Политика
КоммерсантъПлощадь перед посольством РФ в Праге назовут в честь Бориса Немцова
Решение о переименовании площади приняли после соответствующей петиции, которую подписали 4,5 тыс. жителей Праги, пишет «РИА Новости» со ссылкой на муниципалитет города. Ранее в честь Бориса Немцова переименовали площади перед посольствами РФ в Вашингтоне и Вильнюсе.
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Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
На Украине в феврале 2020 года снизится на 15% оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей.
Биатлон
На биатлониста Логинова в Италии завели уголовное дело
Как пишет «Чемпионат», возбуждение уголовного дела в подобных ситуациях, связанных с допингом, – стандартная практика для итальянской полиции.
Общество
ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса
Мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
Здоровье
В Казани рассказали о состоянии пассажиров с лайнера Diamond Princess
Все пациенты находятся в хорошем состоянии. Об этом рассказал главный врач инфекционной больницы Татарстана Марат Гатауллин.
Политика
На Украине могут пересмотреть госзакон о языке
В декабре 2019 года депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке, так как, по его мнению, соответствующий закон не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка и направлен «на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского языка».
Происшествия
Свыше 30 человек пострадали в Германии из-за наезда автомобиля в толпу
Из-за наезда автомобиля на толпу в немецком Фолькмарзене пострадали более 30 человек.
Политика
Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука»
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.
Политика
Дуда назвал Россию «агрессором на Украине»
Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что Россия является "агрессором на Украине" и не прекратила агрессивную политику в отношении своего соседа.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа» на Украине
«По сравнению с результатами опроса, проведённого Центром Разумкова в январе этого года, снизился уровень электоральной поддержки партии «Слуга народа» (с 45% до 36%)», — следует из опубликованных данных.
Музыка
Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020»
РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.
Происшествия
Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину
Основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, арестован на два месяца.
Игры
Microsoft назвал характеристики Xbox Series X
Здоровье
Каша из овсяных отрубей предотвратит болезни кишечника
Шоу-бизнес
Кирк Дуглас оставил сына Майкла без наследства
Общество
Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России
По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.
Экономика
Банки обменяются данными о подозрительных переводах в СБП
Банки обменяются данными о подозрительных переводах в Системе быстрых платежей (СНБ).
Гаджеты
Выпущен первый компактный PC на китайском процессоре Zhaoxin KaiXian
На этой неделе компания Ruijie Networks, специализирующаяся на сетевых технологиях, выпустила свой первый мини-PC с китайским процессором Zhaoxin KaiXian KX-U6780A.
Происшествия
В Одессе женщину убило упавшим деревом
Политика
Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане
Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.
Общество
Посол Китая сообщил о разработанной вакцине от коронавируса
Китай разработал вакцину, предварительно показавшую эффективность против нового типа коронавируса, сообщил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.
Шоу-бизнес
Певица Maruv ответила на критику празднования 23 февраля
Общество
Россиянам хотят разрешить платить рублями на турецких курортах
Москва и Анкара прорабатывают возможность расчета для российских туристов в рублях на турецких курортах, сообщил губернатор Антальи Мунир Каралоглу.
Футбол
«Челси» объявил о согласовании 5-летнего контракта с Зиешем
«Челси» подтвердил, что договорился об условиях контракта с полузащитником «Аякса» Хакимом Зиешем.
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Армия и оружие
Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе
«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.
Гаджеты
Huawei показала новые доступные ноутбуки MateBook D в двух размерах
Сегодня на презентации Huawei представила много устройств: и новый складной смартфон, и планшет, и ноутбук MateBook X Pro.
Гаджеты
Intel покоряет рынок 5G с помощью ряда новых чипов
Новый продукт дополняет собой обширный портфель чипов Intel для сетевых окружений и представляет собой основу для рынка базовых станций.
Армия и оружие
Нетаньяху назвал условие для начала масштабной военной операции в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале масштабной военной кампании в случае, если палестинские формирования ХАМАС не прекратят обстрел израильских населённых пунктов.