Здоровье

Взгляд.руВзгляд.руПневмония из-за китайского коронавируса добралась до США

В США зафиксирован первый случай заболевания человека пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщил американский центр по контролю и профилактике заболеваний. В Вашингтоне пневмонию диагностировали у прибывшего из Китая мужчины.
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В США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Коммерсантъвчера в 15:11

Новый тип коронавируса впервые выявлен в США

ТАССвчера в 15:04

В США зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

Российская газетавчера в 14:54

В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса

Эхо Москвывчера в 16:04

Коронавирус добрался до США

Вести.Ruвчера в 14:24

В США зафиксировали первый случай нового коронавируса

RT на русскомвчера в 14:13

В США зафиксирован первый случай заболевания новым типом коронавируса

Интерфаксвчера в 14:39
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Авто

Составлен топ-10 популярных иномарок с пробегом в России в 2019 году

ToDay News Ufa вчера в 07:27
Общество

Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ

Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Lenta.ru вчера в 20:10
Происшествия

Самолёт SSJ100 экстренно сел в Ростове-на-Дону

Самолёт Sukhoi Superjet 100, который летел и Краснодара в Нижний Новгород, внепланово сел в ростовском аэропорту «Платов», пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Ореанда-Новости вчера в 10:13
Политика

Алексей Оверчук стал вице-премьером России

Одним из вице-премьеров России назначен Алексей Оверчук.
REGNUM вчера в 12:09
Кино

Составлен список лучших фильмов XXI века

Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
ToDay News Ufa вчера в 19:29
Политика

Вероника Скворцова возглавит Росздравнадзор

Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова перейдет на должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), рассказали РБК два собеседника, близких к новому правительству, источник в крупной фармкомпании, а также источник, близкий к министерству.
РБК вчера в 16:02
Происшествия

При пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ погибли четыре человека

REGNUM вчера в 23:05
Политика

Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа

Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Российская газета вчера в 18:04
Общество

Министром культуры России стала Ольга Любимова

REGNUM вчера в 12:19
Политика

Кто покинул российское правительство

Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
Пульс Хакасии вчера в 20:29
Спорт

Российские ватерполистки вышли в полуфинал чемпионата Европы

Женская сборная России обыграла команду Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло.
Sportbox.RU вчера в 11:01
Происшествия

Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски

В Новосибирске уволили полицейского, который залил в бак стеклоомывателя патрульной машины виски. Выходка сотрудника ДПС попала на видео.
Вести.Ru вчера в 05:15
Политика

СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля

Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
РБК вчера в 18:50
Экономика

В Госдуме предложили освободить Дальний Восток от федеральных налогов

Автор документа предлагает освободить жителей Дальневосточного региона от восьми федеральных налоговых выплат.
Известия вчера в 09:29
Авто

УАЗ представил семейное авто на базе УАЗ «Профи»

УАЗ представил показал грузопассажирскую модификацию фургона на базе УАЗ «Профи».
Тарантас Ньюс вчера в 13:56
Авто

Toyota отзывает 3,4 млн машин из-за проблем с подушками безопасности

Крупнейший японский автопроизводитель Toyota отзывает 3,4 млн своих автомобилей по всему миру.
ФАН вчера в 19:31
Игры

Новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля

Сразу несколько источников Японии сообщили, что новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля, хотя изначально были данные что это случится в конце 2019 года.
Astera вчера в 10:39
Политика

Песков рассказал о встрече Путина и Джонсона в Берлине

Встреча Президента России Владимира Путин и британского премьер-министра Бориса Джонсона, которая прошла в Берлине 19 января на полях конференции по Ливии, отражала примирительный настрой и носила конструктивный характер.
Парламентская газета вчера в 04:48
Гаджеты

Смартфон Huawei Mate 20 X 5G подешевел вдвое

Модель Huawei Mate 20 X 5G стала первым поступившим в продажу смартфоном Huawei с поддержкой сетей пятого поколения 5G .
iXBT.com вчера в 22:59
Экономика

Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
РИА Новости вчера в 06:07
Происшествия

На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками

На юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находятся окодо 300 рыбаков-любителей.
Известия вчера в 22:37
Хоккей

Панарин не сыграет в Матче звёзд НХЛ 2020 года

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы.
RT на русском 00:02
Экономика

В развитие Курил в 2020 году собираются вложить 7,4 млрд рублей

Вести.Ru вчера в 23:55
Политика

Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности

Утверждённый Путиным документ предполагает также повышение урожайности основных культур, вовлечение в оборот неиспользуемых пахотных площадей и развитие селекции, передаёт ТАСС.
Говорит Москва вчера в 16:01
Политика

Трамп призвал страны Европы добиваться энергобезопасности

Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергетической безопасности, а Вашингтон готов помочь им в этом вопросе.
RT на русском вчера в 12:47
Авто

В Сети продают серийный электрокар Lada El Lada

Daily-Motor.Ru вчера в 02:12
Шоу-бизнес

Охлобыстин ответил Водонаевой на слова о «рожающем быдле»

ФАН вчера в 08:23
Политика

В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине

Республиканцы в сенате США не пропустили требование демократов запросить у Белого дома в рамках процедуры импичмента президента большое количество документов, связанных со звонком Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому и удерживанием помощи по военной линии.
РИА Новости вчера в 17:40
Политика

Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе

Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
РИА Новости 20 января в 17:49
Политика

Ну вот и назван состав нового Правительства.

Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
ИА Клерк.Ру вчера в 14:25
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