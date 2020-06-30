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Газета.RuГазета.Ru

По 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Уточняется, что проверки идут по делу о получении взяток и создании преступного сообщества.В источнике
С чего всё началось

Источник: в Петербурге по 20 адресам проходят обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят во вторник в Санкт-Петербурге обыски по делу о получении взяток и создании преступного сообщества, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. "Обыски идут по порядка 20 адресам", - сказал собеседник агентства.
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Суд признал экс-бухгалтера «Седьмой студии» виновной в хищениях

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Shell сократит активы на $22 млрд

Лондон, 30 июня 2020, 18:38 — REGNUM Royal Dutch Shell планирует сократить величину своих нефтегазовых активов на $22 млрд, 30 июня сообщает агентство Reuters.
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