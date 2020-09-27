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ТАСС
ТАСС

Площадь ландшафтных пожаров под Воронежем достигла почти 100 га

Ландшафтный пожар на площади около 30 га зафиксирован в Новоусманском районе под Воронежем. Об этом сообщил ТАСС представитель районной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). Вместе с новыми очагами общая площадь возгораний в регионе достигает порядка 95 га.В источнике
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Известия

Лесной пожар в селе под Воронежем перекинулся на несколько построек

Известиявчера в 16:54
ТАСС

Площадь ландшафтных пожаров под Воронежем достигла почти 100 га

ТАССвчера в 15:55
РЕН ТВ

Десять гектаров леса горят под Воронежем

РЕН ТВвчера в 06:27
Вести Воронеж

На помощь горящей Воронежской области выехали спасатели из Тулы и Липецка

Вести Воронежвчера в 13:41
Блокнот Воронеж

Пожарных из других регионов перебрасывают на помощь Воронежской области

Блокнот Воронежвчера в 13:40
МОЁ! Оnline Воронеж

Под Воронежем горят жилые дома

МОЁ! Оnline Воронежвчера в 09:58
КП - Воронеж

Пожары в Воронеже - 2020: главные новости о природной катастрофе на 28 сентября

КП - Воронежвчера в 16:15

Армения подала иск против Азербайджана в ЕСПЧ из-за обстрелов Карабаха

В Европейский суд по правам человека с требованием принудить Баку прекратить обстрелы гражданских объектов обратилась Армения, сообщает 27 сентября представительство республики в ЕСПЧ на официальной странице в Facebook.
ИА Красная Веснавчера в 14:32
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Лучшим фильмом на фестивале в Сан-Себастьяне стало грузинское «Начало»

На официальном портале Международного фестиваля кино, прошедшего в Сан-Себастьяне, сообщили, что лучшей картиной стала драма «Начало», снятая Дэей Кулумбегашвили, режиссером из Грузии.
Discover24вчера в 06:04
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Посол России прокомментировал реакцию ЕС на инаугурацию Лукашенко

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отказ некоторых европейских государств считать Александра Лукашенко легитимным президентом Белоруссии противоречит международному праву и мешает развитию диалога между странами.
REGNUMвчера в 15:36
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ФРС США не спасет доллар, падение только начинается - банкир

"Впервые после мирового финансового кризиса 2008-2009 годов норма чистых национальных сбережений во втором квартале 2020 достигла отрицательной границы, составив минус 1%. И это произошло очень быстро, упав на 3,9% по сравнению с предыдущим кварталом - самое резкое падение с 1947 года", - отмечает Роуч.
ИА "Реалист"вчера в 06:46
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