Городской совет Праги принял решение назвать площадь Под каштанами, на которой расположено здание посольства России в Чехии, в честь оппозиционера Бориса Немцова. Об этом сообщает Lidove noviny. Как отмечается, в мэрии это назвали актом солидарности с российской оппозицией и правозащитным движением.

Площадь у посольства России в Праге назовут в честь Бориса Немцова

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