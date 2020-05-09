Площадь пожара на территории бывшего арсенала в удмуртском поселке Пугачево составляет около четырех гектаров. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов. Ранее называлась цифра в 2,5 гектара.

Площадь пожара на бывшем арсенале в Удмуртии выросла до 4 гектаров

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