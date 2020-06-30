Экономика
КоммерсантъПлощадь новых офисов в крупных городах в 2020 году сократится на 30%
Около 20,7 тыс. квадратных метров офисов было построено в первом полугодии 2020 года в российских городах-миллионниках, кроме Москвы и Петербурга. Общая площадь новых офисов оказалась на 35% меньше, чем была в январе—июне 2019 года, следует из исследования консалтинговой компании CBRE.
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Автоматически обработаны 7244 источника, обновлено в 02:38, Ашберн
Общество
Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году
Согласно проекту федерального бюджета, за четыре года финансирование составит более 44 миллиардов рублей.
АТВмедиа вчера в 02:30
Общество
Почти половина россиян встретили пандемию без сбережений
У 45% россиян совсем или почти не оказалось сбережений к началу пандемии коронавируса, говорится в отчете аналитического центра НАФИ (есть у РБК) по итогам опроса в июне.
РБК вчера в 23:00
Общество
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 30 июня
В Москве от коронавируса за прошлые сутки умерли 35 человек. Это максимальное количество умерших за сутки с 19 июня.
РБК 01:02
Общество
Что изменится в жизни россиян с июля 2020 года
ТАСС вместе с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые заработают в июле 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС вчера в 17:01
Происшествия
Экс-президента Киргизии перевели из СИЗО в больницу из-за пневмонии
У бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, приговорённого к 11 годам лишения свободы, диагностировали двухстороннюю пневмонию.
RT на русском 00:53
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал обвинения в сговоре Москвы с «Талибаном»
Министерство обороны США не обладает фактами для признания достоверными утверждений о помощи России боевикам радикального движения «Талибан» (запрещена в РФ).
Известия 00:37
Происшествия
Факельное открытое горение ликвидировали в ангарах в Петербурге
Пожарные ликвидировали факельное открытое горение в металлических ангарах в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
ТАСС 01:30
Политика
В США предложили выкупить С-400 у Турции
Документ позволяет Вашингтону купить у Анкары российские зенитные ракетные системы С-400.
BFM.ru вчера в 23:07
Политика
США ужесточили ограничения для экспорта в Россию
Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.
ТАСС 01:16
Происшествия
ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе
ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе, задержан готовивший взрыв сторонник запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ).
ТАСС 02:30
Экономика
Квота на экспорт зерна в новом сезоне может не применяться
Россия может не применять квоту на экспорт зерна в новом сельскохозяйственном сезоне 2020/21 г. (длится с июля по июнь) при достижении отраслью определенных показателей: урожая зерновых не ниже 125 млн т при экспортном потенциале не меньше 45 млн т, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к двум компаниям-экспортерам, со ссылкой на Минсельхоз.
Ведомости вчера в 17:31
Шоу-бизнес
Дмитрий Исхаков рассказал о любви к детям Полины Гагариной
Фотограф опубликовал в личном микроблоге пост, где сообщил, что больше не живет с супругой, но при этом они сохранили хорошие отношения и продолжают с любовью заботиться о их детях.
Вокруг ТВ вчера в 02:29
Общество
Глава ВОЗ заявил об ускорении распространения коронавируса в мире
Распространение пандемии коронавируса в мире ускоряется, несмотря на улучшение ситуации в некоторых государствах.
Известия вчера в 22:23
Общество
Некоторые тарифы на ЖКХ возрастут с июля
С 1 июля в России повысят тарифы ЖКХ. Об этом сообщает телеканал "360".
Газета.Ru вчера в 08:37
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Автоновости дня 01:09
Общество
Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала учебного года
Известия вчера в 22:24
Общество
В Иркутской области оценили ситуацию с COVID-19
В Иркутской области, где растет число больных COVID-19 и эпидситуация усложняется, необходимо соблюдать строгие ограничения, заявил в интервью РИА Новости врио главы региона Игорь Кобзев.
РИА Новости 02:25
Политика
В США осудили выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Соединенные Штаты потрясены решением России прекратить участие в механизме деконфликтинга в Сирии в рамках ООН.
Известия вчера в 23:57
Общество
Полиция проверила жалобы экс-жен Башарова на побои
Ранее Пушкина направляла обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой разъяснить, реагировала ли полиция на случаи применения силы Башаровым в отношении своих бывших жен.
РИА Новости 00:05
Общество
«Вектор» анонсировал начало клинических испытаний вакцины от COVID-19
Генеральный директор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что 15 июля планируется начать клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 02:20
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Общество
На Кузбассе за сутки заболели коронавирусом еще 40 человек
Наибольшее количество новых случаев заболевания приходится на Кемерово и составляет 14 человек.
RuNews24.ru вчера в 01:57
Шоу-бизнес
Жена Игоря Николаева похвасталась стройными ногами в коротком платье
Экспресс газета 01:09
Политика
Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом
Помимо лидеров Германии и Великобритании агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьеры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
Lenta.ru вчера в 21:52
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 30 июня.
RT на русском 01:18
Транспорт
На Крымском мосту запускают движение грузовых поездов
Симферополь, 30 июня 2020, 01:05 — REGNUM Два первых грузовых поезда проследуют из Краснодарского края в Крым 30 июня, после торжественной церемонии открытия железнодорожной части Крымского моста, сообщили в информационном центре «Крымский мост».
REGNUM вчера в 18:05
Общество
В Саратовской области выявили 109 новых носителей SARS-CoV-2
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на 26 июня носителями коронавируса числились 6003 человека.
REGNUM вчера в 03:27
Технологии
TikTok уличили в масштабном сборе персональных данных
Позднее специалисты из израильской компании Check Point, изучившие приложение, выявили в TikTok ряд брешей, которые позволяют злоумышленникам обойти имеющуюся защиту.
iReactor 02:19
Финансы
Акции «Полиметалла» могут возобновить среднесрочный рост
В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (+2,58%) и котировки Полюса (+2,10%). Бумаги Полиметалла прибавили 1,73%.
ПРАЙМ вчера в 09:05
Гаджеты
Названы победители европейского конкурса компьютерных устройств
В категории процессоров всех мест удостоилась продукция AMD. Лучше компьютерной мышью стала Cooler Master MM710.
Evo-rus.com 28 июня в 11:49