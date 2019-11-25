Общество
BFM.ruПлетнева высказалась за выходной 31 декабря
В Госдуме одобрили идею губернатора Томской области Сергея Жвачкина, решившего сделать 31 декабря выходным днем по просьбе женщин. С таким мнением выступила глава комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, сообщает агентство городских новостей «Москва».
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Люди 31-го числа на работе занимаются чем: приходят, если нужно, если не взял отгул в счёт отпуска или за свой счёт. Если день формально рабочий, то полноценной работы нет. Ни один серьёзный вопрос уже не решить, потому что у всех уже праздник.
— Ярослав Нилов, российский политикКлопс вчера в 12:35
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В Совфеде готовы поддержать идею сделать 31 декабря выходным
Национальная служба новостейвчера в 13:59
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