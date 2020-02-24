Политика
RT на русскомПлощадь у посольства России в Праге назовут в честь Бориса Немцова
Городской совет Праги принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой расположено здание посольства России в Чехии, в честь оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщает Lidove noviny. Как отмечается, в мэрии это назвали актом солидарности с российской оппозицией и правозащитным движением.
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Самолеты ВКС России остановили турецкую колонну в Сирии
Общество
В Италии от коронавируса умер пятый человек
В Италии умер пятый заразившийся коронавирус, предполагается, что это «нулевой пациент», - тот самый, с которого и началась эпидемия в стране, сообщает La Repubblica.
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Футбол
Лаос обслужит матч «Реал» — «Барселона»
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Эвакуированной из КНР в Украину иностранке вызвали скорую помощь
Замглавы Минздрава Украины Виктор Ляшко сообщил, что эвакуированной иностранке из КНР в Новые Санжары вызвали скорую помощь.
Авто
Кроссовер Arkana от Renault появится под брендом Samsung
"Корейская" версия получила не только новое название и бренд (на местном рынке ее представят, как Samsung XM3), но и более современную платформу CMF-B от Nissan Juke второй генерации, в то время как "нашему" кросс-купе полагается устаревшая "тележка" B0 от Renault Duster.
Космос
Ультрахолодный карлик произвел рентгеновскую супервспышку
Группа астрономов во главе с Андреа Де Лука (Andrea De Luca) сообщила о первом обнаружении в рентгеновском диапазоне супервспышки на ультрахолодном L-карлике J0331−27, возрастом более одного миллиарда лет, который находится на расстоянии 240 парсек от Солнца и имеет температуру внешних слоев 2100 кельвинов.
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Израиль нанес ракетные удары по боевикам в окрестностях Дамаска
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Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о разводе после восьми лет в браке. По словам актеров, они сохранили дружеские отношения.
Политика
Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
Президент Польши Анджей Дуда обвинил Россию в агрессии и оккупации Крыма и юго-востока Украины.
Армия и оружие
Украинские военные провели учебные стрельбы в Азовском море
Украинские малые бронекатера "Кременчуг" и "Лубны" вместе с кораблем специального обеспечения "Оникс" провели учебные артиллерийские стрельбы в Азовском море, сообщила в понедельник пресс-служба министерства обороны Украины.
Футбол
Сборная России проиграла команде звезд мира в финале «Кубка Легенд»
Футболисты сборной России уступили команде звезд мира в финале ветеранского турнира "Кубок Легенд", который прошел в Москве.
Политика
Социологи зафиксировали падение рейтинга Зеленского почти на треть
Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского с сентября 2019 по февраль 2020 года снизился практически на одну треть.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал жену с молокоотсосом на груди
Футболист выложил в Instagram снимок, на котором держит на руках новорожденную дочь в окружении супруги Анастасии Костенко и второй наследницы Миланы.
Гаджеты
Apple выпустит бюджетную версию беспроводных наушников AirPods Pro
Apple намерена в середине нынешнего года выпустить более бюджетную модификацию беспроводных наушников AirPods Pro.
Политика
Следователи по делу MH17 нашли очевидца запуска «Бука»
Международная совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием крушения малайзийского Boeing в Донбассе, заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по самолету.
Общество
В Омане зафиксировали первые два случая заражения коронавирусом
Первые два случая заражения коронавирусом зафиксированы в Омане, сообщает оманское телевидение со ссылкой на заявление министерства здравоохранения султаната.
Происшествия
В Ижевске два человека пострадали при обрушении в строящемся доме
Два человека пострадали при обрушении лестничного пролета в строящемся доме в Ижевске, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Удмуртии.
Теннис
Хачанов обыграл Кукушкина на турнире в Дубае
За полтора часа поединка Хачанов реализовал 4 брейка из 8, оформил 6 подач навылет и допустил две ошибки.
Происшествия
В Германии автомобиль въехал в толпу людей на карнавале
Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен.
Общество
Премьер Украины назвал торговлю оружием способом выплатить ипотеку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в его стране молодые семьи едва ли смогут взять квартиру в ипотеку из-за высокой ставки.
Армия и оружие
Заход американского ракетного эсминца в Черное море объяснили
США объяснили заход своего ракетного эсминца «Росс» (USS Ross) в Черное море. Об этом сообщается на сайте ВМС США.
Футбол
В Великобритании введён запрет на игру головой для детей до 12 лет
Сообщается, что после анализа исследований, в которых ученые подсчитали, что бывшие футболисты в три раза чаще умирают от нейродегенеративных заболеваний чем среднестатистический человек, в Великобритании решили ввести запрет на игру головой на тренировках для учащихся начальных классов.
Происшествия
В Одессе женщину убило упавшим деревом
Женщина погибла в центре Одессы, на нее из-за сильного ветра упало дерево, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Нацполиции Украины.
Общество
Посол КНР: в Китае разработали вакцину от коронавируса
В Китае разработали вакцину, предварительно показавшую свою эффективность против нового коронавируса COVID-19.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
Футбол