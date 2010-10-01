Площадь лесовосстановления в регионе в сравнении с прошлым годом увеличится более чем на 65%, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе департамента лесного комплекса Кузбасса.

Площадь восстановления лесов в Кузбассе увеличат более чем на 65% в 2020 году

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