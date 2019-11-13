Общество
РИА НовостиПлющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена. По информации телеканала, родители мальчика обратились с заявлением в полицию, проводится проверка.
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Шестилетнему сыну российского фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской угрожают убийством. По данным РЕН ТВ, родители Саши, известного в соцсетях как Гном Гномыч, обратились с заявлением в столичную полицию. По имеющейся информации, угрозы мальчику поступали в соцсетях.РЕН ТВ04:38
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