Общество
РИА НовостиПлющенко и Рудковская обратились в полицию из-за угроз сыну
Шестилетнему сыну олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской угрожают, сообщает "360" со ссылкой на спортсмена. По информации телеканала, родители мальчика обратились с заявлением в полицию, проводится проверка.
Читать в источнике
Оценить54
с чего всё началось
Шестилетнему сыну российского фигуриста Евгения Плющенко и музыкального продюсера Яны Рудковской угрожают убийством. По данным РЕН ТВ, родители Саши, известного в соцсетях как Гном Гномыч, обратились с заявлением в столичную полицию. По имеющейся информации, угрозы мальчику поступали в соцсетях.РЕН ТВ04:38
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7064 источника, обновлено в 12:30, Ашберн
Общество
ФСБ предупредила о рисках создания цифровых профилей граждан РФ
Федеральная служба безопасности раскритиковала законопроект о создании цифровых профилей граждан РФ, увидев в нём риски утечки информации.
Общество
Путин подписал закон о сокращении рабочего дня для сельских женщин
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий уменьшение рабочего дня для женщин, живущих и работающих в сельской местности.
Гаджеты
Apple представила новый 16-дюймовый MacBook Pro
Политика
В Крыму назвали число переехавших на полуостров украинцев
В Крым за пять лет после воссоединения с Россией переехали 50 тыс. украинцев, а уехали с полуострова 7 тыс. украинцев, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов во время встречи с иностранными журналистами.
Шоу-бизнес
Певица Натали опровергла слухи о четвертой беременности
Поклонники стали поздравлять 45-летнюю артистку с четвертой беременностью. Знаменитость опровергла эти слухи оригинальным способом.
Происшествия
В Петербурге две машины застряли под «мостом глупости»
В Санкт-Петербурге сразу два автомобиля - грузовик и автобус - застряли под так называемым "мостом глупости", который расположен на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги.
Наука
Надувной пояс позволил управлять движением человека на гироскутере
Японские инженеры научились управлять движениями человека на гироскутере с помощью планшета и пояса с надувными вставками.
Экономика
«Газпром» отменил размещение евробондов из-за угроз «Нафтогаза»
«Газпром» отменил размещение евробондов в швейцарских франках, запланированное на этой неделе, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
Общество
В ВШЭ извинились перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором
Комиссия ученого совета Высшей школы экономики (ВШЭ) по академической этике извинилась перед назвавшим русский язык «клоачным» профессором Гасаном Гусейновым за то, что его не поставили в известность о рассмотрении его дела.
Политика
Сторонники Гуайдо пытаются захватить посольство Венесуэлы в Бразилии
Общество
Жертвами наводнения в Венеции стали два человека
В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение, власти сообщают о гибели двух человек из-за стихийного бедствия, передает агентство Ansa.
Политика
Трамп снова пообещал скорое подписание сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты близки к подписанию «первой фазы» торгового соглашения с Китаем, 12 ноября передает агентство Reuters.
Происшествия
Пятилетняя девочка пропала в Крыму
По факту исчезновения пятилетней девочки в селе Кропоткино Раздольненского района возбуждено уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
Кино
Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие
Кино
Сцену встречи погибшего Тони Старка с дочерью вырезали из «Мстителей»
В Сети появились рабочие кадры со съемок последних «Мстителей», в которые планировалось включить сцену встречи погибшего Тони Старка со своей повзрослевшей дочерью.
Происшествия
СПбГУ уволил историка Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) уволил доцента Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, за аморальный проступок, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы вуза.
Политика
Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции.
Политика
Рада одобрила в первом чтении законопроект о введении рынка земли
Верховная рада поддержала в первом чтении законопроект о введении рынка земли с октября 2020 года, сообщает ТАСС.
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя девушка пряталась в подъезде
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя школьница Аурика Толстова пряталась в подъезде одного из многоквартирных домов.
Экономика
В Госдуме предложили отказаться от плавающего курса рубля
Отмечается, что депутаты предложили отказаться от плавающего курса рубля, вернуть валютный коридор, а также ввести валютный контроль.
Транспорт
Завершено строительство платной трассы М11 Москва — Санкт-Петербург
Строительные работы на платной автотрассе М11 Москва — Санкт-Петербург полностью завершены.
Музыка
В Екатеринбурге выступит лидер Rammstein Тилль Линдеманн
Энергетика
Нефть резко подорожала на комментариях главы ОПЕК
Предложение нефти со стороны производителей за пределами ОПЕК может «резко» снизиться, сообщил генсек Картеля Мохаммед Баркиндо.
Кино
Disney начала предупреждать о сценах расизма в мультфильмах
Предупреждения об "устаревших культурных стереотипах" появились в стриминговом сервисе компании "Disney+" поскольку ранее их отдельные мультфильмы критиковали за расистские образы.
Общество
Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress
"За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в угрозах судье
Здоровье
Медики выявили продукты для разжижения крови и уменьшения ее сгустков
Медицинскими специалистами определены и озвучили для СМИ семь натуральных продуктов из нашего рациона, которые способствуют значительному разжижению крови в организме человека, а также способствуют значительному уменьшению количество её сгустков.
Армия и оружие
Военные США заняли несколько нефтяных месторождений в Сирии
Американские войска пересекли сирийско-иракскую границу и заняли несколько нефтяных месторождений на северо-востоке Сирии.
Игры
Тысячи игроков в Red Dead Redemption 2 на ПК пропустили сюжетную главу
В сети набирают популярность моды для Red Dead Redemption 2 на ПК, которые позволяют пропустить вступительную главу.