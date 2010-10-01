Общество
Будущее России. Национальные проектыПлощадь восстановления лесов в Кузбассе увеличат более чем на 65% в 2020 году
Площадь лесовосстановления в регионе в сравнении с прошлым годом увеличится более чем на 65%, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе департамента лесного комплекса Кузбасса.
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В 2020 году в Кузбассе высадят новые леса на 1826 гектарах по нацпроекту «Экология»
10 канал20 февраля в 23:37
Число камер в лесах Бурятии для мониторинга пожарной опасности увеличат вдвое
Будущее России. Национальные проекты21 февраля в 02:42
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Происшествия
Дело возбудили после отравления хлором детей в бассейне в Татарстане
Хоккей
«Динамо» обыграло «Спартак» в столичном дерби
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московское "Динамо" оказалось сильнее "Спартака".
Политика
США выделят до $500 тысяч на проекты для «независимых СМИ» Украины
Как следует из описания гранта, с которым ознакомился RT, посольство предложило подать заявки на участие в проектах, предполагающих разработку эффективной программы для «расширения происходящего внутри украинской аудитории диалога» по ключевым политическим, социальным и экономическим вопросам, играющим важную роль в контексте «евро-атлантического вектора развития» страны.
Происшествия
Замглавы таможенного поста Шереметьево арестован за взятку
В Москве был взят под стражу заместитель начальника таможенного поста Шереметьево, подозреваемый в получении взятки в особо крупном размере, сообщает ТАСС в воскресенье, 23 февраля.
Общество
Онищенко призвал запретить татуировки в России
Хоккей
Ковальчук стал одноклубником Овечкина в «Вашингтоне»
Ковальчук стал пятым россиянином в "Кэпиталз", где уже выступают нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов, защитник Дмитрий Орлов, а также голкипер Илья Самсонов.
Общество
СНБО Украины пообещал давать ежедневный отчет из Новых Санжар
Данилов отметил, что данные о состоянии и пробах не будут засекречены, так как в этом нет необходимости.
Армия и оружие
Путин рассказал о создании в России «оружия будущего»
Как подчеркнул президент, многие виды российского оружия не имеют аналогов в мире.
Происшествия
В результате стрельбы в Техасе пострадали семь человек
Семь человек были ранены в результате стрельбы, которая произошла на вещевом рынке в Хьюстоне (штат Техас).
Экономика
Бизнес просит Белоусова снизить налоги на переходный период с УСН
Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства (МСП) "Опора России" попросила первого вице-премьера Андрея Белоусова увеличить порог доходов для предпринимателей, которые смогут воспользоваться переходным периодом с упрощенной системы налогообложения (УСН), со 150 до 250 млн рублей.
Космос
NASA просит придумать сенсор для венерианского механического ровера
Интернет
Facebook заплатит пользователям за записи их голоса
В пятницу, 21 февраля, стало известно о том, что Facebook намерен заплатить пользователям за записи их голоса.
Армия и оружие
ВСУ 16 раз нарушили перемирие в ДНР за сутки
Политика
Пушков раскритиковал слова Трампа о примирении России и Украины
Член Совета Федерации Алексей Пушков раскритиковал заявление президента США Дональда Трампа о надежде на примирение России и Украины.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская назвала Собчак «желтой журналисткой»
Известная российская певица и автор романсов Любовь Успенская раскритиковала телеведущую Ксению Собчак за скандальный эфир на Первом канале.
Здоровье
На Украине запретили передавать еду эвакуированным из Китая
Министерство здравоохранения Украины запретило передавать пищу эвакуированным из китайского Уханя в санаторий Новых Санжар (Полтавская область), чтобы не допустить у них инфекционных заболеваний желудочно-кишечного тракта.
Экономика
В Кремле больше не хотят переплачивать за транзит Путина
Вопрос о доходах возник по итогам визита Владимира Путина в Петербург.
Общество
Восемь россиян с лайнера Diamond Princess вернулись на родину
Политика
В США не нашли доказательств содействия России переизбранию Трампа
Разведка США не обладает доказательствами помощи России американскому президенту Дональду Трампу в переизбрании на ноябрьских выборах, сообщает 23 февраля CNN со ссылкой на источники в разведке.
Политика
В США намерены изменить правила слежки за «подозрительными людьми»
В США хотят изменить правила слежки за людьми, которые вызывают подозрение.
Происшествия
Консул рассказал детали исчезновения в Мексике 15-летней россиянки
Почетный консул России в мексиканском штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро рассказал РИА Новости детали исчезновения 15-летней россиянки.
Общество
Ученые проследили источник коронавируса в Китае
Передача нового типа коронавируса в Китае началась еще в ноябре или начале декабря 2019 года и ускорилась, когда достигла рынка морепродуктов в Ухане.
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Турции
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло около турецко-иранской границы, подземные толчки зафиксированы в 28 км к юго-востоку от города Сарай.
Общество
В Лондоне начинаются слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США
Слушания в королевском суде Лондона по делу об экстрадиции в США основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа стартуют 24 февраля.
Здоровье
В Минздраве предложили расширить программу «Земский фельдшер»
Российский Минздрав предлагает расширить программу "Земский фельдшер", чтобы выплаты распространялись на весь средний медперсонал, а не только на фельдшеров, сообщила директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении министерства Ирина Купеева.
Единоборства
Сергей Харитонов нокаутировал Фернандо Родригеса
Харитонов, выигравший первый раунд, в самом начале второго "положил" своего соперника. После чего поединок был остановлен.
Спорт
Большунов провалился на решающем этапе «Ски Тура»
Происшествия
В Екатеринбурге принудительно госпитализирован ещё один ребёнок
В Екатеринбурге из-за подозрения на коронавирус госпитализирован ещё один ребёнок. Решение вынес Кировский райсуд.
Происшествия
Самолет Москва-Иркутск совершил посадку в Улан-Удэ из-за тумана
Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог совершить посадку в аэропорту назначения из-за тумана, сообщает ТАСС со ссылкой на справочную иркутского аэропорта.
Общество
Турция закрыла границу с Ираном из-за коронавируса
Турция приняла решение в качестве меры предосторожности закрыть границу с Ираном после того, как в этой стране было зафиксировано 43 случая заражения коронавирусом, из них восемь со смертельным исходом, сообщило турецкое издание Daily Sabah со ссылкой на источники.