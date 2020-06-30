Экономика
КоммерсантъПлощадь новых офисов в крупных городах в 2020 году сократится на 30%
Около 20,7 тыс. квадратных метров офисов было построено в первом полугодии 2020 года в российских городах-миллионниках, кроме Москвы и Петербурга. Общая площадь новых офисов оказалась на 35% меньше, чем была в январе—июне 2019 года, следует из исследования консалтинговой компании CBRE.
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В первом полугодии 2020 года в российских городах-миллионниках (за исключением Москвы и Петербурга) построили 20,7 тыс. кв. м офисов, что на 35% ниже уровня января—июня 2019 года, указано в исследовании консалтинговой компании CBRE, с которым ознакомился РБК.РБКвчера в 22:00
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