с чего всё началось

Нефтепродукты попали в грунт и водные объекты. Общая площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске, составила 180 тысяч кв. м. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение прокуратуры Красноярского края. На территории ТЭЦ-3 произошла разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива.

Площадь загрязнения в Норильске составила 180 тысяч кв. м

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