На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника. Об этом 13 сентября сообщает The Sun.

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

Политика Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что проводимое Зеленским обновление состава ЦИК (все члены комиссии были уволены) может быть связано с выборами на «оккупированных территориях».

Общество Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации Представитель певицы Стас Христов сказал, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором сама актриса опровергла информацию о госпитализации.

Космос Робота «Федора» больше не отправят в космос Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос.

Политика Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.

Гаджеты Эксперты Роскачества составили новый рейтинг смартфонов Роскачество и ICRT исследовали смартфоны, представленные на российском рынке. По результатам проверки был составлен рейтинг гаджетов.

Единоборства Путин оценил приемы Нурмагомедова Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.

Происшествия Бывший сотрудник ФСБ впервые получил реальный срок за пытки Ленинградский окружной военный суд вынес приговор по делу бывшего офицера ФСБ Ильи Кирсанова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении бизнесмена Игоря Саликова.

Общество Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.

Происшествия Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.

Политика Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.

Фигурное катание Туктамышева лидирует на Lombardia Trophy после короткой программы Российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.

Шоу-бизнес Анна Седокова планирует подать в суд на жену бойфренда Недавно законная супруга спортсмена Сана разразилась гневными высказываниями в адрес Седоковой. Та же намерена подать в суд на обидчицу.

Политика В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.

Здоровье Кардиолог рассказал, как помидоры могут навредить здоровью Гандрих не оспаривает свойства томатов предупреждать рак, но в книге «Парадокс растений» пишет, что помимо ликопена в помидорах содержатся лектины – разновидность белков, которые вырабатываются растениями для своей защиты от вредителей.

Экономика Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Политика Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".

Политика Власти РФ и Чехии договорились о снятии ограничений на авиаперелеты В конце августа директор Национального туристического управления Чешской Республики CzechTourism Роман Прохазка сообщил, что количество туристов из России, посетивших Чехию в первом полугодии 2019 года, снизилось примерно на 1%, до 278 тыс. человек.

Культура Песни Beatles, Nirvana и Queen вошли в культурный норматив школьника Пилотный проект был запущен 1 сентября в Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях.

Космос Чёрная дыра надула гигантские пузыри в самом центре Млечного пути Чёрная дыра надула гигантские пузыри в самом центре Млечного пути, Такое открытие исследователям удалось совершить с помощью телескопа MeerKAT, находящегося в расположенной в ЮАР обсерватории.

Авто В Японии обнаружили полностью прозрачную Honda S2000 Необычная и очень интересная модель Honda S2000 была найдена в Японии.

Политика Освобожденных украинских моряков допрашивают по делу Порошенко Украинское госбюро расследований допрашивает недавно освобожденных украинских моряков, сообщает ТАСС со ссылкой на адвокат одного из моряков Николая Полозова.