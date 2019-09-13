Спорт

ИзвестияИзвестияПловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника. Об этом 13 сентября сообщает The Sun.
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Американскую пловчиху лишили победы за слишком откровенный купальник

Чемпионат11:18

Пловчиху в США наказали, но потом простили за слишком откровенный купальник

Спорт-Экспресс10:20

Американскую пловчиху дисквалифицировали из-за купальника

Матч ТВ09:48

В США 17-летнюю пловчиху дисквалифицировали за слишком откровенный вид в купальнике

Sport24.ru05:20

Чрезмерно оголившая ягодицы пловчиха добилась справедливости

Lenta.ru10:25

17-летнюю пловчиху в Америке дисквалифицировали за интимный купальник. Она слишком оголила попу

Sports.ru11:25

Ильченко прокомментировала дисквалификацию пловчихи США за откровенный купальник

ФАН08:49
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В ходе визита в Дагестан президент России Владимир Путин сдержал данное 20 лет назад обещание выпить стопку после победы над террористическими группировками в республике.
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Артамонов официально вступил в должность губернатора Липецкой области

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Facebook признала ошибкой блокировку аккаунта главреда RT Симоньян

Социальная сеть Facebook признала ошибкой блокировку страницы главного редактора МИА «Россия сегодня» и RT Маргариты Симоньян.
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Чернышев был задействован с одной из главных ролей в ледовом шоу «Руслан и Людмила» с участием Татьяны Навки.
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Украинские корабли в Керченском проливе встретил голос Левитана

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава Минфина, глава Сбербанка Герман Греф считает, что России следует готовиться к грядущему «сырьевому шоку» на нефтяном рынке.
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Проектную документацию к тестовой модели инженеры стали готовить еще в 2005 году, однако по сложившимся обстоятельствам завершить все работы удалось только в 2014 году, рассказал генеральный директор компании-разработчика Андрей Волошин.
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WSJ: утверждения о вывозе США агента из России могут быть выгодны ФБР

Утверждения об операции по якобы имевшему место вывозу спецслужбами США своего агента из России в 2017 году могут тиражироваться в СМИ в интересах ФБР.
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Маттиа Бинотто: Команды сказали «да» квалификационным гонкам

Руководитель Ferrari Матттиа Бинотто рассказал, что команды дали согласие на эксперимент с квалификационным гонками в сезоне-2020.
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Маликов приехал на свадьбу Собчак и Богомолова ради алкоголя

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В ЛНР задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к терактам

Сотрудниками министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики задержан агент СБУ, подозреваемый в причастности к серии терактов на территории республики.
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В Совфеде предложили Украине войти в состав России

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Лондон назвал самые опасные для Великобритании российские вооружения

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В Калининградской области электромобиль упал на пляж

Полиция проводит проверку по факту падения электромобиля с променада на пляж Балтийского моря в городе Зеленоградске Калининградской области, сообщила журналистам руководитель пресс-службы УМВД РФ по региону Светлана Поставничая.
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Турчинов назвал препятствие для войны с Россией

Украина не может объявить войну России из-за того, что у Москвы есть ядерное оружие, заявил бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.
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Huawei выпустила первые ноутбуки не на Windows

Ноутбуки без американской ОС Компания Huawei выпустила линейку своих ноутбуков MateBook на Linux.
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Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
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С 12 сентября в продаже начали появляться и первые вещи из коллекции герцогини Сассекской.
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Глава СБУ рассказал о следственных действиях с Владимиром Цемахом

Служба безопасности Украины предлагала Нидерландам любую законную помощь в работе с Владимиром Цемахом, которого Объединенная следственная группа хотела допросить по делу о сбитом малайзийском Boeing MH17, обе стороны сделали все, что было возможно, заявил глава СБУ Иван Баканов.
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