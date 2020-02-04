Армия и оружие
ТАССПленные боевики заявили, что Турция оказывает поддержку террористам в боях в районе Алеппо
Турецкая сторона способствовала деятельности террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), обеспечивая ее финансами и живой силой. Об этом сообщили на допросах боевики, попавшие в плен к сирийским военным в окрестностях города Алеппо.
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Наука
Отказ от курения снижает риск развития рака легких
Считается, что даже среди бывших курильщиков риск развития рака крайне велик, поскольку клетки остаются поврежденными.
Происшествия
Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе
По данным собеседника, инцидент произошел в 07.24 (5.24 мск) с самолетом авиакомпании "Победа", следующим по маршруту Уфа-Внуково.
Армия и оружие
Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт
Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
Происшествия
Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева
Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Экономика
Суд запретил регистрировать сделки с имуществом бывшего мэра Перми
Суд запретил регистрировать сделки с имуществом бывшего мэра Перми Конкурсный управляющий ООО «УралВагонРемонт» обратился в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших предприятие.
Политика
Украина анонсировала новые иски против России
Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
Происшествия
Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест
Культура
Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале
Общество
В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП
Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
Происшествия
Красноярского врача-коррупционера разоблачили военные контрразведчики
В Красноярском крае военнослужащие УФСБ России по Центральному военному округу совместно с региональным ГУ МВД пресекли противозаконную деятельность врача одной из больниц — заведующего урологическим отделением.
Здоровье
Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком
Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.
Происшествия
Следствие потребовало ареста боксера Кушиташвили
Общество
Ирина Шейк встретилась с Брэдли Купером в прозрачной сетке
Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились на вечеринке Vogue Britain. Мероприятие традиционно проводится после вручения премии BAFTA в Лондоне.
Общество
В Китае назвали процент смертности из-за коронавируса
Пневномния, вызванная коронавирусом нового типа 2019-nCoV, приводит к гибели 2,1% заразившихся граждан Китая, сообщила 4 февраля журналистам официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
Общество
Эвакуация россиян из Китая началась через пункты пропуска в Приморье
Вывоз граждан России из Китая через пункты пропуска в Приморском крае начался в субботу.
Общество
Минздрав поддержал запрет на курение в коммуналках
Министерство здравоохранения России поддержало идею депутатов Госдумы запретить курение в общих помещениях коммунальных квартир.
Хоккей
«Рейнджерс» уступили «Далласу», Бучневич и Панарин набрали по очку
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" дома уступили "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская опровергла слова дочери об издевательствах
Известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах.
Общество
Ученый Теодор Шанин скончался в Москве
Политика
МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом
МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Армия и оружие
Турция заявила о гибели 76 сирийских солдат
По словам Акара, о гибели военных рассказали турецкие источники в регионе. Он добавил, что удары были нанесены по 54 целям сирийской армии.
Общество
Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров
В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
Общество
Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками
Профессиональные взыскатели — коллекторы и сотрудники банков — смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.
Футбол
В «Сельте» надеются, что Смолов спасет команду
Культура
В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»
В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Здоровье
В 23 субъектах России превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ
Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 субъектах России, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.
Общество
С 1 февраля увеличились размеры детских пособий и выплат
С 1 февраля 2020 года размеры пособий из федерального бюджета увеличены в 1,03 раза.
Энергетика
«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину
В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
Политика
Социологи: рейтинг Зеленского опустился ниже 50%
В сравнении с декабрьскими рейтингами, уровень поддержки Зеленского упал за полтора месяца на 17%.
Политика
Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.