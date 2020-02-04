Армия и оружие
Московский КомсомолецБоевики рассказали о помощи Турции террористам под Алеппо
Турция способствовала деятельности террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена на территории России), предоставляя ей финансы и живую силу. Об этом говорят боевики, оказавшиеся в плену у сирийских военных в окрестностях города Алеппо.
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с чего всё началось
Турецкая сторона способствовала деятельности террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), обеспечивая ее финансами и живой силой. Об этом сообщили на допросах боевики, попавшие в плен к сирийским военным в окрестностях города Алеппо.ТАССвчера в 21:11
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