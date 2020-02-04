Турецкая сторона способствовала деятельности террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), обеспечивая ее финансами и живой силой. Об этом сообщили на допросах боевики, попавшие в плен к сирийским военным в окрестностях города Алеппо.

Пленные боевики заявили, что Турция оказывает поддержку террористам в боях в районе Алеппо

Армия и оружие Украинский бронекатер повредил российский ударный вертолёт Ранее были высказаны две версии появления большой дыры в защите украинского бронекатера, в частности, одна из них указывает на тот факт, что бронекатер был пробит попаданием снаряда из артиллерийской установки АК-630, в то время как вторая версия основывается на том, что бронекатер получил пробоину после пуска снаряда российским ударным вертолётом Ка-52.

Экономика Суд запретил регистрировать сделки с имуществом бывшего мэра Перми Суд запретил регистрировать сделки с имуществом бывшего мэра Перми Конкурсный управляющий ООО «УралВагонРемонт» обратился в суд с заявлением о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших предприятие.

Политика Украина анонсировала новые иски против России Министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал новые судебные иски против России. Об этом он рассказал в интервью порталу «Главком».

Происшествия Красноярского врача-коррупционера разоблачили военные контрразведчики В Красноярском крае военнослужащие УФСБ России по Центральному военному округу совместно с региональным ГУ МВД пресекли противозаконную деятельность врача одной из больниц — заведующего урологическим отделением.

Здоровье Роспотребнадзор дал советы, как не заболеть раком Снижает риск заболевания раком спорт, сбалансированное правильное питание, сoблюдeниe peжимa cнa, отсутствие вредных привычек (кypeниe, алкоголь и т. д.). Не стоит пренебрегать пpививками oт oнкoгeнных виpycoв.

Общество В Китае назвали процент смертности из-за коронавируса Пневномния, вызванная коронавирусом нового типа 2019-nCoV, приводит к гибели 2,1% заразившихся граждан Китая, сообщила 4 февраля журналистам официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

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Армия и оружие Турция заявила о гибели 76 сирийских солдат По словам Акара, о гибели военных рассказали турецкие источники в регионе. Он добавил, что удары были нанесены по 54 целям сирийской армии.

Общество Минтранс предложил высаживать из электричек плохо пахнущих пассажиров В действующих правилах говорится, что работники органов внутренних дел могут высадить из поезда пассажира, если он «при посадке в поезд или в пути следования нарушает правила проезда, общественный порядок и мешает спокойствию других пассажиров».

Общество Минюст изменит правила общения коллекторов с должниками Профессиональные взыскатели — коллекторы и сотрудники банков — смогут представляться при разговорах с должниками с помощью цифровых идентификаторов.