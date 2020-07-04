Политика

Lenta.ruLenta.ruПлемянника Путина захотели сделать борцом с коррупцией

Двоюродного племянника президента России Владимира Путина — Романа — захотели сделать борцом с коррупцией — его кандидатуру намерены выдвинуть на должность руководителя партии «Народ против коррупции». Об этом сообщается на сайте партии.
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Российский предприниматель и общественный деятель. С 2011 года - председатель совета директоров ООО «Группа компаний МРТ», совладелец компании «МРТ-АВИА», производящей на территории России лёгкие летательные аппараты - гиропланы. 2012-2013 годы - советник по социально-экономическим вопросам губернатора Новосибирской области.
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