Консультанты ожидают, что из-за этих факторов объем нового офисного предложения по итогам года составит около 46,2 тыс. кв. м. Это на 31% меньше, чем было построено в 2019 году. В начале года девелоперами в регионах был запланирован ввод около 170 тыс. кв. м, отмечают в CBRE.

с чего всё началось

Около 20,7 тыс. квадратных метров офисов было построено в первом полугодии 2020 года в российских городах-миллионниках, кроме Москвы и Петербурга. Общая площадь новых офисов оказалась на 35% меньше, чем была в январе—июне 2019 года, следует из исследования консалтинговой компании CBRE.

Площадь новых офисов в крупных городах в 2020 году сократится на 30%

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