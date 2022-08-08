Украинских военнослужащих готовили к тому, что необходимо напасть на Донбасс и начать войну с Россией, рассказал журналистам пленный военнослужащий 53-й механизированной бригады украинских силовиков Вадим Агафонов.
Как рассказал Агафонов, украинские командиры заявляли о том, что западные партнёры Киева в случае наступления в Донбассе окажут помощь вооружением и даже введут свои войска, если армия Украины "пойдёт воевать против России".
В дальнейшем за два года врачи обнаружили новый вирус у 35 лихорадящих пациентов в восточных провинциях Китая; у 26 из них ученые идентифировали только вирус Ланъя (то есть, другие причины лихорадки были исключены).