Площадь пожара в многоэтажке в Краснодаре возросла в три раза
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Отмечается, что тушением пожара занимается 140 человек, привлечено более 40 единиц специальной техники. Информации о пострадавших и погибших не поступало. Ранее сообщалось, что возгорание возникло на мансардном этаже жилого дома в Краснодаре.В источнике
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