Происшествия
Российская газетаПлощадь пожара на бывшем арсенале в Удмуртии выросла до 4 гектаров
Площадь пожара на территории бывшего арсенала в удмуртском поселке Пугачево составляет около четырех гектаров. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов. Ранее называлась цифра в 2,5 гектара.
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Армия и оружие
Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил
Более 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы, сообщает министерство обороны РФ.
РИА Новости 18:02
Наука
Основу для сверхточных атомных часов создали
Создали основу для сверхточных атомных часов.
Evo-rus.com вчера в 10:19
Происшествия
В московской больнице для пациентов с коронавирусом произошел пожар
По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
Ведомости 14:09
Общество
ВВС США зафиксировали взрыв российского бака в космосе
РИА Новости 16:49
Общество
Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона отсрочили введение наказания за отсутствие медицинской маски.
РИА Новости вчера в 14:16
Общество
Над Москвой расцвел грандиозный салют Победы
Тысячи красочный фейерверков озарили небо над Москвой минувшим вечером. В столице прогремел салют в честь 75-летия Победы.
Вести.Ru 18:42
Гаджеты
В видеокарте Intel DG1 содержится 768 ядер
OAnews 13:30
Музыка
Little Big опубликовала новый клип Hypnodancer
Российская группа Little Big опубликовала на своем YouTube-канале новый клип на песню "Hypnodancer".
Газета.Ru вчера в 05:53
Политика
В Минске проходит военный парад
Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
Известия Мордовии 04:37
Авто
Назвали автомобильные бренды с самыми преданными владельцами в России
Специалисты аналитического агентства "Автостат" в январе этого года провели онлайн-опрос, в ходе которого определили самых преданных автолюбителей, которые осознанно раз от раза выбирают машины одного и того же бренда.
Новые автомобили 01:55
Общество
Коэффициент распространения коронавируса в РФ упал до минимума
Коэффициент распространения коронавирусной инфекций в РФ упал до минимального значения.
ProstoProSport 05:37
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных смартфонов в мире
Аналитический отдел компании Canalys опубликовал статистику продаж новых смартфонов на глобальном рынке за первые три месяца 2020 года.
Газета DAILY вчера в 16:06
Единоборства
Прямой эфир боя UFC 249 Фергюсон — Гэтжи начнётся примерно в 7:00
Ориентировочно поединок начнётся в 7:00. Напомним, в соглавном событии турнира пройдёт ещё один титульный бой.
Чемпионат 16:11
Общество
В Санкт-Петербурге вводится масочный режим
С 12 мая жители Санкт-Петербурга будут обязаны носить в общественных местах средства индивидуальной защиты – маски и перчатки.
Вести.Ru 17:50
Общество
Власти Москвы пояснили новые требования о ношении масок и перчаток
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин обязал москвичей носить медицинские маски и перчатки в общественном транспорте, такси, магазинах и торговых центрах.
Газета.Ru вчера в 09:31
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости 05:07
Футбол
Президент «Лиона»: ответный матч с «Ювентусом» состоится 7 августа
Напомним, в первом поединке 1\8 финала "Лион" отпраздновал победу над "Ювентусом" со счетом 1:0.
Vprognoze.ru 16:37
Авто
АвтоВАЗ снова поднимет цены на автомобили Lada
О предыдущем повышении цен на автомобили LADA (тоже на 1%) «Автоновости дня» сообщали 1 апреля.
Автоновости дня 03:35
Общество
Покупателям объяснили, почему чеки нельзя оставлять на кассе магазина
Член научно-консультативного совета Следственного комитета РФ Иван Соловьев рассказал, что при покупке товаров в магазинах чеки лучше забирать с собой или утилизировать, сообщает «ПРАЙМ».
Мой Брянск вчера в 03:32
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Армия и оружие
Путин поздравил выпускников военных вузов с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы и успешным завершением учебы.
РБК 18:42
Армия и оружие
В Сомали эфиопские военные по ошибке сбили самолёт с гумпомощью
В Сомали эфиопские военные сбили самолёт с гуманитарной помощью, приняв его за атаку смертника, сообщает Anadolu Ajansi.
Комсомольская правда 06:52
Общество
В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщает оперативный штаб.
РИА Новости 17:43
Общество
Новый законопроект позволит получить школьный аттестат без ЕГЭ
Правительство внесло в Госдуму законопроект с целым пакетом неотложных мер, направленных на предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции.
Российская газета 07:13
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индийском океане
Газета.Ru вчера в 20:27
Политика
Минобороны сообщило о завершении строительства храма в парке «Патриот»
Строительство главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» завершено, говорится в сообщении Минобороны в Facebook.
Ведомости 11:09
Армия и оружие
В Венесуэле нашли колумбийские катера с оружием на борту
Национальная гвардия Венесуэлы обнаружила у берегов страны три брошенных катера ВМС Колумбии с оружием на борту.
Lenta.ru 19:13
Здоровье
Власти Петербурга подтвердили смерть трех медиков от коронавируса
Два врача из Александровской больницы и медсестра из Госпиталя для ветеранов войн скончались во второй половине апреля, сообщили сегодня в городском комитете по здравоохранению.
Эхо Москвы 07:31
Спорт
Сборная России уступила команде Европы на шахматном Кубке наций
Сборная России потерпела поражение от команды Европы в матче шестого раунда Кубка наций по шахматам, который проходит в формате онлайн.
Матч ТВ 07 мая в 13:26
Политика
Путин поздравил россиян с Днем Победы
Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы и назвал праздник памятью и гордостью страны.
РИАМО 03:20