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Российская газетаПляжи и аттракционы откроются в Подмосковье к 15 июля
На следующей неделе в Московской области планируют открыть пляжи, рестораны и аттракционы в парках, сообщил в эфире телеканала "Россия 1" губернатор Андрей Воробьев.
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Третий этап на носу. Наш задача к 15 июля постараться открыть аттракционы, открыть рестораны, открыть пляжи. Понятно, что мы и сейчас видим там людей, но все это требует еще и разрешения главного санитарного врача.
— Андрей Воробьев, российский политикИнтерфакс - Россия 10:40
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Аттракционы и рестораны. Подмосковье готовится к новому этапу снятия ограничений
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