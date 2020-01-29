Экономика

REGNUMREGNUMПлохая традиция: Минтруд РФ заподозрили в саботаже указаний президента

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает снизить уровень прожиточного минимума в России до 10 609 рублей на IV квартал 2019 года.
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с чего всё началось
На душу населения он составит 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля, сообщается на портале проектов
 нормативно-правовых актов.
Твой Иркутск28 января в 21:34

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Прожиточный минимум рассчитывается в России очень странно — эксперт

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«Эти цифры ни в какие ворота не лезут»: экономист Хазин о новом прожиточном минимуме

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Глава Минтруда: избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно

ТАСС29 января в 04:56

Минтруд определил величину прожиточного минимума

Телеканал 360°29 января в 11:53

Чем нам грозит идея Минтруда снизить прожиточный минимум

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РБК28 января в 18:46

Изменение прожиточного минимума не снизит соцвыплаты, пояснил Минтруд

Милосердие.ru28 января в 16:20
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:05, Ашберн
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В Госдуме оценили визит Помпео в Белоруссию

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Neva.Today вчера в 05:55
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Роспотребнадзор порекомендовал не носить медицинские маски на улице

Особое внимание Роспотребнадзор уделил медицинским маскам, объяснив, как правильно их нужно носить.
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После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.
Вести.Ru 09:39
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Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии

Взгляд.ру 30 января в 06:57
Происшествия

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Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Газета.Ru 09:12
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Россиянам не следует начинать резко вкладываться в евро в надежде на взлёт курса этой валюты на фоне завершения более чем трёхлетней саги Брексита.
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Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
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Семак не видит причин для отправки Кокорина в аренду

Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что не видит причин для отправки форварда Александра Кокорина в аренду в другую команду.
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Андронов о цензуре на «Матч ТВ»: «Зенит» не соглашался с ценой на Халка и Витцеля и говорил, что она на 20 млн меньше»

Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов заявил, что на телевидении существует цензура, касающаяся «Зенита».
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Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе

Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
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Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
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