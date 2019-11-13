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Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена. По информации телеканала, родители мальчика обратились с заявлением в полицию, проводится проверка.
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с чего всё началось

Сыну Рудковской и Плющенко угрожают убийством

Шестилетнему сыну российского фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской угрожают убийством. По данным РЕН ТВ, родители Саши, известного в соцсетях как Гном Гномыч, обратились с заявлением в столичную полицию. По имеющейся информации, угрозы мальчику поступали в соцсетях.
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Российский фигурист, выступавший в одиночном катании. Заслуженный мастер спорта России. Двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров и десятикратный чемпион России. Делит с Йиллисом Графстрёмом рекорд по количеству олимпийских наград в мужском одиночном фигурном катании фигурном катании. Среди фигуристов больше наград только у танцевальной пары Тессы Виртью-Скотт Мойр.
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