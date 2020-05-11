Президент РФ Владимир Путин 11 мая выступил с обращением к гражданам. В частности, он сообщил о финансовой поддержке семей с детьми. Так, глава государства пообещал семьям с детьми разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.

Путин объявил о разовой выплате в 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Общество В Ростовской области режим самоизоляции продлится до особого распоряжения Как сообщало ИА REGNUM, ранее донской губернатор Василий Голубев заявил, что после майских праздников в регионе может быть принят документ, согласно которому будет ослаблен режим самоизоляции. 173

Общество Правительство утвердило выплаты для семей с детьми Правительство России утвердило дополнительные выплаты для семей с детьми в возрасте от трёх до 16 лет. 2,2K

Политика Путин проведет совещание о ситуации с пандемией коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник обсудит на совещании ситуацию, связанную с распространением коронавируса, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. 5,4K

Общество Путин пообещал вернуть самозанятым россиянам налоги за 2019 год Россияне, которые зарегистрировались как самозанятые и платили налоги, смогут в полном объеме вернуть уплаченные за 2019 год налог на доходы. 291

Происшествия Воронцов попал из изолятора в хирургию "Да, находится у нас, в отделении вторая хирургия", – сообщил РИА Новости представитель московской городской больницы номер 20, отвечая на вопрос, числится ли в медучреждении пациент Владимир Воронцов. 77

Финансы Рубль снижается к доллару и евро Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля. 3

Общество В России за сутки зарегистрировали 10 899 новых случаев коронавируса В России за минувшие сутки зарегистрировали 10 899 новых случаев коронавируса.

Общество В Москве пассажирам без масок и перчаток вынесут предупреждения В первый день действия указа мэра Москвы, обязавшего горожан при нахождении в общественном транспорте носить перчатки и закрывающие рот и нос маски, на станциях московского метро и в поездах начнут проводиться рейды по выявлению нарушителей. 37

Происшествия Хозяину хосписа в Красногорске предъявлено обвинение Организатору частного хосписа в Красногорске предъявлено обвинение в оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц.

Авто В РФ появилась Audi за 55 миллионов рублей Российский офис Audi одним из первых в мире объявил о старте продаж бронированного седана Audi A8L Security в кузове D5, цена на который стартует с отметки в 55 млн рублей. 1

Общество Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской части России В центре европейской части России во вторник, 12 мая, ожидается «обвал холода»: резкое похолодание более чем на 10 °С. С таким заявлением выступил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 284

Общество В Красноярском крае вводится обязательный масочный режим Губернатор Александр Усс в своем обращении к жителям края рассказал о том, что в регионе вводится масочный режим. 7

Авто Новый Volvo XC100 станет полностью электрическим Оба кроссовера будут построены на модернизированной модульной архитектуре SPA 2, однако XC90 должен получить и гибридные системы, и полностью электрическую версию, а вот флагман XC100, вопреки ожиданиям, будет только электрическим.