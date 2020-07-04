Двоюродного племянника президента России Владимира Путина — Романа — захотели сделать борцом с коррупцией — его кандидатуру намерены выдвинуть на должность руководителя партии «Народ против коррупции». Об этом сообщается на сайте партии.

Футбол Соболев не считает, что «Спартак» проиграл из-за судейства Нападающий «Спартака» Александр Соболев прокомментировал для «Спорт-Экспресс» неожиданное поражение своей команды в домашнем матче против «Тамбова» со счетом 2:3 – при этом красно-белые дважды вели в счете, а решающий гол пропустили с пенальти.

Происшествия СК обжаловал отмену постановления о деле против следователя Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора России Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК. 926

Шоу-бизнес Наталья Орейро завела микроблог в Instagram Наталья Орейро опубликовала первое видео в микроблоге в Instagram Стоит отметить, что в последнее время имя Натальи Орейро тесно связано с Россией.

Происшествия Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера. 664

Происшествия Подозреваемую в убийстве дочери россиянку задержали в Таиланде Как сообщает портал The Pattaya News, женщина также подозревается в убийстве своей полуторагодовалой дочери.

Общество Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал дедушкой В воскресенье, 5 июля, главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак стал дедушкой, об этом рассказала супруга 44-летнего специалиста Анна. 14

Происшествия В Австрии задержали второго подозреваемого в убийстве россиянина В Австрии задержали второго человека в рамках расследования убийства россиянина под Веной, сообщила РИА Новости представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер. 780

Политика Появился бэкстейдж со съемок обращения Путина к россиянам Репортер телеканала «Россия 1» Павел Зарубин показал бэкстейдж записи обращения президента Владимира Путина к россиянам у мемориала подо Ржевом. 7