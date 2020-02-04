Армия и оружие

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецБоевики рассказали о помощи Турции террористам под Алеппо

Турция способствовала деятельности террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена на территории России), предоставляя ей финансы и живую силу. Об этом говорят боевики, оказавшиеся в плену у сирийских военных в окрестностях города Алеппо.
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с чего всё началось

Пленные боевики заявили, что Турция оказывает поддержку террористам в боях в районе Алеппо

Турецкая сторона способствовала деятельности террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), обеспечивая ее финансами и живой силой. Об этом сообщили на допросах боевики, попавшие в плен к сирийским военным в окрестностях города Алеппо.
ТАССвчера в 21:11

Подробнее о событии

Пленные боевики рассказали о поддержке Турцией террористов в Алеппо

Известия01:14

Боевики рассказали о помощи Турции террористам под Алеппо

Московский Комсомолецвчера в 21:34

Турецкие военные вербуют сирийцев в террористические группировки

РЕН ТВ00:31

«Они дали мне зарплату - $100»: Пленённые боевики заявили о поддержке Турции сирийских террористов

Царьградвчера в 21:45

Пленные террористы в Сирии рассказали о помощи Турции

Lenta.ru00:32

Плененные в Сирии боевики раскрыли роль Турции в создании «ан-Нусры»*

РИА Новостивчера в 21:12

Пленные боевики заявили, что Турция оказывает поддержку террористам в боях в районе Алеппо

ТАССвчера в 21:11
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Политика

ВЦИОМ: россияне поддерживают поправки в Конституцию

Порядка 80% россиян считают важными и поддерживают поправки в Конституцию, предложенные президентом Владимиром Путиным, следует из данных опроса ВЦИОМ, опубликованных РБК.
РИА Новости 02 февраля в 21:35
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Минздрав России готовится к масштабному распространению коронавируса

Россия готовится к возможному распространению коронавируса.
Росбалт 02:42
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Мантуров назвал сроки госиспытаний «Курганец-25» и «Бумеранг»

РИА Новости 00:54
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Собчак станет ведущей вечернего шоу на Первом канале

На Первом канале с 10 февраля начнет выходить ежедневное вечернее шоу "Док-Ток", его ведущими станут Ксения Собчак и Александр Гордон, сообщили в пресс-службе вещателя.
РИА Новости вчера в 22:18
Армия и оружие

The National Interest указал на опасность российских «Солнцепеков»

ТОС-1А «Солнцепек» была разработана на базе танка Т-90, аналогов ей в мире нет.
Известия 02 февраля в 13:43
Политика

Кремль напомнил Эрдогану о приглашении в Крым

В Кремле категорически не согласны с заявлениями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана об «аннексии» Крыма Россией и по ситуации с крымскими татарами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 05:25
Происшествия

В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека

Автобус столкнулся с грузовиком в Воронежской области, в результате два человека погибли, еще трое попали в больницу, сообщила пресс-служба ГИБДД РФ.
РИА Новости 00:14
Общество

Омбудсмен опровергла сообщение о голодовке директора парка «Тайган»

Владелец крымского сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, арестованный на два месяца за неявку в суд, начал голодовку, заявила РИА Новости руководитель пресс-службы парка Татьяна Алексагина; крымский омбудсмен Лариса Опанасюк сообщила агентству, что Зубков голодовки не объявлял и "у него все нормально".
РИА Новости 02:52
Политика

В Совфеде прокомментировали подготовку Украиной исков против России

Украинская сторона заигралась с новыми исками против России, считает первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.
РИА Новости 01:35
Общество

Украинцам дадут субсидии на оплату газа — министр энергетики Оржель

Несмотря на обещания Зеленского о снижении тарифов на газ для населения, украинцы обнаружили в платежках дополнительную строчку — доставки газа.
Красная весна вчера в 23:51
Общество

Роспотребнадзор предложил усилить контроль на внутренних рейсах

Роспотребнадзор считает, что в рамках борьбы с коронавирусом нужно ввести дополнительный контроль на внутренних авиарейсах, заявил замглавы ведомства Вячеслав Смоленский на заседании комитета Госдумы по охране здоровья, передает «РИА Новости».
РБК 02:14
Происшествия

