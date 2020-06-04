Происшествия
ИзвестияПлощадь разлива топлива в Норильске составила 180 тыс. кв. м
Общая площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске, произошедшая в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3, составила 180 тыс. кв. м. Такие цифры в четверг, 4 июня, привела пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
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Площадь загрязнения в Норильске после разлива дизельного топлива из резервуара на территории ТЭЦ-3 составила 180 тыс. кв. м. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Красноярского края.РБК00:49
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