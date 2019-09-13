Спорт
ИзвестияПловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника. Об этом 13 сентября сообщает The Sun.
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Шоу-бизнес
Собчак опубликовала фото со свадьбы
Газета.Ru 10:02
Политика
Зеленский назвал условие для выборов в Донбассе
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что проводимое Зеленским обновление состава ЦИК (все члены комиссии были уволены) может быть связано с выборами на «оккупированных территориях».
РБК 11:42
Общество
Меган Маркл представила собственную коллекцию одежды
С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
Sunmag.me вчера в 10:20
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации
Представитель певицы Стас Христов сказал, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором сама актриса опровергла информацию о госпитализации.
Lenta.ru 07:43
Космос
Робота «Федора» больше не отправят в космос
Робот «Федор», который недавно побывал на МКС, больше не полетит в космос.
Известия 11 сентября в 05:29
Политика
Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России
По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.
РБК 12:03
Гаджеты
Эксперты Роскачества составили новый рейтинг смартфонов
Роскачество и ICRT исследовали смартфоны, представленные на российском рынке. По результатам проверки был составлен рейтинг гаджетов.
Газета Кемерова 03:32
Единоборства
Путин оценил приемы Нурмагомедова
Президент Владимир Путин поздравил чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова с защитой титула. Они встретились в аэропорту Махачкалы.
Телеканал 360° вчера в 11:13
Происшествия
Бывший сотрудник ФСБ впервые получил реальный срок за пытки
Ленинградский окружной военный суд вынес приговор по делу бывшего офицера ФСБ Ильи Кирсанова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия в отношении бизнесмена Игоря Саликова.
Ведомости 09:41
Общество
Google выплатил штраф за ссылки на запрещенные сайты
Компания Google выплатила 700 тыс. руб. штрафа за отказ исключить из поисковой выдачи ссылки на интернет-ресурсы с информацией, доступ к которым ограничен на территории России, говорится в сообщении Роскомнадзора.
Коммерсантъ 05:53
Происшествия
Грузовик снёс пешеходный мост в Подмосковье
Грузовик снёс пешеходный мост на трассе А107 в Московской области, сообщает телеканал «360». Инцидент произошёл недалеко от города Селятино.
RT на русском 05:13
Происшествия
В Армении освободили подозреваемого в убийстве российского спецназовца
Московский Комсомолец 07:51
Политика
Премьер-министр Дмитрий Медведев занимается производством самогона
Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свободное от работы время занимается производством самогона.
Общая газета.RU 04:53
Фигурное катание
Туктамышева лидирует на Lombardia Trophy после короткой программы
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.
RT на русском 11:16
Политика
На встрече Путина и Эрдогана обсудят вопросы ВТС
РИА Новости 09:42
Шоу-бизнес
Анна Седокова планирует подать в суд на жену бойфренда
Недавно законная супруга спортсмена Сана разразилась гневными высказываниями в адрес Седоковой. Та же намерена подать в суд на обидчицу.
StarHit.ru 12:30
Политика
Правительство не сможет отменить 8-часовой рабочий день
Реформа «регуляторной гильотины» не отменит восьмичасовой рабочий день.
Телеканал 360° 00:31
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru 11 сентября в 09:43
Политика
В Кремле отреагировали на обыски у сторонников Навального
В Кремле знают об обысках у сторонников Алексея Навального, однако «не знакомы» с заявлениями самого оппозиционера на этот счет.
Lenta.ru 06:46
Здоровье
Кардиолог рассказал, как помидоры могут навредить здоровью
Гандрих не оспаривает свойства томатов предупреждать рак, но в книге «Парадокс растений» пишет, что помимо ликопена в помидорах содержатся лектины – разновидность белков, которые вырабатываются растениями для своей защиты от вредителей.
Вечерний курьер 06:55
Армия и оружие
На Донбассе разоружили три добровольческих батальона
Комсомольская правда вчера в 16:46
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского
Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Политика
Власти РФ и Чехии договорились о снятии ограничений на авиаперелеты
В конце августа директор Национального туристического управления Чешской Республики CzechTourism Роман Прохазка сообщил, что количество туристов из России, посетивших Чехию в первом полугодии 2019 года, снизилось примерно на 1%, до 278 тыс. человек.
Интерфакс 10:16
Культура
Песни Beatles, Nirvana и Queen вошли в культурный норматив школьника
Пилотный проект был запущен 1 сентября в Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях.
Радио Sputnik 12:37
Космос
Чёрная дыра надула гигантские пузыри в самом центре Млечного пути
Чёрная дыра надула гигантские пузыри в самом центре Млечного пути, Такое открытие исследователям удалось совершить с помощью телескопа MeerKAT, находящегося в расположенной в ЮАР обсерватории.
HotGeo вчера в 14:49
Авто
В Японии обнаружили полностью прозрачную Honda S2000
Необычная и очень интересная модель Honda S2000 была найдена в Японии.
Car.ru 10:15
Политика
Освобожденных украинских моряков допрашивают по делу Порошенко
Украинское госбюро расследований допрашивает недавно освобожденных украинских моряков, сообщает ТАСС со ссылкой на адвокат одного из моряков Николая Полозова.
Газета.Ru 11:25
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре
Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.
Lisa.ru вчера в 02:59