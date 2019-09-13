На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника. Об этом 13 сентября сообщает The Sun.

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

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