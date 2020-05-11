Коронавирус

MedikForum.ruMedikForum.ruПутин объявил о разовой выплате в 10 тысяч рублей на каждого ребенка

Президент РФ Владимир Путин 11 мая выступил с обращением к гражданам. В частности, он сообщил о финансовой поддержке семей с детьми. Так, глава государства пообещал семьям с детьми разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
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