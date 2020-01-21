Здоровье
Взгляд.руПневмония из-за китайского коронавируса добралась до США
В США зафиксирован первый случай заболевания человека пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, сообщил американский центр по контролю и профилактике заболеваний. В Вашингтоне пневмонию диагностировали у прибывшего из Китая мужчины.
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Авто
Составлен топ-10 популярных иномарок с пробегом в России в 2019 году
Общество
Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ
Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Происшествия
Самолёт SSJ100 экстренно сел в Ростове-на-Дону
Самолёт Sukhoi Superjet 100, который летел и Краснодара в Нижний Новгород, внепланово сел в ростовском аэропорту «Платов», пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Политика
Алексей Оверчук стал вице-премьером России
Одним из вице-премьеров России назначен Алексей Оверчук.
Кино
Составлен список лучших фильмов XXI века
Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
Политика
Вероника Скворцова возглавит Росздравнадзор
Бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова перейдет на должность руководителя Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), рассказали РБК два собеседника, близких к новому правительству, источник в крупной фармкомпании, а также источник, близкий к министерству.
Происшествия
При пожаре в тепловом коллекторе в Улан-Удэ погибли четыре человека
Политика
Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа
Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Общество
Министром культуры России стала Ольга Любимова
Политика
Кто покинул российское правительство
Премьером стал Михаил Мишустин, пообещавший перемены в правительстве.
Спорт
Российские ватерполистки вышли в полуфинал чемпионата Европы
Женская сборная России обыграла команду Италии в четвертьфинале чемпионата Европы по водному поло.
Происшествия
Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски
В Новосибирске уволили полицейского, который залил в бак стеклоомывателя патрульной машины виски. Выходка сотрудника ДПС попала на видео.
Политика
СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля
Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
Экономика
В Госдуме предложили освободить Дальний Восток от федеральных налогов
Автор документа предлагает освободить жителей Дальневосточного региона от восьми федеральных налоговых выплат.
Авто
УАЗ представил семейное авто на базе УАЗ «Профи»
УАЗ представил показал грузопассажирскую модификацию фургона на базе УАЗ «Профи».
Авто
Toyota отзывает 3,4 млн машин из-за проблем с подушками безопасности
Крупнейший японский автопроизводитель Toyota отзывает 3,4 млн своих автомобилей по всему миру.
Игры
Новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля
Сразу несколько источников Японии сообщили, что новую Sony PlayStation 5 официально представят 5 февраля, хотя изначально были данные что это случится в конце 2019 года.
Политика
Песков рассказал о встрече Путина и Джонсона в Берлине
Встреча Президента России Владимира Путин и британского премьер-министра Бориса Джонсона, которая прошла в Берлине 19 января на полях конференции по Ливии, отражала примирительный настрой и носила конструктивный характер.
Гаджеты
Смартфон Huawei Mate 20 X 5G подешевел вдвое
Модель Huawei Mate 20 X 5G стала первым поступившим в продажу смартфоном Huawei с поддержкой сетей пятого поколения 5G .
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Происшествия
На Сахалине оторвало от берега льдину с 300 рыбаками
На юге острова Сахалин от берега оторвалась льдина, на которой находятся окодо 300 рыбаков-любителей.
Хоккей
Панарин не сыграет в Матче звёзд НХЛ 2020 года
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин пропустит Матч всех звёзд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) из-за травмы.
Экономика
В развитие Курил в 2020 году собираются вложить 7,4 млрд рублей
Политика
Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности
Утверждённый Путиным документ предполагает также повышение урожайности основных культур, вовлечение в оборот неиспользуемых пахотных площадей и развитие селекции, передаёт ТАСС.
Политика
Трамп призвал страны Европы добиваться энергобезопасности
Президент США Дональд Трамп заявил, что страны Европы должны добиваться энергетической безопасности, а Вашингтон готов помочь им в этом вопросе.
Авто
В Сети продают серийный электрокар Lada El Lada
Шоу-бизнес
Охлобыстин ответил Водонаевой на слова о «рожающем быдле»
Политика
В сенате США отклонили запрос демократов о документах по Украине
Республиканцы в сенате США не пропустили требование демократов запросить у Белого дома в рамках процедуры импичмента президента большое количество документов, связанных со звонком Дональда Трампа лидеру Украины Владимиру Зеленскому и удерживанием помощи по военной линии.
Политика
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Думе
Доклад о химической атаке Организация по запрещению химического оружия в марте прошлого года опубликовала доклад о расследовании инцидента, который произошел в Думе 7 апреля 2018 года.
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.