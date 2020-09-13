Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Газета.Ru
Газета.Ru

Площадь пожара в многоэтажке в Краснодаре возросла в три раза

Отмечается, что тушением пожара занимается 140 человек, привлечено более 40 единиц специальной техники. Информации о пострадавших и погибших не поступало. Ранее сообщалось, что возгорание возникло на мансардном этаже жилого дома в Краснодаре.В источнике
Подробнее о событии
Кубань 24

В Музыкальном районе Краснодара тушат крупный пожар в многоквартирном доме

Кубань 2422:14
Юга.ру

В Краснодаре в Музыкальном микрорайоне горит жилой дом

Юга.ру20:57
ТАСС

ГУ МЧС на Кубани перевели в режим чрезвычайной ситуации из-за пожара в доме в Краснодаре

ТАСС22:06
RT на русском

Площадь пожара в жилом доме в Краснодаре увеличилась

RT на русском21:35
РИА Новости

ГУ МЧС Кубани привели в режим чрезвычайной ситуации

РИА Новости22:23
Интерфакс

Крупный пожар произошел в жилой многоэтажке в Краснодаре

Интерфакс21:17
Коммерсантъ

В Краснодаре горит восьмиэтажный дом на 2,5 тыс. кв. м

Коммерсантъ20:55

Макгрегор освобождён из-под стражи после ареста во Франции

Адвокат бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора сообщил, что его клиент был освобождён из-под стражи после ареста во Франции.
RT на русскомвчера в 13:53
66

Мясников резко ответил на оскорбления жены Навального в адрес Рошаля

Врач Александр Мясников резко высказался после оскорблений в адрес президента союза "Национальная медицинская палата" доктора Леонида Рошаля со стороны жены блогера Алексея Навального.
Народные новостивчера в 15:51
88

Японка Наоми Осака стала двукратной победительницей US Open

32-летняя теннисистка из Белоруссии является двукратной победительницей Открытого чемпионата Австралии (2012, 2013), она дважды доходила до финала US Open (2012, 2013), играла в полуфинале Уимблдона (2011, 2012) и Открытого чемпионата Франции (2013).
Вести.Ru18:37