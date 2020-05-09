Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПлощадь пожара на бывшем арсенале в Удмуртии выросла до 4 гектаров

Площадь пожара на территории бывшего арсенала в удмуртском поселке Пугачево составляет около четырех гектаров. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов. Ранее называлась цифра в 2,5 гектара.
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Площадь пожара в бывшей воинской части в Удмуртии возросла до 4 га

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Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил

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Создали основу для сверхточных атомных часов.
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По данным источника «Интерфакса», пожар произошел на первом этаже в корпусе для лечения больных COVID-19.
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В видеокарте Intel DG1 содержится 768 ядер

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Было отмечено, что участниками парада стали только новые и модернизированные образцы техники.
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В Сомали эфиопские военные сбили самолёт с гуманитарной помощью, приняв его за атаку смертника, сообщает Anadolu Ajansi.
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В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом

Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщает оперативный штаб.
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Общество

Новый законопроект позволит получить школьный аттестат без ЕГЭ

Правительство внесло в Госдуму законопроект с целым пакетом неотложных мер, направленных на предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции.
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индийском океане

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Два врача из Александровской больницы и медсестра из Госпиталя для ветеранов войн скончались во второй половине апреля, сообщили сегодня в городском комитете по здравоохранению.
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Спорт

Сборная России уступила команде Европы на шахматном Кубке наций

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Политика

Путин поздравил россиян с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы и назвал праздник памятью и гордостью страны.
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