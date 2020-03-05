Политика

Lenta.ruLenta.ruПлемянник Путина высказался об альтернативе президенту

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник президента России Владимира Путина, высказался об альтернативе главе государства. Интервью с ним опубликовал «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

Роман Путин — о задачах новой партии

Основной целью являются выборы в Госдуму, на которых мы рассчитываем преодолеть 5% барьер.
Коммерсантъвчера в 19:06

Подробнее о событии

Племянник Путина сообщил о планах по созданию партии

РБК01:18

Предприниматель Роман Путин, двоюродный племянник Владимира Путина, идет в политику

Эхо Москвывчера в 23:15

Племянник Путина высказался об альтернативе президенту

Lenta.ru01:08

Племянник Путина собирается создать свою партию

Znak.comвчера в 22:45

«Коммерсант»: Племянник Путина создает партию, оппозиционную «Единой России»

URA.Ruвчера в 22:16

Роман Путин, двоюродный племянник президента, создает партию, «чтобы бороться с популизмом»

Фонтанка.Ру00:35

Роман Путин — о задачах новой партии

Коммерсантъвчера в 19:06
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Энергетика

Bloomberg: аналитики предупредили о нефти по пять долларов за баррель

Нефтяные трейдеры опасаются, что стоимость нефти может упасть до 20 долларов за баррель или даже ниже, сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных специалистов.
РИА Новости 02:19
Шоу-бизнес

Последняя жена Эдуарда Лимонова посмертно призналась ему в любви

17 марта скончался известный писатель, политик Эдуард Лимонов. Чуть меньше месяца назад ему исполнилось 77 лет.
Собеседник 18 марта в 11:46
Происшествия

Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 18 марта в 13:49
Происшествия

Первая пациентка с коронавирусом умерла в России

1. В Москве зафиксировали первую смерть пациента с коронавирусом Пациентка умерла в московской инфекционной больнице, ранее у нее выявили коронавирус.
Lenta.ru вчера в 04:20
Экономика

Экономисты признали начало рецессии в трети мировой экономики

30% мировой экономики уже в рецессии США, еврозона и Япония уже находятся в экономической рецессии, которая продлится до середины года, пишет главный экономист IIF Робин Брукс.
РБК вчера в 21:59
Происшествия

В Красноярске пассажиры из Таиланда штурмовали выход из аэропорта

Пассажирам сказали оставаться на местах и ждать, пока привезут новые, но народ взбунтовался и штурмом взял выход из аэропорта.
ДЕЛА.ru 01:56
Армия и оружие

В Идлибе погибли двое турецких военных

Двое военных из Турции погибли в сирийском Идлибе во время инженерной разведки трассы М-4, сообщил Центр по примирению враждующих сторон и подтвердило Минобороны Турции.
Коммерсантъ вчера в 19:58
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 18 марта в 15:18
Происшествия

Чиновников мэрии Челябинска заподозрили в халатности на 7 млн

Проверка показала, что в феврале 2019 года Управление бесплатно получило от фирмы проектную документацию на строительство набережной и заключило контракты на проведение госэкспертизы на сумму 1,4 млн рублей.
Доступ1 02:10
Политика

Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес

Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Газета.Ru вчера в 16:07
Энергетика

Цена на нефть марки Brent выросла на 15%

Цена на майские фьючерсы нефти марки Brent выросла более чем на 15%.
News.ru вчера в 13:52
Наука

В России начались испытания вакцины против коронавируса

Научный центр Роспотребнадзора приступил к испытаниям вакцины против коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 20:34
Энергетика

Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США

Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Lenta.ru вчера в 06:32
Политика

На сайте КС на короткое время появилась статья телеканала «Царьград»

На сайте КС на короткое время появилась статья телеканала «Царьград».
Эхо Москвы 00:30
Футбол

Чернов: «Люди просто сошли с ума. Они реально думают, что туалетная бумага их спасет?»

Защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов рассказал, как тренируется в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.
Sport24.ru вчера в 08:56
Политика

На Украине заявили о вероятной гибели страны

"Вирус ненависти" в украинцах может привести к гибели страны, заявила экс-депутат Верховной Рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
РИА Новости вчера в 21:04
Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о правилах домашнего карантина

В Роспотребнадзоре прокомментировали правила домашнего карантина.
RT на русском вчера в 03:12
Общество

Жители Польши захотели присоединить Калининградскую область

По мнению другого пользователя, всегда можно устроить референдум, если жители Калининграда вдруг захотят войти в состав Польши.
Газета.Ru вчера в 21:43
Энергетика

WSJ: США могут ввести санкции против России из-за цен на нефть

Соединённые Штаты изучают возможность введения новых санкций в отношении России в качестве одного из рычагов воздействия на рынок нефти с целью стабилизации цен.
RT на русском вчера в 16:14
Музыка

Пухляш из клипа Little Big прокомментировал отмену Евровидения

News.ru вчера в 10:44
Общество

В России обнаружили 52 новых случая заражения коронавирусом за сутки

За сутки в России выявили 52 случая заражения COVID-2019, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с инфекцией.
Газета.Ru вчера в 13:45
Авто

В России из-за коронавируса подорожают автомобили

В России подорожают автомобили из-за коронавируса, снижения курса рубля и падения цен на нефть.
URA.Ru вчера в 10:39
Здоровье

ВОЗ дала рекомендации по самолечению от коронавируса

ВОЗ дает рекомендацию не употреблять ибупрофен и содержащие его лекарства при коронавирусе. Это может ухудшить состояние больных.
ToDay News Ufa 17 марта в 10:02
Экономика

В США начался полномасштабный финансовый кризис

В Америке начался полномасштабный экономический кризис. Об этом объявил крупнейший американский инвестиционный банк Bank of America.
Русская Планета вчера в 09:51
Общество

В Госдуме призвали ограничить рост цен на продукты «кризисной корзины»

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов призвал Минпромторг повлиять на цены продуктов «кризисной корзины» — гречки, макарон, сахара и прочего, подорожавших на фоне пандемии коронавируса.
Известия 00:42
Экономика

Кабмин ввел отсрочку по страховым взносам для малого бизнеса

Правительство РФ ввело мораторий сроком на три месяца на выплату страховых взносов для малого и среднего бизнеса на выплату.
BFM.ru вчера в 10:47
Общество

Регионы России подготовят к случаям повышенного спроса на товары

Российские власти начали работу с регионами для реагирования на повышенный спрос на товары.
RT на русском 01:21
Общество

Минкомсвязь отложила из-за коронавируса учения по устойчивости Рунета

15 января Минкомсвязь России утвердила график учений на 2020 год в рамках обеспечения устойчивой и безопасной работы Рунета.
RT на русском 01:45
Политика

Украине предрекли дефолт из-за коронавируса

Политолог Марат Баширов оценил влияние пандемии коронавируса на политическую и экономическую ситуацию на Украине.
Известия вчера в 21:11
Шоу-бизнес

В новом образе Лариса Долина стала выглядеть на тридцать пять лет

Лариса Долина пришла на передачу к Ивану Урганту в новом, потрясающем образе. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня вчера в 06:02
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Роман Игоревич Путин
Российский предприниматель
Российский предприниматель и общественный деятель. С 2011 года - председатель совета директоров ООО «Группа компаний МРТ», совладелец компании «МРТ-АВИА», производящей на территории России лёгкие летательные аппараты - гиропланы. 2012-2013 годы - советник по социально-экономическим вопросам губернатора Новосибирской области.
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