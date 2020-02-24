Политика

ВедомостиВедомостиПлощадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова

Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь у посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, сообщает CNN. Решение вступит в силу 27 февраля – в пятую годовщину со дня убийства оппозиционера.
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Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Бориса Немцова

ТАСС05:17

Площадь перед посольством России в Праге назовут именем Бориса Немцова

РИА Новости06:25

Площадь перед посольством РФ в Праге назовут в честь Бориса Немцова

Коммерсантъ05:47

Городской совет Праги переименовал площадь у посольства России в честь Бориса Немцова

Эхо Москвы06:01

Площадь перед посольством России в Праге решили назвать в честь Немцова

Взгляд.ру05:25

Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова

Ведомости06:01

Площадь у российского посольства в Праге назовут в честь Немцова

Газета.Ru06:31
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В Тольятти юные хоккеисты устроили массовую драку

В Тольятти хоккейный матч детей в возрастной категории до 11 лет завершился массовой дракой.
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Стоимость золота поднялась выше $1690 за тройскую унцию, обновив зафиксированный 19 февраля максимум, свидетельствуют данные торгов.
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Азар выбыл на три месяца из-за травмы

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Кинолента «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова собрала в российском прокате более 1 млрд рублей, соответствующие данные опубликовал сайт ЕАИС.
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В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения

В Екатеринбурге задержан IT-специалист, основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев.
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В Киеве взорвали отделение банка

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КПП в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы

Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы - с 08.00 до 19.30 мск, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
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В российской воинской части обнаружили мумию

В Ленинградской области на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Аналитики объяснили, куда выгоднее вложить деньги во время коронавируса

Финансовые аналитики объяснили, куда выгоднее вкладывать деньги во время вспышки болезни и проблем в экономике.
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56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом

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Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне

Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
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Газета.Ru 06:17
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
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Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд

Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
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Суд вернул Насирову кресло главы ГФС, но саму службу собираются ликвидировать

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Трамп надеется на примирение России и Украины

В воскресенье, 23 февраля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам на южной лужайке Белого дома, что хочет примирения России и Украины.
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В России выдвинули две версии заражения коронавирусом

Российские медики назвали две возможные версии массового заражения коронавирусом.
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Юрген Клопп: «Не понимаю этой шутки про „лучшую команду мира“»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не согласился с теми, кто называет его команду лучшей в мире.
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Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

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Логинов получил €46 тыс. призовых за чемпионат мира

Российский биатлонист Александр Логинов за чемпионат мира - 2020, прошедший в итальянском Антхольце, заработал €46 тыс. призовых, сообщает ТАСС.
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В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран

Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.
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