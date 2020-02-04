Армия и оружие

ИзвестияИзвестияПленные боевики рассказали о поддержке Турцией террористов в Алеппо

По словам второго пленного, в число экстремистов входят боевики из Афганистана и Пакистана. Ранее 3 февраля турецкая сторона не прибыла для участия в совместном с Россией патрулировании в Сирии, в результате чего российской военной полиции пришлось действовать в одиночку.
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с чего всё началось

Пленные боевики заявили, что Турция оказывает поддержку террористам в боях в районе Алеппо

Турецкая сторона способствовала деятельности террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), обеспечивая ее финансами и живой силой. Об этом сообщили на допросах боевики, попавшие в плен к сирийским военным в окрестностях города Алеппо.
ТАССвчера в 21:11

Подробнее о событии

Пленные боевики рассказали о поддержке Турцией террористов в Алеппо

Известия01:14

Пленные террористы в Сирии рассказали о помощи Турции

Lenta.ru00:32

«Они дали мне зарплату - $100»: Пленённые боевики заявили о поддержке Турции сирийских террористов

Царьградвчера в 21:45

Турецкие военные вербуют сирийцев в террористические группировки

РЕН ТВ00:31

Боевики рассказали о помощи Турции террористам под Алеппо

Московский Комсомолецвчера в 21:34

Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании «ан-Нусры»*

РИА Новостивчера в 21:12

Пленные боевики заявили, что Турция оказывает поддержку террористам в боях в районе Алеппо

ТАССвчера в 21:11
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Шоу-бизнес

Певица МакSим попала в больницу

МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 14:27
Происшествия

Врач из Красноярска заплатит 3 миллиона за помощь уклонисту от армии

Осенью прошлого года Кировский районный суд Красноярска вынес приговор - заведующего урологическим отделением признали виновным, ему назначили штраф в 3 миллиона рублей, а также запретили заниматься врачебной деятельностью в течение трех лет.
Российская газета 01:16
Политика

Зеленский уверен, что Украину должна накрыть «лавина» из инвестиций

Комсомольская правда вчера в 13:30
Общество

Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса

Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 15:39
Общество

В КНР оценили уровень смертности в стране от последствий коронавируса

Доля смертности в Китае от последствий нового коронавируса составляет 2,1%, что значительно ниже числа летальных исходов при заболевании атипичной пневмонией (ТОРС), заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
RT на русском вчера в 21:37
Политика

СМИ предрекли победу Трампа на собрании республиканцев в Айове

Президент США Дональд Трамп лидирует в голосовании на партсобрании Республиканской партии в американском штате Айова.
REGNUM вчера в 21:44
Общество

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Еще одно положение законопроекта предусматривает, что к роботам-коллекторам будут применяться те же требования: они смогут сообщать должникам только имя и идентификационный номер.
Ведомости вчера в 22:34
Общество

Фигурантам по делу MH17 предъявлены обвинения

Адвокат одного из обвиняемых по делу МН17 Елена Кутьина заявила, что четверым фигурантам дела предъявлено обвинение.
Газета.Ru вчера в 10:28
Игры

Epic Games запустил бесплатную раздачу симулятора фермы

Farming Simulator 19 представляет из себя симулятор сельскохозяйственной деятельности, который разработчики оснастили новым функционалом, что делает игру более реалистичной.
Ferra 01 февраля в 04:54
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза наличности через границу

C 4 февраля начинают действовать новые правила провоза наличности через таможенную границу евразийского экономического союза, который объединяет Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию.
Российская газета вчера в 16:01
Происшествия

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник Игорь Галь и его жена Ирина, передает Telegram-канал 112.
Lenta.ru вчера в 10:02
Происшествия

В Уфе самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

Самолет авиакомпании «Победа» совершил выкатывание за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Уфы.
REGNUM 00:33
Шоу-бизнес

Кудрявцева извинилась перед Успенской за скандал с ее дочерью

Ведущая программы «Звезды сошлись» на НТВ Лера Кудрявцева, которая дружит с певицей Любовью Успенской, принесла извинения артистке за скандальный эфир, где главной героиней стала 30-летняя дочь исполнительницы Татьяна Плаксина.
Московский Комсомолец 01:54
Здоровье

Стало известно о состоянии пациента с коронавирусом из Забайкалья

Гражданин Китая, госпитализированный в Забайкалье с новым типом коронавирусом, идет на поправку.
Известия вчера в 23:27
Политика

Россия начала производить С-400 для Индии

Lenta.ru вчера в 19:52
Политика

В 2011 году Медведев отправил в отставку Кудрина, теперь пришли за ним, на очереди глава Росстата Малков

У Кудрина есть одно хорошее качество, он умеет ждать и вот за отставкой Медведева началась зачистка его окружения — после Орешкина кресло зашаталось под Малковым.
Апрал вчера в 20:31
Общество

Нарколог рассказал об опасности «бокала вина за ужином» для россиян

Да, действительно в средиземноморских странах вино пьют ежедневно по бокалу.
РИА Новости вчера в 18:00
Общество

Умер основатель и президент «Шанинки»

Интерфакс 00:56
Общество

«Уральские авиалинии» в Китае не пустили граждан СНГ на борт

В аэропорту Сиань-Сяньян оставили около 70 человек Авиакомпания "Уральские авиалинии" в китайском аэропорту Сиань-Сяньян без объяснения причин отказалась пустить на борт около 70 граждан СНГ, у которых были заранее куплены билеты на рейс до Екатеринбурга.
Правда УрФО вчера в 22:36
Шоу-бизнес

Первый канал показал Армена Джигарханяна после болезни

Видео из квартиры Армена Джигарханяна показал Первый канал в программе «Пусть говорят».
Телеканал 360° вчера в 15:00
Шоу-бизнес

Актриса Екатерина Климова показала, как она выглядела в 18 лет

На своей странице в соцсети Instagram 42-летняя Климова опубликовала архивный снимок, на котором ей все лишь 18 лет.
MedikForum.ru вчера в 12:27
Политика

В Крыму призвали мир перенять опыт участников Ялтинской конференции

РИА Новости 00:52
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на «Первом канале»

«Первый канал» с 10 февраля запускает новое вечернее ток-шоу, ведущими которого станут Ксения Собчак и Александр Гордон, говорится в поступившем в РБК сообщении пресс-службы телеканала.
РБК вчера в 14:42
Кино

Комедия «Холоп» стала самым кассовым российским фильмом в истории

Комедия режиссера Клима Шипенко "Холоп" собрала в России и СНГ около 3,044 млрд рублей и стала самым кассовым российским фильмом в истории, сообщает портал kinobusness.com.
Газета.Ru вчера в 16:01
Политика

Россия ограничит въезд иностранцев из Китая

Правительство готовит распоряжение о временном ограничении на въезд в Россию иностранцев с территории Китая за исключением пункта пропуска в аэропорту «Шереметьево».
BFM.ru вчера в 08:23
Общество

Врач назвала продукты, которые вредят иммунитету

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, какие продукты вредят иммунитету человека.
Мойка78 вчера в 21:13
Происшествия

В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека

Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
РИА Новости 00:14
Политика

В Совфеде оценили подготовку Украиной новых исков против России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отметил в беседе с RT, что Украина заигралась с исками, что может привести к прекращению торгово-экономических отношений с Россией.
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Клебо сломался перед любимой гонкой. Но Большунову не нужны поддавки

Шведская погода мешает Александру Большунову бороться за Кубок мира Большунов опережает Клебо на 235 очков в общем зачете.
Спорт день за днем вчера в 09:29
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В РФ нашли новые машины за 349 тысяч рублей

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