Политика
Lenta.ruПлемянник Путина собрался в политику
Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, намеревается создать партию на базе движения «Люди дела».
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с чего всё началось
Основной целью являются выборы в Госдуму, на которых мы рассчитываем преодолеть 5% барьер.Коммерсантъвчера в 19:06
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Экономика
Россиянам рассказали, как сохранить сбережения в условиях кризиса
Советы россиянам дал профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Евгений Коган, сообщает Ura.ru.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Энергетика
В Кремле не считают катастрофой цены на нефть
В Кремле не считают нынешний уровень цен на нефть катастрофой для России: у нашей страны большой запас прочности, который позволит обеспечить все социальные обязательства.
Политика
Калининградские власти ответили на призыв присоединить регион к Польше
"Всегда можно устроить референдум, вдруг жители захотят войти в состав Польши", - пошутил один, "Им бы стало лучше, если бы область присоединили к Польше", - поддержал другой.
Финансы
ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 6%.
Армия и оружие
Шойгу: В ВС РФ не зарегистрировано заболеваний коронавирусом
В вооруженных силах РФ не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
Общество
WSJ: США могут ввести санкции против России за обвал цен на нефть
Как сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на официальных лиц Белого дома, администрация Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкций против России.
Музыка
Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»
Происшествия
В Татарстане женщину привлекли за фейковую информацию о коронавирусе
Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, женщина записала сообщение, в котором утверждала, что в ближайшее время город будет закрыт на карантин из-за коронавируса, и разослала его через мессенджер WhatsApp нескольким знакомым.
Происшествия
Генпрокуратура утвердила обвинение доценту Соколову
Происшествия
Школьник в Петербурге выстрелил в соседа по парте из пистолета
В школе на проспекте Большевиков в Санкт-Петербурге восьмиклассник из газового пистолета выстрелил в упор в ученика, который был его соседом по парте.
Экономика
РБК: в России может возникнуть дефицит ноутбуков
«У крупнейших дистрибьюторов электроники на складах почти закончились ноутбуки», — пишет РБК со ссылкой на представителей нескольких компаний.
Общество
Власти Подмосковья объяснили исчезновение постановления о закрытии ТЦ
Правительство Московской области назвало технической ошибкой постановление о закрытии торговых центров, сообщает РБК.
Экономика
Правительство поддержит кризисные отрасли и население
Людей правительство готовится поддерживать, контролируя ситуацию на рынке труда, особенно в моногородах.
Спорт
Большунов рассказал об обиде на норвежских лыжников
Александр Большунов, ставший в этом году первым российским обладателем Большого хрустального глобуса за победу в Кубке мира по лыжным гонкам у мужчин, рассказал о том, как отнесся к досрочному триумфу.
Общество
ФАС потребовала от «Аэрофлота» снизить цены
Федеральная антимонопольная служба потребовала от "Аэрофлота" не наживаться на россиянах, оказавшихся за границей во время пандемии коронавируса.
Общество
В России компаниям в сфере культуры и спорта отсрочат уплату налогов
Налогоплательщикам в сфере спорта, культуры и искусства предоставят отсрочку по уплате налогов и страховых взносов.
Общество
В Москве поменяли памятник маршалу Жукову около Кремля
Памятник маршалу Жукову был установлен на Манежной площади 8 мая 1995 года. к 50-летию победы в Великой Отечественной войне.
Экономика
АТОР: страховщики массово отказываются от страхования туроператоров
АТОР просит ЦБ разрешить ситуацию с финансовым обеспечением туроператоров "путем предоставления необходимой поддержки страховым компаниям, стимулирующей их продлить действующие договоры страхования финансовой ответственности туроператоров перед потребителями".
Технологии
Сбербанк тестирует технологию приема оплаты смартфонами
Сбербанк представил во всех регионах РФ новый сервис Tap on Phone, позволяющий компаниям малого и среднего бизнеса принимать бесконтактные платежи с помощью обычного телефона, применяя его как терминал, проинформировала пресс-служба кредитной организации.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Экономика
Кудрин назвал вызванный коронавирусом кризис беспрецедентным
Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что вызванный коронавирусом кризис станет беспрецедентным и затронет все стороны жизни, передает ТАСС.
Политика
ЦИК увеличит срок досрочного голосования по Конституции
ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней.
Здоровье
Онищенко объяснил, почему Китай справился со вспышкой коронавируса
Китай справился со вспышкой коронавирусной инфекции благодаря жестким и решительным административным мерам, считает экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы, академик Геннадий Онищенко.
Общество
Роскомнадзор потребовал «Эхо Москвы» удалить информацию о коронавирусе
Роскомнадзор на основании требований Генпрокуратуры потребовал удалить информацию, связанную с распространением коронавируса, у изданий «Эхо Москвы» и «Говорит Магадан», сообщает ведомсво.
Здоровье
Роспотребнадзор разъяснил правила домашнего карантина
В Роспотребнадзоре призвали россиян, которые вернулись из-за границы или общались с заболевшими коронавирусом людьми, самоизолироваться и соблюдать карантин.
Общество
Елизавета II самоизолировалась из-за коронавируса
В столице королевства Лондоне действует режим повышенной готовности: его жителям рекомендовали самоизолироваться.
Энергетика
Bloomberg: аналитики допустили падение цены на нефть до $5
Агентство Bloomberg провело опрос среди нефтяных трейдеров касательно ситуации с падением цен на нефть в мире.
Происшествия
Актера Кирилла Емельянова задержали за избиение врача в Москве
Культура
Популярный российский комик не смог ответить на вопрос из школьной программы
Запись выпуска опубликована на YouTube-канале ведущего Антона Шастуна. Соболеву достался вопрос из школьной программы по математике.