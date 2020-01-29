с чего всё началось

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает снизить уровень прожиточного минимума в России до 10 609 рублей на IV квартал 2019 года.

Политика В Госдуме оценили визит Помпео в Белоруссию Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя визит госсекретаря США Майка Помпео в Минск, заявил, что Вашингтон выполняет свою задачу по блокированию потенциальных интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

Армия и оружие Курбанов: Ближний Восток переполняется антиамериканскими настроениями Политолог и эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов считает, что для Соединенных Штатов настали трудные времена на Ближнем Востоке.

Политика Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.

Происшествия Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.

Экономика Россиянам рассказали, в какую валюту лучше вкладываться после Брексита Россиянам не следует начинать резко вкладываться в евро в надежде на взлёт курса этой валюты на фоне завершения более чем трёхлетней саги Брексита.

Политика Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти Минску Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.

Футбол Семак не видит причин для отправки Кокорина в аренду Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что не видит причин для отправки форварда Александра Кокорина в аренду в другую команду.

Армия и оружие Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.

Шоу-бизнес Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.