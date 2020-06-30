Экономика
ForbesПлощадь новых офисов в мегаполисах сократится на треть из-за пандемии
Из-за коронавируса и общего экономического спада площадь новых офисов в крупных региональных городах России по итогам этого года составит около 46 200 кв. м, что на 31% меньше, чем было построено в 2019-м. Такой прогноз дается в исследовании консалтинговой компании CBRE, которое изучил РБК.
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с чего всё началось
Консультанты ожидают, что из-за этих факторов объем нового офисного предложения по итогам года составит около 46,2 тыс. кв. м. Это на 31% меньше, чем было построено в 2019 году. В начале года девелоперами в регионах был запланирован ввод около 170 тыс. кв. м, отмечают в CBRE.РБКвчера в 22:00
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Газета.Ru 05:29
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Российские Су-27 перехватили военные самолеты США над Черным морем
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В прошлый раз глава государства обратился к россиянам ровно неделю назад.
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РИА Новости вчера в 05:24
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Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб
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Vprognoze.ru 04:49
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В Европе набирает обороты самовольный захват пустующих домов Захват пустующих домов, или сквоттинг, — новый "тренд" в Европе.
Экспресс газета 05:14
Культура
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По словам Учителя, Асмус дала свое согласие на съемки еще до выхода скандально нашумевшего фильма "Текст", в котором она снялась в очень откровенной сцене.
Piter.tv вчера в 01:11
Происшествия
При пожаре в драмтеатре Владимира сгорели фойе, зрительный зал и сцена
Вести.Ru вчера в 13:36
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
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Известия 28 июня в 23:30
Общество
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РИА Новости вчера в 07:35
Кино
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Как сообщают инсайдеры, 68-летний актер Майкл Китон ведет переговоры с Warner Bros. о возвращении к роли Брюса Уэйна/Бэтмена в предстоящем фильме «Флэш», которые пока находятся на ранней стадии.
Киноафиша России вчера в 07:33
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В Тульской области задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
Тула, 30 июня 2020, 11:19 — REGNUM Подозреваемого в убийстве 13-летней девочки задержали в Тульской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 30 июня.
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Культура
Шнуров назначен генеральным продюсером RTVI
Газета.Ru 02:53
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ВОЗ начнет расследование причин происхождения коронавируса в Китае
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Общая явка на голосование по поправкам к Конституции достигла 45,7%
Более 49 млн человек приняли участие в голосовании по поправкам к Конституции за пять дней, общая явка составила 45,7%, сообщает Центризбирком.
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Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Здоровье
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Препарат "Арепливир" (российская марка "Фавипиравира") от коронавируса испытывается на 30 пациентах в Смоленске.
Readovka67.ru 05:16
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Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса
Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.
РБК 05:57
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа
Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
Российская газета вчера в 20:46
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Умер актер и хореограф Максим Парфенов
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В Совфеде объяснили идею США выкупить С-400 у Турции
Первый зампредседателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в беседе с "Говорит Москва" заявил, что США хотят выкупить у Турции комплекс С-400, чтобы разобрать его "до винтиков" и попытаться создать что-то свое.
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Культура
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Общество
Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в ижевском аэропорту
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Известия 04:27