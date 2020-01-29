Экономика

REGNUMREGNUMПлохая традиция: Минтруд РФ заподозрили в саботаже указаний президента

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации предлагает снизить уровень прожиточного минимума в России до 10 609 рублей на IV квартал 2019 года.
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с чего всё началось
На душу населения он составит 10 609 рублей, для трудоспособного населения – 11 510 рублей, пенсионеров – 8788 рублей, детей – 10383 рубля, сообщается на портале проектов
 нормативно-правовых актов.
Твой Иркутск28 января в 21:34

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Прожиточный минимум рассчитывается в России очень странно — эксперт

Красная весна30 января в 04:37

Минтруд готовит изменения в состав потребительской корзины из-за снижения прожиточного минимума

Невские Новости29 января в 21:51

Минтруд определил величину прожиточного минимума

Телеканал 360°29 января в 11:53

«Эти цифры ни в какие ворота не лезут»: экономист Хазин о новом прожиточном минимуме

Радио Комсомольская правда29 января в 12:22

Чем нам грозит идея Минтруда снизить прожиточный минимум

Online47.ru29 января в 05:37

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК28 января в 18:46

Изменение прожиточного минимума не снизит соцвыплаты, пояснил Минтруд

Милосердие.ru28 января в 16:20
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 14:12, Ашберн
Политика

США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские компании готовы полностью обеспечить потребности Белоруссии в нефти.
РИА Новости 06:04
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Происшествия

По факту гибели рабочего при обрушении СКК в Петербурге возбудили дело

Напомним, руководитель СК России Александр Бастрыкин ранее распорядился возбудить уголовное дело и передать материалы в центральный аппарат ведомства.
Российская газета 14:04
Авто

Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращенной дистанции

Названы эффективные способы избежать ДТП из-за сокращённой дистанции.
Актуальные Новости 08:16
Авто

АвтоВАЗ собрал опытную партию обновленного Lada Largus

«АвтоВАЗ» собрал на линии B0 пробную партию обновленного LADA Largus.
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Здоровье

Умеренное употребление алкоголя положительно влияет на здоровье

Исследователи из Школы общественного здравоохранения имени Тана Чана при Гарвардском университете заявили, что умеренное количество алкоголя положительно влияет на организм и даже увеличивает продолжительность жизни человека.
UfaTime.ru 29 января в 10:59
Футбол

«Ливерпуль» разгромил «Саутгемптон» в матче АПЛ

1 февраля в Ливерпуле (Великобритания) на стадионе «Энфилд» был разыгран матч между командами «Ливерпуль» и «Саутгемптон» в рамках 25-го тура регулярного сезона АПЛ 2019/20.
REGNUM 12:02
Происшествия

Львы подрались на юбилейном представлении Екатерибургского цирка

Между собой сцепились львы из «Королевского цирка» Гии Эрадзе, дававшего первое представление в честь праздника.
АиФ Урал 13:36
Политика

Россия приостановила безвизовые турпоездки в Китай

Россия временно приостановила безвизовые туристические поездки и оформление рабочих виз гражданам Китая из-за вспышки коронавируса.
РИА Новости 12:35
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 30 января в 04:13
Общество

В России подтвердили два случая заражения новым коронавирусом

В России подтвердили два случая заболевания новым типом коронавируса, один — в Забайкальском крае, другой — в Тюменской области.
RT на русском вчера в 10:20
Футбол

Семак не видит причин отправлять Кокорина в аренду

Семак подчеркнул, что Кокорин не поедет с сине-бело-голубыми на вторые сборы.
Телеканал Санкт-Петербург 11:04
Хоккей

Овечкин признан первой звездой января в НХЛ, Василевский — третьей

В тройке лучших исполнителей НХЛ во втором месяце зимы оказалось сразу два россиянина — нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский.
Sport24.ru 13:13
Политика

В Крыму не верят, что Украина способна поставлять воду на полуостров

В конце декабря прошлого года глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что не стоит рассчитывать на то, что Украина возобновит поставки воды на полуостров.
Газета.Ru 11:56
Общество

Что изменится в жизни россиян с 1 февраля

«С 1 февраля 2020 года признаются утратившими силу принятые в период с 1917 по 2002 год 1259 актов РСФСР и Российской Федерации и их отдельных положений, содержащих устаревшее регулирование или имеющих статус «действующие», но не применяющихся на практике», — говорится в постановлении.
RT на русском 00:26
Армия и оружие

Боевики обстреляли западные районы Алеппо

Московский Комсомолец 11:35
Здоровье

Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни

Жительница китайского города Чунцина, излечившаяся от коронавируса, рассказала о болезни.
Lenta.ru 30 января в 17:00
Общество

Новый КоАП РФ увеличит штрафы для водителей в несколько раз

На сегодняшний день за превышение скорости от 20 до 40 км/ч водителя наказывают на 500 рублей, в новом проекте КоАП за это правонарушение уже предусматривается наказание в размере трех тысяч рублей.
REGNUM вчера в 00:22
Шоу-бизнес

Жена Эммануила Виторгана оправдалась за позднее материнство

Учитывая большое количество критики, Ирина Млодик оправдалась за позднее материнство.
Bimru.ru вчера в 02:42
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Бензема принес «Реалу» победу над «Атлетико» в мадридском дерби

Гол забил Карим Бензема на 56-й минуте. "Реал" с 49 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, "Атлетико" – 5-й (36 баллов).
РИА Новости 12:07
Политика

Патриарх Кирилл предложил вписать Бога в Конституцию

Lenta.ru 09:08
Авто

Российский внедорожник Aurus Komendant показали на рендерах

По мнению авторов рендеров, внедорожник Aurus Komendant получит такой же дизайн, что и седан Senat.
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Политика

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан попросила у Путина заступничества

Напомним, Карина Цуркана обвиняется ФСБ в передаче молдавской Службе информации и безопасности данных из писем Министерства энергетики РФ, имеющих гриф секретности, о поставках электричества в Крым и природного газа в Молдавию.
Красная весна вчера в 03:09
Культура

Часы работы выставки Сальвадора Дали в Манеже продлят

Масштабная выставка работ испанского художника Сальвадора Дали, которая открылась во вторник в московском Манеже, продлит часы работы 1 февраля до 22:00.
Вечерняя Москва 30 января в 21:56
Общество

Депутат Рады посоветовал пенсионерке продать пса для оплаты коммуналки

РИА Новости 09:49
Общество

На 25%-30% упали цены на туры в Таиланд и Вьетнам

Из-за оттока китайских туристов отели вынуждены снижать цены, чтобы обеспечить высокую загрузку, пояснили агентству «Интерфакс» представители отрасли.
Эхо Москвы 07:31
Общество

Далай-лама поделился способом борьбы с коронавирусом

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Общество

Тысячи советских законов отменили в России с 1 февраля

С начала февраля в России перестало действовать около четырех тысяч законов времен СССР и РСФСР. Об этом сообщило РИА «Новости».
Телеканал 360° 05:33
Футбол

«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре

В столице Катара Дохе стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" и сербского "Партизана".
Вести.Ru 11:52
Шоу-бизнес

«Орал, как резаный»: Иосиф Пригожин поскандалил с Валерией из-за весов

Недавно Пригожин рассказал в публикации на своей страничке в социальной сети Instagram историю о том, как любимая жена испортила ему настроение.
Дни24 11:32
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