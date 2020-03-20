Политика
РИА НовостиДвоюродный племянник Путина создаст партию
Двоюродный племянник президента Владимира Путина, бывший сотрудник ФСБ и предприниматель Роман Путин сообщил о создании своей партии. В интервью газете "Коммерсант" он рассказал, что не обсуждал свои политические амбиции с главой государства.
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с чего всё началось
Основной целью являются выборы в Госдуму, на которых мы рассчитываем преодолеть 5% барьер.Коммерсантъвчера в 19:06
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Энергетика
Цену на нефть назвали катастрофой для России и победой США
Совладелец «Лукойла» признал, что ценовая война серьезно ударит по сланцу и отбросит назад на шесть-семь лет отрасль сланцевой нефти в США, но в России при дешевой нефти (ниже 35 долларов за баррель) с 2022-2023 годов добыча нефти сократится.
Происшествия
В Москве задержали более 10 протестующих против строительства хорды
В Москве полиция начала задерживать участников акции против строительства Юго-Восточной хорды.
Общество
В России обнаружили 54 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 54 случая заражения COVID-2019, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб.
Гаджеты
Состоялась презентация смартфона Nokia 8.3 5G
В продаже смартфон появится в четвертом квартале.
Происшествия
В Серпухове нашли брошенного двухлетнего ребенка с запиской
В Серпухове обнаружили двухлетнего мальчика, который находился один в съемной квартире и смотрел мультики.
Общество
Путин подписал указ о выплатах на детей от 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выплат для семей с детьми от 3 до 7 лет. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
«Победа» вернула в Москву всех своих пассажиров из Черногории
17 марта стало известно, что авиакомпания "Аэрофлот" и ее "дочка" "Победа", а также S7 не могут вернуть в РФ своих пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории.
Здоровье
Врачи назвали способы снижения риска заражения коронавирусом
РИА Новости, ссылаясь на опрос врачей страны, опубликовали важную информацию, согласно которой, вакцинация от гриппа и ОРВИ снижает риск заболеть коронавирусом.
Общество
Forbes: США не стоит вводить санкции против России из-за нефти
Издание Forbes в статье привело шесть причин, почему США не стоит вводить санкции, эмбарго и предпринимать другие "принудительные действия", связанные с попыткой стабилизировать нефтяной рынок.
Политика
Путин ответил на шутку Галкина в свой адрес
Президент России Владимир Путин в интервью ТАСС в рамках проекта "20 вопросов Владимиру Путину" прокомментировал шутку Максима Галкина в свой адрес.
Экономика
В Минсельхозе заявили, что запасов сахара хватит до февраля 2021 года
Товарные запасы сахара на начало марта 2020 г. оцениваются в 5,7 млн тонн, что с учетом текущего объема потребления достаточно для обеспечения внутреннего рынка до февраля 2021 года.
Общество
Агентство ТАСС приостановило выход серии интервью с Владимиром Путиным
Как говорится на сайте ТАСС, главная цель сериала «20 вопросов Владимиру Путину» - оценить вместе с ним перемены за два десятилетия, а не события текущего момента.
Экономика
Глава ВТБ обратился к клиентам банка из-за коронавируса
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин пообещал, что каждый клиент банка, «оказавшийся в непростой ситуации» из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, может рассчитывать на индивидуальный подход.
Общество
Главврач больницы в Коммунарке дал прогноз по коронавирусу в России
Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко в фильме RT "Эпидемия" рассказал о сценариях развития ситуации с распространением коронавируса в мире.
Футбол
Леонид Федун: «Я и Галицкий – единственные бизнесмены в футболе, для которых это не просто палево денег»
Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о ситуации с коронавирусом и приостановкой РПЛ из-за эпидемии.
Транспорт
В Москве число поездок на метро и МЦК снизилось на 30%
Количество поездок в метро и на МЦК уменьшилось на 30% со 2 по 19 марта, сообщает департамент транспорта Москвы.
Финансы
Названы главные ожидания от курса рубля до середины апреля
Озвучены главные ожидания от курса рубля до середины апреля.
Финансы
Банк России допустил повышение ключевой ставки
20 марта Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, тем самым прервав 9-месячный цикл ее снижения.
Авто
Aston Martin DBX получит новые версии
Представленный в конце прошлого года Aston Martin DBX стал первым кроссовером в истории британской марки, но руководство компании уже вынашивает планы расширения гаммы.
Футбол
Горецка и Киммих пожертвовали 1 миллион евро на борьбу с коронавирусом
Игроки «Баварии» Леон Горецка и Джошуа Киммих пожертвовали 1 миллион евро благотворительным организациям, которые борются с коронавирусом Covid-19.
Общество
В МВД назвали фейком сообщения об ограничении въезда в Москву
Подмосковная полиция назвала фейком сообщения об ограничении въезда в город в связи с угрозой распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.
Происшествия
В Севастополе чиновника заподозрили в раздаче леса под застройку
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении первого заместителя директора департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя из-за выделения участков под жилую застройку в лесной зоне.
Политика
МИД: около 9 тысяч граждан России ждут возвращения домой из-за рубежа
Около девяти тысяч человек ждут разрешения вопроса с возвращением на родину.
Происшествия
Причиной смерти пациентки с коронавирусом стал тромб
Общество
Доктор Мясников назвал сроки окончания эпидемии коронавируса
Врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», назвал сроки окончания эпидемии коронавируса.
Общество
США приостановили выдачу виз во всём мире
Соединённые Штаты приостанавливают выдачу виз во всех странах из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Армия и оружие
Российский вертолет устроил сверхнизкий полет над морем в Сирии
Российский вертолет с военными на борту устроил сверхнизкий полет над водами Средиземного моря у берегов Сирии, пишет Al-Masdar News.
Энергетика
Цены на нефть марки Brent превысили $30 за баррель
Рост на нефтяном рынке продолжается второй день подряд, что положительно влияет на российский фондовый рынок и рубль.
Экономика
Рубль стал второй по волатильности валютой мира
Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют (в прошлом году рубль показал лучший для себя результат с 2014 года); 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, — четвертое; даже во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке.