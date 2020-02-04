Армия и оружие

ТАССТАССПленные боевики заявили, что Турция оказывает поддержку террористам в боях в районе Алеппо

Турецкая сторона способствовала деятельности террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), обеспечивая ее финансами и живой силой. Об этом сообщили на допросах боевики, попавшие в плен к сирийским военным в окрестностях города Алеппо.
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Пленные боевики обвиняют Турцию в поддержке террористов

Аргументы и Фактывчера в 23:32

Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании «ан-Нусры»*

РИА Новостивчера в 21:12

Плененные в САР боевики раскрыли роль Турции в формировании «ан-Нусры»*

ТК Звездавчера в 22:14

«Они дали мне зарплату - $100»: Пленённые боевики заявили о поддержке Турции сирийских террористов

Царьградвчера в 21:45

Боевики рассказали о помощи Турции террористам под Алеппо

Московский Комсомолецвчера в 21:34

Турецкие военные вербуют сирийцев в террористические группировки

РЕН ТВ00:31

Пленные боевики заявили, что Турция оказывает поддержку террористам в боях в районе Алеппо

ТАССвчера в 21:11
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Отказ от курения снижает риск развития рака легких

Считается, что даже среди бывших курильщиков риск развития рака крайне велик, поскольку клетки остаются поврежденными.
Волга-Медиа 02 февраля в 23:25
Происшествия

Самолет «Победы» выкатился за пределы взлетной полосы в Уфе

По данным собеседника, инцидент произошел в 07.24 (5.24 мск) с самолетом авиакомпании "Победа", следующим по маршруту Уфа-Внуково.
РИА Новости вчера в 23:57
Армия и оружие

Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт

Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.
Avia.pro 02 февраля в 04:22
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия 02 февраля в 16:33
Экономика

Суд запретил регистрировать сделки с имуществом бывшего мэра Перми

Суд запретил регистрировать сделки с имуществом бывшего мэра Перми Конкурсный управляющий ООО «УралВагонРемонт» обратился в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших предприятие.
Коммерсантъ Пермь вчера в 13:34
Политика

Украина анонсировала новые иски против России

Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».
Lenta.ru вчера в 21:22
Происшествия

Организатора вечеринки в Новосибирске отправили под домашний арест

Известия вчера в 06:43
Культура

Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

РИА Новости вчера в 22:18
Общество

В Минюсте сообщили о 50%-ной скидке на оплату штрафов по новому КоАП

Проект нового Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) предусматривает возможность предоставления скидки в размере 50% на оплату штрафов по 60% статей, сообщили в российском Минюсте.
RT на русском вчера в 18:21
Происшествия

Красноярского врача-коррупционера разоблачили военные контрразведчики

В Красноярском крае военнослужащие УФСБ России по Центральному военному округу совместно с региональным ГУ МВД пресекли противозаконную деятельность врача одной из больниц — заведующего урологическим отделением.
REGNUM 00:04
Здоровье

Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком

Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.
REGNUM 00:28
Происшествия

Следствие потребовало ареста боксера Кушиташвили

Известия вчера в 06:41
Общество

Ирина Шейк встретилась с Брэдли Купером в прозрачной сетке

Ирина Шейк и Брэдли Купер встретились на вечеринке Vogue Britain. Мероприятие традиционно проводится после вручения премии BAFTA в Лондоне.
Газета Metro вчера в 11:32
Общество

В Китае назвали процент смертности из-за коронавируса

Пневномния, вызванная коронавирусом нового типа 2019-nCoV, приводит к гибели 2,1% заразившихся граждан Китая, сообщила 4 февраля журналистам официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
REGNUM вчера в 21:42
Общество

Эвакуация россиян из Китая началась через пункты пропуска в Приморье

Вывоз граждан России из Китая через пункты пропуска в Приморском крае начался в субботу.
ФАН 01 февраля в 01:22
Общество

Минздрав поддержал запрет на курение в коммуналках

Министерство здравоохранения России поддержало идею депутатов Госдумы запретить курение в общих помещениях коммунальных квартир.
Lenta.ru вчера в 19:42
Хоккей

«Рейнджерс» уступили «Далласу», Бучневич и Панарин набрали по очку

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" дома уступили "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
РИА Новости вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Любовь Успенская опровергла слова дочери об издевательствах

Известная певица Любовь Успенская в интервью изданию "СтарХит" ответила на громкие обвинения дочери Татьяны Плаксиной в издевательствах.
Аргументы недели вчера в 13:55
Общество

Ученый Теодор Шанин скончался в Москве

Известия вчера в 20:43
Политика

МВД подготовило законопроект о депортации иностранцев с коронавирусом

МВД России подготовило законопроект, предусматривающий депортацию мигрантов, у которых выявлены опасные для общества заболевания.
Известия вчера в 18:28
Армия и оружие

Турция заявила о гибели 76 сирийских солдат

По словам Акара, о гибели военных рассказали турецкие источники в регионе. Он добавил, что удары были нанесены по 54 целям сирийской армии.
Lenta.ru вчера в 11:43
Общество

Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров

В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».
РБК вчера в 17:13
Общество

Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками

Профессиональные взыскатели — коллекторы и сотрудники банков — смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.
Ведомости вчера в 22:34
Футбол

В «Сельте» надеются, что Смолов спасет команду

РЕН ТВ вчера в 18:19
Культура

В Белоруссии начались съемки новых «Сватов»

В Белоруссии начались съемки седьмого сезона сериала "Сваты", сообщает сайт kp.ru.
Газета.Ru вчера в 09:44
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В 23 субъектах России превышен эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ

Недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 23 субъектах России, сообщается во вторник на сайте Роспотребнадзора.
ТАСС вчера в 21:05
Общество

С 1 февраля увеличились размеры детских пособий и выплат

С 1 февраля 2020 года размеры пособий из федерального бюджета увеличены в 1,03 раза.
Гай.рф вчера в 01:15
Энергетика

«Газпром» втрое снизил транзит газа через Украину

В январе "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую территорию на 70%, до 2,65 миллиарда кубометров.
РИА Новости вчера в 14:20
Политика

Социологи: рейтинг Зеленского опустился ниже 50%

В сравнении с декабрьскими рейтингами, уровень поддержки Зеленского упал за полтора месяца на 17%.
Российская газета вчера в 05:43
Политика

Эрдоган в Киеве произнёс бандеровское приветствие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время официальной церемонии встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве поздоровался с почётным караулом приветствием «Слава Украине!», сообщило 3 февраля информационное агентство УНИАН.
REGNUM вчера в 07:17
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