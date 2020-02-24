Политика

RT на русскомRT на русскомПлощадь у посольства России в Праге назовут в честь Бориса Немцова

Городской совет Праги принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой расположено здание посольства России в Чехии, в честь оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщает Lidove noviny. Как отмечается, в мэрии это назвали актом солидарности с российской оппозицией и правозащитным движением.
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Площадь перед посольством РФ в Праге назовут в честь Бориса Немцова

Коммерсантъ05:47

Площадь перед посольством России в Праге назовут именем Бориса Немцова

РИА Новости06:25

Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова

Ведомости06:01

В Праге площадь перед посольством России назовут в честь Бориса Немцова

РБК08:07

Площадь перед посольством России в Праге решили назвать в честь Немцова

Взгляд.ру05:25

Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Бориса Немцова

ТАСС05:17

Площадь перед посольством России в Праге назовут именем Бориса Немцова

Эхо Москвы10:08
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На Украине снизили цену на газ для населения

В феврале цена на газ для жителей Украины снизится на 15 процентов относительно января 2020 года.
Российская газета 12:49
Общество

Канарские острова накрыла песчаная буря из Сахары

Песчаную бурю видно из космоса и спутниковые снимки показывают, как она накрывает острова у побережья северо-западной Африки.
Полит.ру 06:55
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Присяжные признали Харви Вайнштейна виновным в изнасиловании

Интерфакс 12:13
Здоровье

195 случаев повторного заражения коронавирусом выявили в Китае

Китайские врачи зарегистрировали 195 случаев повторного заражения новым типом коронавируса в Ухане.
Журналистская правда 03:58
Политика

СМИ узнали о включении посла США в России в список противников Трампа

Сотрудники Белого дома и союзники Дональда Трампа в течение последних 18 месяцев составляли списки правительственных чиновников, нелояльных к президенту США, которых рекомендовали уволить и заменить людьми, поддерживающими американского лидера.
РБК 03:04
Политика

Трамп прибыл с первым визитом в Индию

МИД Индии сообщил, что Трамп приехал, чтобы поучаствовать в массовом мероприятии "Намасте Трамп".
Деловое.ТВ 03:06
Происшествия

СК опубликовал видео последствий обрушения в строящемся доме в Ижевске

Следственный комитет России опубликовал на своём канале в YouTube видео следственных действий на строящемся объекте в Ижевске, где при обрушении лестничного марша погиб один строитель, ещё один пострадал.
РИА Новости 10:33
Политика

Захарова назвала «балаганом» заявление о свидетеле запуска «Бука»

Комментарий опубликован на странице Захаровой в Facebook.
Российская газета 12:30
Общество

МВД хочет запустить систему для поиска преступников по татуировкам

МВД разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая при помощи городских камер видеонаблюдения будет заниматься поиском преступников.
Коммерсантъ 03:07
Происшествия

СМИ сообщили о 30 пострадавших при наезде машины на шествие в Германии

Число участников карнавала в немецком Фолькмарзене, пострадавших в результате наезда автомобиля на зрителей, выросло до 30 человек, пишет Bild.
РБК 11:40
Шоу-бизнес

Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью

Ксения Собчак ответила обиженной Успенской после неудобного интервью Ведущая напомнила певице, что та стала участницей обычного телешоу.
Экспресс газета 22 февраля в 03:27
Происшествия

В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

BFM.ru вчера в 14:32
Шоу-бизнес

Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля обнаженным фото

Телеведущая Анфиса Чехова поздравила мужчин с 23 февраля в Instagram.
Телепрограмма вчера в 07:35
Экономика

Американские индексы упали до минимумов за полгода из-за коронавируса

Американские биржевые индексы упали вслед за европейскими и азиатскими на фоне быстрого распространения коронавируса нового типа вне Китая.
Ведомости 11:49
Общество

Власти предупредили украинцев о снижении пенсий

Правительство Украины предупреждает граждан о снижении пенсионных выплат, с таким заявлением выступила заместитель министра социальной политики страны Наталья Ненюченко.
Пятый канал 22 февраля в 03:01
Общество

Диетолог назвал мешающие нормальному сну продукты

Овощи активизируют работу кишечного тракта и мешают организму перейти в фазу глубокого сна. Имбирь и чили ускоряют обмен веществ.
РЕН ТВ вчера в 07:23
Шоу-бизнес

Мама Ольги Бузовой стала выглядеть как школьница

Фолловеры телезвезды решили, что она мошенничает. Накануне Бузова опубликовала новый пост, который посвятила своей маме.
Bimru.ru 10:44
Футбол

Дриусси рассказал про несостоявшийся трансфер в «Интер Майами»

NewInform вчера в 18:37
Политика

Депутат Верховной рады поздравил украинских мужчин с 23 февраля

Депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива поздравил своих соотечественников с Днем защитника Отечества, который не отмечается в стране с 2014 года.
Профиль вчера в 14:12
Армия и оружие

Украина закрепит в новой военной стратегии курс на вступление в НАТО

В готовящейся военной стратегии и стратегии нацбезопасности и обороны Украины будет прописан курс на вступление страны в НАТО.
Известия 08:52
Армия и оружие

Армия Сирии отбила атаки террористов на поселение Найраб в Идлибе

Правительственная армия Сирии отразила атаку террористических формирований на поселение Найраб в провинции Идлиб.
РЕН ТВ 12:50
Политика

На Украине захотели пересмотреть закон о языке

Закон о функционировании украинского языка как государственного разработан правительством бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Lenta.ru 12:31
Хоккей

Шестеркин и Бучневич попали в аварию в США

Российские хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" Игорь Шестеркин и Павел Бучневич попали в автомобильную аварию в Бруклине.
Газета.Ru 12:46
Авто

Tesla раскрыла характеристики батареи нового Model Y

На сайте EPA недавно выпустили информацию о данных запаса хода нового Tesla Model Y. Если верить проведенным испытаниям, транспортное средство в версии Performance может преодолеть до 500 км на одном заряде аккумулятора.
32CARS.ru 21 февраля в 18:27
Политика

Опрос показал снижение рейтинга Зеленского на Украине

Если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее время, больше всего голосов получил бы действующий президент страны Владимир Зеленский — за него проголосовали бы 40%, следует из опроса Центра имени Разумкова.
RT на русском 11:06
Происшествия

В Киеве произошло ДТП с участием маршрутки и фуры

В Киеве столкнулись два транспортных средства — маршрутка и фура МАЗ.
REGNUM 12:40
Армия и оружие

Лавров объяснил удары по террористам в Идлибе

Россия наносит удары по террористам в сирийском Идлибе в ответ на атаки, которые происходили с позиций, где были расположены турецкие наблюдательные пункты, согласно договоренностям, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Коммерсантъ 08:40
Кино

В мультфильме Disney и Pixar появится первый ЛГБТ-персонаж

В новом мультфильме "Вперед" от компании Pixar впервые официально появится ЛГБТ-персонаж.
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Кино

В Подмосковье завершились съемки «Сердца Пармы» по роману Иванова

В Подмосковье завершились съемки фильма по роману уральского писателя Алексея Иванова «Сердце Пармы».
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Футбол

Азар из-за травмы пропустит не менее трёх месяцев

Азар получил травму в выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Леванте» (0:1). До этого 29-летний форвард из-за повреждения не играл с конца ноября прошлого года до середины февраля.
Чемпионат 06:50
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