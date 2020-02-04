Армия и оружие
ИзвестияПленные боевики рассказали о поддержке Турцией террористов в Алеппо
По словам второго пленного, в число экстремистов входят боевики из Афганистана и Пакистана. Ранее 3 февраля турецкая сторона не прибыла для участия в совместном с Россией патрулировании в Сирии, в результате чего российской военной полиции пришлось действовать в одиночку.
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с чего всё началось
Турецкая сторона способствовала деятельности террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), обеспечивая ее финансами и живой силой. Об этом сообщили на допросах боевики, попавшие в плен к сирийским военным в окрестностях города Алеппо.ТАССвчера в 21:11
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Стало известно о состоянии пациента с коронавирусом из Забайкалья
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У Кудрина есть одно хорошее качество, он умеет ждать и вот за отставкой Медведева началась зачистка его окружения — после Орешкина кресло зашаталось под Малковым.
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Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
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Умер основатель и президент «Шанинки»
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Россия ограничит въезд иностранцев из Китая
Правительство готовит распоряжение о временном ограничении на въезд в Россию иностранцев с территории Китая за исключением пункта пропуска в аэропорту «Шереметьево».
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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты вредят иммунитету человека.
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В Совфеде оценили подготовку Украиной новых исков против России
Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил в беседе с RT, что Украина заигралась с исками, что может привести к прекращению торгово-экономических отношений с Россией.
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Клебо сломался перед любимой гонкой. Но Большунову не нужны поддавки
Шведская погода мешает Александру Большунову бороться за Кубок мира Большунов опережает Клебо на 235 очков в общем зачете.
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