Происшествия

Газета.RuГазета.RuПо 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Уточняется, что проверки идут по делу о получении взяток и создании преступного сообщества.
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с чего всё началось

Источник: в Петербурге по 20 адресам проходят обыски по делу о взятках

"Обыски идут по порядка 20 адресам", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что информации о задержанных пока нет. Дело, по словам собеседника агентства, связано со строительством военных объектов на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
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