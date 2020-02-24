Решение о переименовании площади приняли после соответствующей петиции, которую подписали 4,5 тыс. жителей Праги, пишет «РИА Новости» со ссылкой на муниципалитет города. Ранее в честь Бориса Немцова переименовали площади перед посольствами РФ в Вашингтоне и Вильнюсе.

Площадь перед посольством РФ в Праге назовут в честь Бориса Немцова

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