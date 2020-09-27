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ТАСС
ТАСС

Площадь ландшафтных пожаров под Воронежем достигла почти 100 га

Ландшафтный пожар на площади около 30 га зафиксирован в Новоусманском районе под Воронежем. Об этом сообщил ТАСС представитель районной Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС). Вместе с новыми очагами общая площадь возгораний в регионе достигает порядка 95 га.В источнике
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КП - Воронеж

Последние новости о пожарах в Воронеже на 28 сентября 2020: на помощь выехали спасатели из других регионов

КП - Воронеж19:27
Известия

Лесной пожар в селе под Воронежем перекинулся на несколько построек

Известиявчера в 16:54
Вести Воронеж

На помощь горящей Воронежской области выехали спасатели из Тулы и Липецка

Вести Воронежвчера в 13:41
МОЁ! Оnline Воронеж

Воронеж в кольце огня! На помощь едут пожарные из других регионов

МОЁ! Оnline Воронежвчера в 14:39
ТАСС

Площадь ландшафтных пожаров под Воронежем достигла почти 100 га

ТАССвчера в 15:55
Блокнот Воронеж

Пожарных из других регионов перебрасывают на помощь Воронежской области

Блокнот Воронежвчера в 13:40
РЕН ТВ

Десять гектаров леса горят под Воронежем

РЕН ТВвчера в 06:27

Средний возраст сахалинцев не превышает 39 лет

Согласно международным критериям, население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше во всем населении превышает 7%. Процесс демографического старения населения в гораздо большей степени характерен для женщин.
Сахалин.Инфо19:51

Ученые создали слуховой аппарат стоимостью в один доллар

Исследователи из Технологического института Джорджии разработали индивидуальный слуховой аппарат, общая стоимость компонентов которого не превышает одного доллара (не более ста рублей).
Популярная механикавчера в 07:36
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Вооруженные силы Карабаха уничтожили 14 БПЛА Азербайджана

БПЛА и бронетехнику применяют вооруженные силы Азербайджана для атаки на позиции вооруженных сил Арцаха (Нагорного Карабаха), 27 сентября сообщает пресс-служба военного ведомства республики Арцах.
ИА Красная Веснавчера в 06:29

Рекорд по числу больных коронавирусом за сутки поставили на Алтае

Новые носители обнаружены: Горно-Алтайск - 32 Онгудайский район - 25 Кош-Агачский район - 18 Майминский район – 13 Шебалинский район - 9 Турочакский район - 7 Улаганский район - 3 Как рассказали в региональном оперштабе, 46 из 107 новых случаев выявлены по контакту с ранее заболевшими, в 61 случае диагностированы симптомы заболевания.
Алтайская правдавчера в 00:49
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