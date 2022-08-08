Будьте в Плюсе

Пленный Агафонов рассказал, что украинских военных готовили к нападению на Донбасс

Украинские военнослужащие проходили подготовку для нападения на Донбасс и начала войны с Россией.
РЕН ТВ
Украинских военнослужащих готовили к тому, что необходимо напасть на Донбасс и начать войну с Россией, рассказал журналистам пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов.
РИА Новости
Как рассказал Агафонов, украинские командиры заявляли о том, что западные партнёры Киева в случае наступления в Донбассе окажут помощь вооружением и даже введут свои войска, если армия Украины "пойдёт воевать против России".
Life.ru
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля.
РИА Новости

Подробнее о событии

Пленный Агафонов признался, что украинских военных готовили к нападению на Донбасс
Российская газета17:30
Пленный Агафонов рассказал, что украинских военных готовили к нападению на Донбасс
РИА Новостивчера в 16:36
Самое цитируемое
РИА «Новости»: пленный Агафонов рассказал о подготовке ВСУ к наступлению на Донбасс
Газета.Ru18:54
Пленный Агафонов: военных на Украине готовили к нападению на Донбасс
News.ru18:39
«РИА Новости»: пленный Агафонов рассказал о подготовке украинских боевиков к нападению на Донбасс и Россию
Известия19:02
Пленный Агафонов признался, что бойцов ВСУ готовили к нападению на Россию и Донбасс
Телеканал 360°17:13
Пленный Агафонов рассказал о подготовке украинских военных к нападению на Донбасс и Россию
Lenta.ru17:10

Интересное

NYP: в обыске имения в Мар-а-Лаго Трампа участвовали не менее 100 агентов ФБР

По меньшей мере 100 агентов ФБР участвовали в обыске имения экс-президента США Дональда Трампа, пишет издание New York Post со ссылкой на свидетеля.
РИА Новости20:52

«РБ Спорт»: «Химки» могут расторгнуть контракт с Юраном

С большой долей вероятности, контракт с тренером может быть расторгнут в ближайшее время.
Спорт-Экспрессвчера в 13:49

ТАСС: в ДНР умер взятый в плен на «Азовстали» участник украинской группировки «Медведи SS»

Один из участников украинской группировки «Медведи SS» умер в СИЗО в Донецкой народной республике (ДНР).
Lenta.ru21:11

35 китайцев за два года заразились новым генипавирусом

В дальнейшем за два года врачи обнаружили новый вирус у 35 лихорадящих пациентов в восточных провинциях Китая; у 26 из них ученые идентифировали только вирус Ланъя (то есть, другие причины лихорадки были исключены).
N + 1вчера в 10:40

Аналитик Чечушков считает, что осенью доллар может стоить 72 рубля

Специалист добавил, что при возобновлении государственных валютных интервенций к осени рубль может уйти в диапазон 66-72 за доллар.
Lenta.ru21:17

Антон Беляев рассказал, как изменилось его интимная жизнь за годы брака

В YouTube-шоу "Правило 34" он рассказал, как изменилась его интимная жизнь за годы брака.
CT news21:43

Новый кроссовер Лада Facelift 2022 года представлен на первых фоторендерах

В сети появились первые фоторендеры нового хэтчбека Lada XRay Facelift 2022, автором которых является дизайнер Никита Чуйко.
Tver-portal.ru21:04

Телеканал C-Span заснял неудачные попытки Байдена надеть пиджак во время визита в Кентукки

C-Span запечатлел неудачные попытки президента США Джо Байдена надеть личные вещи во время рабочего визита в Кентукки.
РИА Новости18:45

Президент Украины Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить всем россиянам въезд в страны Запада. Его слова приводит The Washington Post.
Lenta.ru20:18

Суд в США разрешил арестовать самолет Airbus, который Вашингтон связал с Андреем Скочем

Окружной суд США по Южному округу Нью-Йорка разрешил арестовать самолет Airbus A319-100, принадлежащий «российскому олигарху Андрею Скочу».
РБК17:08