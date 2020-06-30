Экономика
КоммерсантъПлощадь новых офисов в крупных городах в 2020 году сократится на 30%
По прогнозу компании из-за пандемии коронавируса и общего экономического спада объем нового офисного предложения по итогам 2020 года в крупных региональных городах составит около 46,2 тыс. квадратных метров. Это на 31% меньше, чем было построено в 2019 году.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 01:09, Ашберн
Футбол
Главный тренер «Сельты» оценил игру Смолова
Главный тренер "Сельты" Оскар Гарсия заявил, что рад том, что российский форвард Федор Смолов выступает за его команду.
ProstoProSport вчера в 23:37
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов на лечении
Известия вчера в 05:15
Шоу-бизнес
Алла Пугачева впервые за много лет сменила прическу
Певица Алла Пугачева предпочитает появляться на публике с распущенными волосами, однако впервые за много лет она решилась на эксперимент и сменила прическу.
Мосмонитор вчера в 06:56
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Общество
Волочковой выписали штраф за посещение монастыря во время карантина
Балерина Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в закрытом на карантин из-за вспышки коронавируса селе Дивеево в Нижегородской области, ей выписан штраф за нарушение правил, заявил глава региона Глеб Никитин.
РИА Новости вчера в 07:35
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Армия и оружие
В МИД Украины призвали «ментально готовиться» к «вторжению» РФ
Киев, 29 июня 2020, 15:05 — REGNUM Украине следует быть ментально готовой к «российскому вторжению», которое может произойти в ближайшей перспективе, заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар 29 июня в интервью «Интерфакс Украина».
REGNUM вчера в 08:05
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Два новых правила Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США, которые еще больше ограничивают потенциальный экспорт чувствительных технологий в Россию, Китай и Венесуэлу вступили в силу в понедельник, 29 июня.
Известия вчера в 19:26
Общество
Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала учебного года
Новый учебный год в российских школах начнется в обычном режиме 1 сентября, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в понедельник, 29 июня.
Известия вчера в 22:24
Политика
Санкции США против «Северного потока-2» назвали бессмысленными
Санкционное давление со стороны США не сможет остановить строительство газопровода «Северный поток-2», заявил на страницах журнала Forbes колумнист Кеннет Рапоза.
Lenta.ru 28 июня в 14:48
Шоу-бизнес
Шнуров написал стих о нападении на Собчак в монастыре
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на нападение на журналистку Ксению Собчак в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области, в котором находится скандально известный схиигумен Сергий (Николай Романов).
URA.Ru 28 июня в 09:10
Гаджеты
Apple отправила разработчикам первые ПК с собственными процессорами
Еще неделю назад в рамках презентации «WWDC 2020», «яблочная» компания объявила о сенсационном переходе своих ноутбуков с процессоров Intel на CPU собственной разработки.
ГЛАС.RU вчера в 10:06
Киберспорт
Авторы ремастера Crysis назвали дату премьеры геймлейного трейлера
CyberSport.ru вчера в 16:19
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Культура
Сергей Шнуров стал генеральным продюсером канала RTVI
Российская газета вчера в 17:19
Культура
Алексей Учитель уговорил Кристину Асмус на «обнаженные» съемки
По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
Происшествия
В Петербурге локализовали пожар на складе на территории промзоны
Сообщалось, что горит склад на территории промзоны. Площадь пожара составляла 2300 квадратных метров.
РИА Новости 01:00
Общество
Минтруд объяснил порядок новых выплат в 10 тыс. рублей на детей
В Минтруде рассказали, как будут перечислять новую единовременную выплату в десять тысяч рублей на детей до 16 лет.
РИА Новости 28 июня в 18:20
Происшествия
Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова
Известия вчера в 15:44
Наука
В США открыта новая форма деменции
В результате выяснилось, что около 20% случаев диагностированной болезни Альцгеймера сопровождаются накоплением амилоида TDP-43 и являются отдельной формой деменции.
МТВ онлайн вчера в 23:49
Политика
Дуда набрал в первом туре выборов президента Польши 43,5%
Действующий президент Польши Анджей Дуда получил в первом туре 43,5% голосов, на втором месте кандидат от крупнейшей в республике оппозиционной партии "Гражданская платформа", мэр Варшавы Рафал Тшасковский, набравший 30,46% голосов.
ТАСС 00:36
Армия и оружие
Макрон обвинил Турцию за ее участие в ливийском конфликте
Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил Турцию за ее участие в ливийском конфликте.
Новостной фронт вчера в 14:46
Политика
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2020 году
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе россиян на военные сборы в 2020 году.
РБК вчера в 09:10
Общество
Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
Lenta.ru вчера в 20:26
Армия и оружие
Пентагон заявил об отсутствии подтверждений данным о России и талибах
Пентагон не располагает фактами, подтверждающими опубликованную в газете The New York Times информацию о приписываемой России причастности к атакам радикального движения «Талибан»* на американских военных, заявил официальный представитель ведомства Джонатан Хоффман.
RT на русском 00:17
Гаджеты
Новые iPhone могут поступить в продажу без наушников и зарядки
Компания Apple планирует продавать новые iPhone без зарядного устройства и проводных наушников в комплекте.
Телеканал 360° вчера в 22:02
Футбол
«Оренбургу» присуждено техническое поражение в матче с «Краснодаром»
Газета.Ru вчера в 14:15