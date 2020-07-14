Происшествия

RT на русскомRT на русскомПлощадь пожара на складе в Самаре сократилась до 2 тысяч метров

Спасатели продолжают работать на месте пожара на складе в Самаре, площадь возгорания сократилась до 2 тыс. кв. м, сообщили в региональном МЧС России.
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Актрису Наю Риверу обнаружили мертвой в озере в Калифорнии

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В Монголии от бубонной чумы скончался 15-летний подросток

«Результат теста на полимеразную цепную реакцию (ПЦР) показал в ночь на понедельник, что причиной смерти 15-летнего мальчика стала бубонная чума», — приводит агентство слова представителя ведомства Доржийна Нарангэрэла.
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Политика

Парламент Украины принял закон о легализации игорного бизнеса в стране

Верховная рада Украины на заседании во вторник приняла закон о легализации игорного бизнеса в стране, такое решение поддержали 248 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Пульты ДУ для телевизоров приравняли к курительным принадлежностям

Приказ предписывает оформлять подакцизные товары исключительно ЦАТ и руководствуясь только кодами товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности.
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Актриса и жена Джона Траволты Келли Престон скончалась от рака 13 июля.
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Общество

Собчак использовала видео своего задержания для рекламы

В первые секунды в ролике показаны реальные кадры задержания Собчак на Лубянке во время проведения одиночных пикетов в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова.
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При создании сюжета пользователь добавляет текст, который необходимо зачитать, и может выбрать несколько вариантов внешности ведущего.
Коммерсантъ 04:00
Армия и оружие

Трое российских военных пострадали при подрыве колонны в Сирии

Трое военнослужащих из России получили легкие ранения. Также пострадали члены турецкого экипажа.
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Экономика

Банк России не планирует проводить деноминацию рубля

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала публикации о возможной деноминации рубля и опровергла такую возможность.
РИА Новости вчера в 08:53
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Мировой лидер наружной рекламы полностью вышел из российского рынка

Мировой лидер наружной рекламы — французская компания JCDecaux, вышла из состава акционеров группы Russ Outdoor.
Известия 03:18
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Общество

Российским пенсионерам 53-67 лет начислят единовременную выплату

Пенсионеры в возрасте от 53 до 67 лет могут рассчитывать на получение единовременной выплаты в соответствии с положениями действующего пенсионного законодательства.
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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
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Общество

Стажер обвинил журналиста «Дождя» Лобкова в домогательствах

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Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
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Россияне назвали признаки идеальной работы

Жители России назвали признаки идеальной работы.
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Здоровье

В Ростовской области коронавирус выявлен у 99 человек за сутки

На 14 июля в Ростовской области у 10 922 человек подтвержден коронавирус COVID-19.
Kursk.com 04:08
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Здоровье

245 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

За минувшие сутки в Свердловской области выявлено 245 случаев коронавируса.
Уральский меридиан 02:57
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Общество

Беглов объяснил рост заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Наметившийся рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с тем, что многие горожане игнорируют рекомендации Роспотребнадзора, заявил губернатор города Александр Беглов.
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Общество

Названо условие открытия Финляндии для россиян

Финляндия может открыть границы для российских туристов при условии, если уровень заболеваемости в стране не будет превышать восемь новых случаев коронавируса на каждые 100 тысяч человек за последние 14 дней.
Lenta.ru 02:58
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Происшествия

Экипаж катера рассказал, как нашли тело убитой Соколовым аспирантки

Российская газета вчера в 11:21
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Наука

В Британии назвали повышающие риск заражения коронавирусом факторы

Британские ученые выявили, что скорость ходьбы и избыточный вес напрямую влияют на риск заражения коронавирусом.
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Прокуратура начала проверку после беспорядков на Амурском ГПЗ

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Спорт

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Международный олимпийский комитет объявил о том, что россиянин Билял Махов и иранец Комил Гасеми признаны олимпийскими чемпионами Лондона в турнире по вольной борьбе.
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Индексы США растут в начале торгов

Цена бумаг американской PepsiCo растет на 0,8%. Компания, являющаяся одним из крупнейших в мире производителей безалкогольных напитков, отчиталась о снижении чистой прибыли и выручки во втором квартале текущего финансового года, однако оба показателя превзошли ожидания рынка на фоне хороших продаж снэков в условия пандемии коронавируса.
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RT на русском 03:53
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Такого ещё не было: Патологоанатом показал лёгкие умершего от COVID-19

Патологоанатом из Приморья Максим Горелик продемонстрировал разницу между нормальным состоянием лёгких человека и тем, которое возникает к моменту смерти от пневмонии, вызванной коронавирусом, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Правительство Приморского края.
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Доход России от экспорта золота превысил выручку от продажи газа

Россия во втором квартале 2020 года впервые заработала от экспорта золота больше, чем от продажи газа.
Известия 03:13
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Происшествия

Адвокат Ефремова оценил видео разговора актера с полицейским после ДТП

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Общество

Ижевчанин заснял самую яркую за последние несколько лет комету

Российская газета 04:27
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Число случаев заболевания коронавирусом на Украине достигло 54 133

За прошедшие сутки общее число зафиксированных случаев заболевания коронавирусом на Украине возросло на 612 и достигло 54 133.
RT на русском вчера в 03:14
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