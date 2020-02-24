Политика

RT на русскомRT на русскомПлощадь у посольства России в Праге назовут в честь Бориса Немцова

Городской совет Праги принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой расположено здание посольства России в Чехии, в честь оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщает Lidove noviny. Как отмечается, в мэрии это назвали актом солидарности с российской оппозицией и правозащитным движением.
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В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Бориса Немцова

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В Праге городскую площадь Под каштанами назовут в честь Бориса Немцова

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