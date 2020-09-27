Ландшафтный пожар на площади около 30 га зафиксирован в Новоусманском районе под Воронежем. Об этом сообщил ТАСС представитель районной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). Вместе с новыми очагами общая площадь возгораний в регионе достигает порядка 95 га.