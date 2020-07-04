Политика
Lenta.ruПлемянника Путина захотели сделать борцом с коррупцией
Двоюродного племянника президента России Владимира Путина — Романа — захотели сделать борцом с коррупцией — его кандидатуру намерены выдвинуть на должность руководителя партии «Народ против коррупции». Об этом сообщается на сайте партии.
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Двоюродный племянник президента Роман Путин станет лидером партии «Народ против коррупции»
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