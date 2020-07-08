Третий этап на носу. Наш задача к 15 июля постараться открыть аттракционы, открыть рестораны, открыть пляжи. Понятно, что мы и сейчас видим там людей, но все это требует еще и разрешения главного санитарного врача.

На следующей неделе в Московской области планируют открыть пляжи, рестораны и аттракционы в парках, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" губернатор Андрей Воробьев.

Пляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля

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