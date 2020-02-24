Решение о переименовании площади приняли после соответствующей петиции, которую подписали 4,5 тыс. жителей Праги, пишет «РИА Новости» со ссылкой на муниципалитет города. Ранее в честь Бориса Немцова переименовали площади перед посольствами РФ в Вашингтоне и Вильнюсе.

Площадь перед посольством РФ в Праге назовут в честь Бориса Немцова

Энергетика На Украине снизили цену на газ для населения На Украине в феврале 2020 года снизится на 15% оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других потребителей.

Общество ВОЗ предупредила об угрозе пандемии коронавируса Мировое сообщество должно быть готово к возможной пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Политика На Украине могут пересмотреть госзакон о языке В декабре 2019 года депутат Верховной рады Украины Максим Бужанский («Слуга народа») внес в парламент законопроект об отмене закона о государственном языке, так как, по его мнению, соответствующий закон не имеет ничего общего с защитой и развитием украинского языка и направлен «на дискриминацию носителей других языков, в первую очередь русского языка».

Политика Захарова прокомментировала заявление о свидетеле запуска «Бука» Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала балаганом заявления о наличии свидетеля запуска ракеты "Бук", сбившей малайзийский Boeing.

Политика Дуда назвал Россию «агрессором на Украине» Президент Польши Анджей Дуда выразил мнение, что Россия является "агрессором на Украине" и не прекратила агрессивную политику в отношении своего соседа.

Музыка Лоза оценил выбор Украины на «Евровидение-2020» РИА Новости Российский музыкант Юрий Лоза одобрил решение Украины представить на "Евровидение-2020" участников с песней на украинском языке.

Происшествия Задержанный в Екатеринбурге за наркотики программист признал вину Основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев, задержанный в Екатеринбурге по подозрению в покупке наркотиков, арестован на два месяца.

Общество Bloomberg назвало причину аномально теплой зимы в России По прогнозам синоптиков, на этой неделе в Москве ожидается снег с дождем, а также приход так называемой барической пилы: когда происходит резкое колебание атмосферного давления.

Политика Грузинский генерал заявил о просьбе не признавать снайперов на майдане Грузинский генерал армии, экс-командир батальона «Аваза» («Пантера») Тристан Цителашвили заявил, что сторонники бывшего президента Украины Петра Порошенко просили, чтобы тот опроверг утверждения России, что грузинские снайперы вели огонь по протестующим во время протестов на майдане Незалежности в Киеве в 2014 году.

Общество Россиянам хотят разрешить платить рублями на турецких курортах Москва и Анкара прорабатывают возможность расчета для российских туристов в рублях на турецких курортах, сообщил губернатор Антальи Мунир Каралоглу.

Армия и оружие Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе «Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — сказал Лавров.