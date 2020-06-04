Происшествия

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Общая площадь загрязнения нефтепродуктами в Норильске, произошедшая в результате разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3, составила 180 тыс. кв. м. Такие цифры в четверг, 4 июня, привела пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
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Площадь загрязнения в Норильске после разлива дизельного топлива из резервуара на территории ТЭЦ-3 составила 180 тыс. кв. м. Об этом сообщается
 на сайте прокуратуры Красноярского края.
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