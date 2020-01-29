Экономика
REGNUMПлохая традиция: Минтруд РФ заподозрили в саботаже указаний президента
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает снизить уровень прожиточного минимума в России до 10 609 рублей на IV квартал 2019 года.
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с чего всё началось
На душу населения он составит 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля, сообщается на портале проектов нормативно-правовых актов.Твой Иркутск28 января в 21:34
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«Эти цифры ни в какие ворота не лезут»: экономист Хазин о новом прожиточном минимуме
Радио Комсомольская правда29 января в 12:22
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Шоу-бизнес
Жена Эммануила Виторгана объяснила свое позднее материнство
Политика
В Госдуме оценили визит Помпео в Белоруссию
Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя визит госсекретаря США Майка Помпео в Минск, заявил, что Вашингтон выполняет свою задачу по блокированию потенциальных интеграционных процессов на постсоветском пространстве.
Армия и оружие
Курбанов: Ближний Восток переполняется антиамериканскими настроениями
Политолог и эксперт по Ближнему Востоку Маис Курбанов считает, что для Соединенных Штатов настали трудные времена на Ближнем Востоке.
Происшествия
В Новосибирске госпитализировали девочку с подозрением на коронавирус
В Новосибирске госпитализировали девочку, которая прилетела вместе с родителями из Китая.
Здоровье
Роспотребнадзор порекомендовал не носить медицинские маски на улице
Особое внимание Роспотребнадзор уделил медицинским маскам, объяснив, как правильно их нужно носить.
Политика
Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС
После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.
Общество
Памятник «Алеша» осквернили в Болгарии
Происшествия
Минздрав Башкирии выясняет, почему инвалид полз по полу в больнице
Глава министерства здравоохранения Республики Башкортостан Максим Забелин пообещал, что разберется с инцидентом в одной из районных больниц, где один из пациентов, лишенный ног, ползал по полу коридора, а другой - лежал в палате на полу.
Экономика
Россиянам рассказали, в какую валюту лучше вкладываться после Брексита
Россиянам не следует начинать резко вкладываться в евро в надежде на взлёт курса этой валюты на фоне завершения более чем трёхлетней саги Брексита.
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Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию
Патриарх Кирилл предложил вписать в Конституцию России упоминание о Боге.
Футбол
Леонид Федун прокомментировал трансфер Соболева
22-летний Соболев был арендован у «Крыльев Советов» с правом выкупа по окончании сезона.
Футбол
Ларссон рассказал, на какой позиции ему удобнее играть в «Спартаке»
Нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон в эфире «Матч ТВ» рассказал, на какой позиции ему удобнее играть.
Происшествия
Россиянка утонула на пляже в Таиланде
Политика
Пушков оценил заявление Помпео о поставках нефти Минску
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
Футбол
Семак не видит причин для отправки Кокорина в аренду
Главный тренер петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак заявил, что не видит причин для отправки форварда Александра Кокорина в аренду в другую команду.
Футбол
Андронов о цензуре на «Матч ТВ»: «Зенит» не соглашался с ценой на Халка и Витцеля и говорил, что она на 20 млн меньше»
Бывший комментатор «Матч ТВ» Алексей Андронов заявил, что на телевидении существует цензура, касающаяся «Зенита».
Армия и оружие
Украинские силовики сообщили о гибели женщины-медика в Донбассе
Штаб Операции объединенных Сил сообщил на своей странице в Facebook, в Донбассе возле Новотошковского в результате обстрела со стороны вооруженных формирований ЛНР погибла боевой медик одного из подразделений.
Шоу-бизнес
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с Пятым каналом объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
Политика
Путин назвал условие для подписания закона о поправках в Конституцию
Президент Владимир Путин заявил, что будет принимать решение о том, подписывать ли закон об изменениях в Конституцию, после результатов общероссийского голосования.
Политика
В партии Зеленского предложили заработать на продаже воды в Крым
В партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» задумались о том, чтобы продавать воду в Крым.
Шоу-бизнес
Иван Телегин перестал скрывать отношения с новой возлюбленной
Хоккеист московского ЦСКА Иван Телегин перестал скрывать отношения со своей новой возлюбленной Марией Гончар.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
В Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса
В Санкт-Петербурге обрушилась крыша спортивно-концертного комплекса (СКК) «Петербургский».
Общество
Роструд напомнил о четырехдневной рабочей неделе в феврале
В феврале россиян ожидает четырехдневная рабочая неделя из-за празднования Дня защитника Отечества 23 числа.
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В Подмосковье электричку разорвало пополам
Авто
Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращенной дистанции
Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращённой дистанции.