Турецкая сторона способствовала деятельности террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), обеспечивая ее финансами и живой силой. Об этом сообщили на допросах боевики, попавшие в плен к сирийским военным в окрестностях города Алеппо.

с чего всё началось

По словам второго пленного, в число экстремистов входят боевики из Афганистана и Пакистана. Ранее 3 февраля турецкая сторона не прибыла для участия в совместном с Россией патрулировании в Сирии, в результате чего российской военной полиции пришлось действовать в одиночку.

Пленные боевики рассказали о поддержке Турцией террористов в Алеппо

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