Политика
RT на русскомПлощадь у посольства России в Праге назовут в честь Бориса Немцова
Городской совет Праги принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой расположено здание посольства России в Чехии, в честь оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщает Lidove noviny. Как отмечается, в мэрии это назвали актом солидарности с российской оппозицией и правозащитным движением.
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Энергетика
На Украине снизили цену на газ для населения
В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Общество
Канарские острова накрыла песчаная буря из Сахары
Песчаную бурю видно из космоса и спутниковые снимки показывают, как она накрывает острова у побережья северо-западной Африки.
Здоровье
195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае
Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Политика
СМИ узнали о включении посла США в России в список противников Трампа
Сотрудники Белого дома и союзники Дональда Трампа в течение последних 18 месяцев составляли списки правительственных чиновников, нелояльных к президенту США, которых рекомендовали уволить и заменить людьми, поддерживающими американского лидера.
Политика
Трамп прибыл с первым визитом в Индию
МИД Индии сообщил, что Трамп приехал, чтобы поучаствовать в массовом мероприятии "Намасте Трамп".
Происшествия
СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске
Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
Политика
Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»
Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Общество
МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам
МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Происшествия
СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии
Число участников карнавала в немецком Фолькмарзене, пострадавших в результате наезда автомобиля на зрителей, выросло до 30 человек, пишет Bild.
Шоу-бизнес
Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью
Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью Ведущая напомнила певице, что та стала участницей обычного телешоу.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным фото
Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram.
Экономика
Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса
Американские биржевые индексы упали вслед за европейскими и азиатскими на фоне быстрого распространения коронавируса нового типа вне Китая.
Общество
Власти предупредили украинцев о снижении пенсий
Правительство Украины предупреждает граждан о снижении пенсионных выплат, с таким заявлением выступила заместитель министра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Общество
Диетолог назвал мешающие нормальному сну продукты
Овощи активизируют работу кишечного тракта и мешают организму перейти в фазу глубокого сна. Имбирь и чили ускоряют обмен веществ.
Шоу-бизнес
Мама Ольги Бузовой стала выглядеть как школьница
Фолловеры телезвезды решили, что она мошенничает. Накануне Бузова опубликовала новый пост, который посвятила своей маме.
Футбол
Дриусси рассказал про несостоявшийся трансфер в «Интер Майами»
Политика
Депутат Верховной рады поздравил украинских мужчин с 23 февраля
Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива поздравил своих соотечественников с Днем защитника Отечества, который не отмечается в стране с 2014 года.
Армия и оружие
Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО
В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
Армия и оружие
Армия Сирии отбила атаки террористов на поселение Найраб в Идлибе
Правительственная армия Сирии отразила атаку террористических формирований на поселение Найраб в провинции Идлиб.
Политика
На Украине захотели пересмотреть закон о языке
Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Хоккей
Шестеркин и Бучневич попали в аварию в США
Российские хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Павел Бучневич попали в автомобильную аварию в Бруклине.
Авто
Tesla раскрыла характеристики батареи нового Model Y
На сайте EPA недавно выпустили информацию о данных запаса хода нового Tesla Model Y. Если верить проведенным испытаниям, транспортное средство в версии Performance может преодолеть до 500 км на одном заряде аккумулятора.
Политика
Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине
Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
Происшествия
В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки и фуры
В Киеве столкнулись два транспортных средства — маршрутка и фура МАЗ.
Армия и оружие
Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе
Россия наносит удары по террористам в сирийском Идлибе в ответ на атаки, которые происходили с позиций, где были расположены турецкие наблюдательные пункты, согласно договоренностям, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Кино
В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж
В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
Кино
В Подмосковье завершились съемки «Сердца Пармы» по роману Иванова
В Подмосковье завершились съемки фильма по роману уральского писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы».
Футбол
Азар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцев
Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.