
Lenta.ru 03:37
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Общество

Итальянский легкоатлет рассказал о симптомах коронавируса

ГЛАС.RU вчера в 20:32
Общество

Назарбаев поддержал действия правительства по защите населения

Нурсултан Назарбаев – первый президент Казахстана – призвал население республики поддержать действия Касым-Жомарта Токаева и правительства в условиях борьбы с коронавирусом.
МИР 24 вчера в 22:53
Происшествия

Попавшие под карантин россияне взяли штурмом выход из аэропорта

Российские туристы устроили бунт в аэропорту Красноярска и взяли штурмом выход из здания авиагавани в связи с тем, что им слишком долго выдавали постановления о карантине.
Lenta.ru 02:24
Происшествия

Под Ростовом сгорели павильоны на оптовом рынке «Атлант»

На расположенном около Ростова-на-Дону оптовом рынке "Аталант", насчитывающем 3 500 магазинов, в ночь на пятницу произошел пожар.
Российская газета 01:23
Армия и оружие

В НАТО пересмотрели программу учений из-за коронавируса

Вся программа учений военнослужащих НАТО пересмотрена из-за пандемии коронавируса, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
Взгляд.ру вчера в 07:23
Наука

Биологи проследили развитие дружбы между рукокрылыми вампирами

Naked Science 03:34
Энергетика

Стоимость нефти Brent подскочила выше $30 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают повышаться, и рост котировок даже усилился, причем сорт Brent превысил $30 за баррель.
Росбалт 03:24
Здоровье

В Туле зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом

Алексей Дюмин сообщил, что за последние сутки оперативная ситуация в регионе изменилась: зафиксированы первые три случая заражения коронавирусом у жителей области.
MySLO.ru вчера в 09:04
Экономика

Рубль стал второй по волатильности валютой мира

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.
РБК 18 марта в 17:00
Экономика

Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса

Самый стрессовый сценарий развития событий Сбербанка подразумевает падение цены на нефть до $20, курс доллара – 100 руб./$ и различные макроэкономические сдвиги: временные разрывы производственных цепочек, остановка части предприятий.
Ведомости 17 марта в 10:36
Политика

На Украине заявили о риске гибели страны

Украина может погибнуть от «вируса ненависти», заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 22:15
Культура

«Яндекс.Эфир» открыл платформу для создателей видеоконтента

Сервис «Яндекс.Эфир» открыл платформу для размещения профессионального видеоконтента, сообщила пресс-служба «Яндекса».
Ведомости 03:39
Финансы

Индексы МосБиржи и РТС взлетели более чем на 5% на открытии торгов

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи вырос на 5,2%, до 2393,43 пункта, индекс РТС взлетел на 5,5%, до 952,32 пункта.
Интерфакс 03:22
Общество

В Красноярском крае у 30 жителей подозревают коронавирус

Как сообщил зампред регионального правительства Алексей Подкорытов, коронавирус подозревают у 30 жителей Красноярского края.
ТВК 03:32
Авто

«АвтоВАЗ» испытал сборку новой Chevrolet Niva

Сборочных операций над кузовом обновленной Niva пока не осуществлялось – скорее всего, это был тестовый прогон для адаптации действующего производства к новой (для него) модели.
Автоновости дня вчера в 06:33
Экономика

Кудрин предсказал беспрецедентный кризис из-за коронавируса

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что из-за коронавируса может случиться кризис, который затронет все стороны жизни общества.
Политсовет вчера в 06:31
Происшествия

В Екатеринбурге задержали второго убийцу архитектора Кротова

В Екатеринбурге задержали второго убийцу архитектора Кротова. Им оказался официально неработающий местный житель 1987 года рождения.
JustMedia 03:39
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Роман Игоревич Путин
Российский предприниматель
Российский предприниматель и общественный деятель. С 2011 года - председатель совета директоров ООО «Группа компаний МРТ», совладелец компании «МРТ-АВИА», производящей на территории России лёгкие летательные аппараты - гиропланы. 2012-2013 годы - советник по социально-экономическим вопросам губернатора Новосибирской области.
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