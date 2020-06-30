Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.

Общество Кинотеатры в России возобновят работу 15 июля В российских сетях кинотеатров заявили, что для подготовки к открытию потребуется около месяца и начать работу 15 июля они, скорее всего, не смогут. 468

Общество В Москве семья обнаружила, что за неё уже проголосовали по поправкам к конституции Всё случилось на избирательном участке 1403 в районе Лефортово. Туда пришли двое супругов, но проголосовать им не удалось.

Энергетика Мировые цены на нефть снижаются Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 30 июня. 25

Политика Стало известно об унижении Меркель и Мэй Трампом Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон. 104

Общество Адвокат допустил уголовное преследование Волочковой Поведение балерины Анастасии Волочковой в нижегородском селе Дивеево во время беседы с полицейскими может стать основанием для возбуждения уголовного дела. 446

Политика В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой. 656

Происшествия Обвинение попросило суд закрыть заседания по делу историка Соколова Сторона обвинения попросила октябрьский районный суд Санкт-Петербурга исследовать переписку историка Олега Соколова и аспирантки Анастасии Ещенко на закрытом заседании. 308

Финансы Акции «Полиметалла» могут возобновить среднесрочный рост В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (+2,58%) и котировки Полюса (+2,10%). Бумаги Полиметалла прибавили 1,73%.

Наука Скоростные видеокамеры раскрыли новый секрет полета змей К спинам змей прикрепили небольшие полоски блестящего скотча, чтобы камеры могли лучше фиксировать их движения в полете.

Здоровье На Украине число госпитализаций из-за коронавируса выросло в два раза Число госпитализаций пациентов с коронавирусом за месяц выросло почти в два раза — с 749 случаев в неделю до 1,4 тысячи случаев.

Экономика Взысканием зарубежных активов экс-банкира Пугачева займется А1 Как АСВ судилось с экс-банкиром Сергей Пугачев, бывший член Совета Федерации и участник списка миллиардеров Forbes, после отзыва лицензии и банкротства в 2010 году Межпромбанка был лишен статуса сенатора и уехал за границу. 1

Общество Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90% Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием. 17

Общество Коронавирус в Ивановской области закрепился крепко Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России (федеральный оперштаб) сообщает: За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 693 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 019 (30,2%) без клинических проявлений.

Культура Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме Актриса снялась в эротической сцене картины "Китобой" Режиссер Алексей Учитель рассказал о новом фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой", в эротической сцене которого снялась Кристина Асмус, сообщает "Комсомольская правда". 224

Происшествия Пожар во владимирском драмтеатре потушен Изначально огнем было охвачено 50 кв. м, позднее площадь увеличилась до 500 кв. м из-за несвоевременного обращения к пожарным — двое рабочих пытались потушить возгорание собственными силами. 14

Шоу-бизнес Тимати подарил 8-летнему сыну Киркорова мотоцикл в честь дня рождения Певец отпраздновал праздник единственного сына Мартина в компании звёзд и их детей Российский эстрадный певец и продюсер Филипп Киркоров устроил большой детский праздник в честь восьмого дня рождения сына Мартина. 6