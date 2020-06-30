Происшествия

Газета.RuГазета.RuПо 20 адресам в Петербурге идут обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят по 20 адресам в Санкт-Петербурге обыски. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. Уточняется, что проверки идут по делу о получении взяток и создании преступного сообщества.
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Источник: в Петербурге по 20 адресам проходят обыски по делу о взятках

Сотрудники силовых структур проводят во вторник в Санкт-Петербурге обыски по делу о получении взяток и создании преступного сообщества, сообщил ТАСС источник в силовых структурах. "Обыски идут по порядка 20 адресам", - сказал собеседник агентства.
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Владелец белого Range Rover, как уверяет владелец видеорегистратора, обиделся на то, что его не пропустили по обочине.
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Политика

Дуда набрал в первом туре президентских выборов 43,5% голосов

Действующий президент Польши Анджей Дуда набрал в первом туре президентских выборов 43,5% голосов, сообщает во вторник, 30 июня, польский телеканал Polsatnews со ссылкой на данные государственной избирательной комиссии.
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Происшествия

Сыновья депутата и борец-вольник разыскиваются за убийство в Махачкале

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Политика

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По состоянию на 28 июня, 76% опрошенных россиян, поучаствовавших в голосовании по поправкам вносимым в Конституцию, выступили в их поддержку.
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Энергетика

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Власти Китая и рыночные регуляторы страны уже одобрили создание крупнейшего в мире покупателя нефти — по 5 миллиона баррелей нефти в сутки, или почти половину нефтяного импорта страны.
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