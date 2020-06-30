Экономика

ForbesForbesПлощадь новых офисов в мегаполисах сократится на треть из-за пандемии

Из-за коронавируса и общего экономического спада площадь новых офисов в крупных региональных городах России по итогам этого года составит около 46 200 кв. м, что на 31% меньше, чем было построено в 2019-м. Такой прогноз дается в исследовании консалтинговой компании CBRE, которое изучил РБК.
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Площадь новых офисов в крупных городах снизится на треть из-за пандемии

Консультанты ожидают, что из-за этих факторов объем нового офисного предложения по итогам года составит около 46,2 тыс. кв. м. Это на 31% меньше, чем было построено в 2019 году. В начале года девелоперами в регионах был запланирован ввод около 170 тыс. кв. м, отмечают в CBRE.
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