Транспорт
BFM.ruПо Крымскому мосту открыли движение грузовых поездов
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Крыма Сергей Аксенов во вторник запустили грузовое железнодорожное движение по Крымскому мосту.
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По Крымскому мосту смогут проезжать до 12 пар грузовых поездов в сутки - Аксенов
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Скоростные видеокамеры раскрыли новый секрет полета змей
К спинам змей прикрепили небольшие полоски блестящего скотча, чтобы камеры могли лучше фиксировать их движения в полете.
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Как АСВ судилось с экс-банкиром Сергей Пугачев, бывший член Совета Федерации и участник списка миллиардеров Forbes, после отзыва лицензии и банкротства в 2010 году Межпромбанка был лишен статуса сенатора и уехал за границу.
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Жена подозреваемого в изнасиловании дочери в Татарстане оправдала мужа
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Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России (федеральный оперштаб) сообщает: За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 693 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 2 019 (30,2%) без клинических проявлений.
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В Югре за сутки, на 29 июня, зарегистрировано 277 новых случаев коронавируса в 18 муниципалитетах.
Вестник вчера в 03:30
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Изначально огнем было охвачено 50 кв. м, позднее площадь увеличилась до 500 кв. м из-за несвоевременного обращения к пожарным — двое рабочих пытались потушить возгорание собственными силами.
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Названо число выявленных штаммов коронавируса в России
С начала эпидемии в России было выявлено свыше 100 различных штаммов коронавируса.
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В Якутии на руднике АЛРОСА произошло возгорание
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