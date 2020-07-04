Двоюродного племянника президента России Владимира Путина — Романа — захотели сделать борцом с коррупцией — его кандидатуру намерены выдвинуть на должность руководителя партии «Народ против коррупции». Об этом сообщается на сайте партии.

Здоровье Вторая волна коронавируса может совпасть со вспышкой ОРВИ Экс-глава всемирного профсоюза врачей WMA профессор Леонид Эйдельман предупредил, что в этот период нужно серьезно готовиться к вспышке, поскольку она будет осложнена сезонным проявлением ОРВИ. 1,3K

Происшествия В Красноярском крае из-за падения дерева погиб один человек В палаточном лагере в Дзержинском районе Красноярского края из-за сильного ветра упали деревья, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. 47

Политика Совфед: Россия имеет право выдвигать требования к Украине У России есть историческое право выдвигать требования в отношении Украины, заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, комментируя заявление главы Украины Владимира Зеленского о том, что никто не может ничего «требовать у независимого украинского государства». 521

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Общество В Греции находятся 17 граждан Украины, которым отказали во въезде Прибывшим в аэропорт гражданам, среди которых пятнадцать взрослых и двое детей (8 и 9 лет), при прохождении паспортного контроля было отказано во въезде в страну.

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Космос Le Figaro (Франция): Новая впечатляющая карта вселенной высоких энергий (Le Figaro) Взгляд на вселенную в видимом спектре, безусловно, представляет интерес для астрономов, но это лишь одна сторона чрезвычайно многогранной картины.

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