Городской совет Праги проголосовал за то, чтобы переименовать площадь у посольства России в честь российского политика Бориса Немцова, сообщает CNN. Решение вступит в силу 27 февраля – в пятую годовщину со дня убийства оппозиционера.

Площадь у посольства России в Праге переименуют в честь Немцова

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