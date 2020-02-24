Политика
ВедомостиПлощадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова
Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь у посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, сообщает CNN. Решение вступит в силу 27 февраля – в пятую годовщину со дня убийства оппозиционера.
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Хоккей
В Тольятти юные хоккеисты устроили массовую драку
В Тольятти хоккейный матч детей в возрастной категории до 11 лет завершился массовой дракой.
Экономика
Вольску не хватает культработников при зарплате выше 25 тысяч рублей
В Вольском районе Саратовской области в сфере культуры работают 433 человека, в том числе 147 имеют высшее образование, 174 - среднее специальное.
Экономика
Цена на золото обновила максимум
Стоимость золота поднялась выше $1690 за тройскую унцию, обновив зафиксированный 19 февраля максимум, свидетельствуют данные торгов.
Музыка
Лоза похвалил выбор Украины для участия в Евровидении
Лоза поприветствовал выбор Украины, отметив, что страна приняла верное решение.
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская рассказала, что мечтает уехать из России
Наука
Употребление марихуаны отцами негативно сказалось на мозге их детей
Ученые из Университета Дьюка в США установили, что употребление марихуаны изменяет сперму таким образом, что у будущего потомства могут развиваться явные аномалии, влияющие на память, настроение и процессы обучения.
Общество
На Украине 250 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
Более 250 населенных пунктов в семи областях Украины остались без электроснабжения из-за непогоды, сообщила в понедельник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
Футбол
Азар выбыл на три месяца из-за травмы
Ранее сообщалось, что игрок "Реала" Азар из-за трещины в кости может выбыть на длительный срок.
Кино
Фильм «Лед 2» собрал в России более 1 млрд рублей
Кинолента «Лед 2» режиссера Жоры Крыжовникова собрала в российском прокате более 1 млрд рублей, соответствующие данные опубликовал сайт ЕАИС.
Происшествия
В Екатеринбурге задержали создателя правозащитного приложения
В Екатеринбурге задержан IT-специалист, основатель компании по кибербезопасности Vee Security Александр Литреев.
Происшествия
В Киеве взорвали отделение банка
Транспорт
КПП в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы
Контрольно-пропускные пункты в Донбассе с 1 марта перейдут на весенний график работы - с 08.00 до 19.30 мск, сообщила в понедельник пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Происшествия
В российской воинской части обнаружили мумию
В Ленинградской области на территории воинской части нашли мумию мужчины. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Финансы
Аналитики объяснили, куда выгоднее вложить деньги во время коронавируса
Финансовые аналитики объяснили, куда выгоднее вкладывать деньги во время вспышки болезни и проблем в экономике.
Шоу-бизнес
56-летний Квентин Тарантино впервые стал отцом
Квентин Тарантино и Даниэлла Пик впервые стали родителями Что касается карьеры, то минувший год выдался для Квентина Тарантино крайне удачным.
Общество
Сын Порошенко поднялся к рэперу Face на сцену в Лондоне
Наследник бывшего президента Украины Петра Порошенко Михаил вышел на сцену во время выступления российского рэпера Ивана Дремина, более известного как Face, в Великобритании.
Шоу-бизнес
Звезда «Мажора» Прилучный объявил о разводе
Звезда сериала «Мажор», актер Павел Прилучный объявил о разводе с женой, актрисой и моделью Агатой Муцениеце.
Армия и оружие
США еще не приняли решение о размещении ЗРК Patriot в Турции
Общество
Гончарук заявил о необходимости торговать оружием для выплаты ипотеки
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым», что проценты по ипотеке в стране слишком высоки для большинства граждан.
Футбол
Команда звёзд обыграла сборную России и выиграла Кубок легенд
Встреча, проходившая на малой арене «Лужников», завершилась со счётом 6:5 в пользу команды звёзд.
Культура
Jeep из знаменитой рекламы выставили на продажу
Дилерский центр Moore Motor Sales в городе Каро американского штата Мичиган выставил на продажу Jeep Gladiator, который недавно принимал участие в съёмках известной рекламы.
Политика
Суд вернул Насирову кресло главы ГФС, но саму службу собираются ликвидировать
Романа Насирова восстановили на посту главы Государственной фискальной службы Украины.
Политика
Трамп надеется на примирение России и Украины
В воскресенье, 23 февраля, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам на южной лужайке Белого дома, что хочет примирения России и Украины.
Здоровье
В России выдвинули две версии заражения коронавирусом
Российские медики назвали две возможные версии массового заражения коронавирусом.
Футбол
Юрген Клопп: «Не понимаю этой шутки про „лучшую команду мира“»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не согласился с теми, кто называет его команду лучшей в мире.
Шоу-бизнес
Похудевшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике
Российская певица Лолита Милявская показала себя в купальнике на видео, которое опубликовала в своем Instagram.
Биатлон
Логинов получил €46 тыс. призовых за чемпионат мира
Российский биатлонист Александр Логинов за чемпионат мира - 2020, прошедший в итальянском Антхольце, заработал €46 тыс. призовых, сообщает ТАСС.
Политика
В Киеве отреагировали на слова Путина об объединении усилий двух стран
Как отмечается, такая реакция последовала на заявление российского президента Владимира Путина о том, что любое объединение усилий двух государств — это создание глобального конкурента в Европе и мире.