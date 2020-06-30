По прогнозу компании, из-за пандемии коронавируса и общего экономического спада объем нового офисного предложения по итогам 2020 года в крупных региональных городах составит около 46,2 тыс. кв. м. Это на 31% меньше, чем было построено в 2019 году.

Площадь новых офисов в крупных городах в 2020 году сократится на 30%

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