Российский советник главы Минздрава Южной Осетии найден мертвым

В Цхинвале, в собственном доме, были обнаруженные тела российского советника министра здравоохранения Южной Осетии Игоря Галя и его жены, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ вчера в 10:40
Происшествия

СМИ: Участник шоу на НТВ выпал из окна в Москве

В Москве из окна квартиры выпал мужчина, который приехал в столицу из Великого Устюга для участия в шоу «ДНК» на НТВ.
Московский Комсомолец 03:09
Армия и оружие

Турецкая армия утверждает, что «нейтрализовала» 76 сирийских военных

Акар утверждает, что турецкие вооруженные силы нанесли удары по 54 объектам, в результате чего были «нейтрализованы» 76 сирийских военных.
REGNUM вчера в 15:50
Музыка

Опубликован список претендентов на участие в «Евровидении» от России

ЛОТ вчера в 12:16
Общество

Белоруссия начала ремонт новых участков нефтепровода «Дружба»

ОАО "Гомельтранснефть Дружба" приступило к ремонту новых участков магистральных нефтепроводов "Унеча-Мозырь" и "Мозырь-Брест", планируемое начало подключения линий - 7 февраля.
ТАСС вчера в 11:04
Гаджеты

Пользователи Windows 10 пожаловались на «синий экран» из-за обновления

Обновление должно было исправить ошибки в меню «Пуск», «Проводнике», а также убрать баги в работе с внешними накопителями USB и системе распознавания лиц Windows.
Парламентская газета вчера в 12:46
Происшествия

В Архангельской области женщина убила недовольного едой мужа

Муж сделал ей грубое замечание, что она приготовила не то блюдо. Началась ссора, мужчина ударил супругу рукой по губам.
Известия 02:50
Культура

Что устроили Шакира и Дженнифер Лопес на арене «Супербоул»

Выступление артисток прошло в перерыве финального матча "Супербоул", Национальной футбольной лиги США, который является одним из самых престижных в Северной Америке.В 2020 году организаторы "Супербоул" пригласили 43-летнюю Шакиру и 50-летнюю Дженнифер Лопес для создания шоу.
ИА DixiNews // Санкт-Петербург вчера в 12:50
Шоу-бизнес

Милла Йовович показала, как кормит новорожденную дочь грудью

Первой, кто поделился фотографией новорожденной малышки, стала ее сестра Эва: 12-летняя дочка Йовович и голливудского режиссера Пола Андерсона опубликовала снимок из роддома в Инстаграме.
Комсомольская правда вчера в 17:45
Экономика

Капитализация Tesla достигла рекордных $140 млрд

Капитализация компании составила $140,5 млрд. Это сильнейший внутридневной рост котировок Tesla с мая 2013 года.
РБК 03:09
Политика

Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

Lenta.ru 03:11
Политика

Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером

Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Российская газета вчера в 05:18
Игры

PlatinumGames анонсировала ремастер The Wonderful 101

CyberSport.ru вчера в 21:45
Шоу-бизнес

В Сеть попали первые кадры с Арменом Джигарханяном после болезни

Широкая публика впервые увидела Армена Джигарханяна после его заболевания.
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Шоу-бизнес

Выступление Бузовой на корпоративе в Ростове назвали фиаском

Концерт певицы Ольги Бузовой на корпоративе в Ростове-на-Дону, организованный местной сетью супермаркетов, оказался провальным.
Что происходит вчера в 15:11
Экономика

Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
РИА Новости 00:48
Происшествия

Приемные родители до смерти забили мальчика в Екатеринбурге

Дни.ру 02:18
Футбол

Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ

На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
ГЛАС.RU вчера в 10:17
Происшествия

Россиянин задушил постоянно заливавшего его квартиру соседа

В ходе трапезы с потолка начала капать вода, и россиянин понял, что его вновь заливает сосед.
Lenta.ru 02:33
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